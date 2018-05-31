Дом Батова за рубль

Продолжаем публиковать ответы на вопросы жителей области, заданные 2 марта на прямой линии с врио губернатора Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды». Александр, Псков: «Если в Пскове хотя бы провели консервацию палат Печенко и Солодёжни, то вот вопрос Дома Батова остается открытым («маскировка» не считается). В области множество усадеб, пожалуй, самые известные — усадьба Строгановых в деревне Волышево в Порховском районе и Княжьи Горки, Дедовичский район. Когда будут приняты меры по сохранению (привлечению инвесторов) достояния Пскова и области? Туристам это более интересно, чем ходить по паркам, которые есть во многих городах, а ведь можно создать рабочие места в районах». На этот вопрос ответ прислала и. о. начальника Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Наталья Сергеева. Ответ обстоятельный, и впервые за долгое время он проливает свет на то, какая работа ведется по сохранению столь важных объектов. «Псковская правда» полностью публикует ответ Натальи Сергеевой.

ВЫВЕДЕН И ЗАКОНСЕРВИРОВАН

«Восстановление таких масштабных комплексов, как «Ансамбль зданий усадьбы Строганова», «Усадьба «Княжья Горка», «Усадьба Батова», требует огромных затрат. По объективным причинам бюджетные возможности не могут закрыть все расходы по сохранению этих памятников. Главной проблемой является отсутствие ответственных пользователей, арендаторов, инвесторов. На своем официальном сайте комитет открыл раздел, адресованный потенциальным инвесторам и социально ориентированным некоммерческим организациям, — «Ищем ответственного пользователя объектам культурного наследия». Благодарим за неравнодушное отношение к историко-культурному наследию Псковской области и будем признательны за любые инициативы и предложения по решению проблемы восстановления этих уникальных ансамблей. По объекту культурного наследия федерального значения «Усадьба Батова», XVII — XX вв., (Псков, Рижский пр., д. 2). Памятник находится в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Северо-Западному федеральному округу (далее — агентство). В настоящее время агентством проводится работа по подготовке пакета документов для объявления аукциона на весь комплекс объектов, входящих в состав «Усадьбы Батова». Решение об использовании памятника и приспособлении его для современного использования будет принято агентством по результатам проведения торгов на право заключения договора аренды по программе «Аренда за рубль». В 2016 году на памятнике был осуществлен комплекс первоочередных консервационных и противоаварийных работ. В настоящее время памятник выведен из остроаварийного состояния и законсервирован. Заказчиком этих работ являлось агентство.

По результатам торгов Дом Батова сдадут в аренду за один рубль.

РОСИМУЩЕСТВО ПРОТИВ СТРОГАНОВЫХ

По объекту культурного наследия федерального значения «Ансамбль зданий усадьбы Строганова», XVII — XIX в. (Порховский район, Логовинская волость, деревня Волышево). Состояние этого уникального ансамбля вызывает постоянную обеспокоенность общественности, специалистов, администрации Псковской области и Порховского района. Вопрос сохранения и использования зданий и парка ансамбля неоднократно обсуждался на различных уровнях, в том числе с Министерством культуры России, руководством МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях, ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», ФГКУК «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ и другими. В 2014 году губернатором Андреем Турчаком было направлено обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец об оказании содействия в финансировании работ на строениях ансамбля. В 2014, 2015, 2017 годах комитетом были поданы заявки на получение средств федерального бюджета по федеральной целевой программе «Культура России (2012 — 2018 годы)» на проведение противоаварийных работ на 14 объектах, входящих в состав ансамбля. К сожалению, финансирование противоаварийных работ из средств федерального бюджета не было поддержано. Со стороны комитета подготовлены охранные обязательства на 14 объектов культурного наследия, а также определена приблизительная стоимость реставрационных работ на основании объектов-аналогов. За счет средств областного бюджета проведена историко-культурная экспертиза в целях уточнения наименования и пообъектного состава ансамбля. По результатам экспертизы выявлено 46 объектов, входящих в состав ансамбля, составлены исторические справки, определен предмет охраны объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля. Ансамбль зарегистрирован в АИС ЕГРКН. 14 зданий, входящих в состав ансамбля, учтены в реестре федерального имущества и составляют казну Российской Федерации. В соответствии с абз. 3 п. 11 ст. 47.6. Закона № 73-ФЗ установлено, что в случае, если объект культурного наследия, включенный в реестр, находится в федеральной собственности и не передан на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления унитарному предприятию или учреждению либо не передан в безвозмездное пользование, от имени Российской Федерации, охранное обязательство подлежит выполнению федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление полномочий собственника соответствующего имущества. Данным органом на территории Псковской области является МТУ Росимущества в Псковской и Новгородской областях (город Новгород), ранее — Территориальное управление Росимущества. Согласно ст. 47.3. Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее — Закон № 73-ФЗ) установлено, что при содержании и использовании объекта культурного наследия, в целях поддержания его в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного объекта культурного наследия, собственник либо пользователь объекта обязан в том числе осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии, обеспечивать сохранность и неизменность облика выявленного объекта культурного наследия, безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, поддерживать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии. Комитетом были предприняты меры, направленные на признание незаконным бездействия ТУ Росимущества и обязание принятия мер по сохранению памятника. Однако решение Псковского городского суда о признании незаконным бездействия ТУ Росимущества и неосуществления содержания и сохранения ансамбля было отменено решением судебной коллегии по административным делам Псковского областного суда по апелляционной жалобе ТУ Росимущества. Наряду с этим комитет обратился в прокуратуру Порховского района с обращением о понуждении ТУ Росимущества к принятию мер по сохранению ансамбля. За исключением 14 объектов, составляющих казну Российской Федерации, объекты, входящие в состав ансамбля, не имеют пользователей. Попытки найти новых пользователей (в том числе при участии потомков графской фамилии Строгановых) пока не дали результатов. Комитетом проводится работа, направленная на привлечение сил волонтерского движения к работам по сохранению парка и зданий усадьбы. На инициативы комитета по восстановлению ансамбля откликнулся наместник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (ответ поступил в редакцию до того, как стало известно, что архимандрит подал прошение об отставке и новый митрополит Тихон (Шевкунов) его принял. — Ред.). В октябре 2014 года комитетом было выдано задание на проектирование ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Церковь Спаса» XIX в., входящего в состав ансамбля. В июле 2015 года выдано разрешение на проведение научно-исследовательских работ на данном объекте. В настоящее время на средства, выделенные монастырем, завершается разработка научно-проектной документации по «Церкви Спаса». Ансамбль является одним из приоритетных объектов при проведении комитетом мероприятий по государственному контролю и надзору. По результатам мероприятий в адрес Министерства культуры РФ направлен пакет документов о текущем неудовлетворительном техническом состоянии ансамбля.

В 2014, 2015, 2016 годах федеральный центр отказался финансировать противоаварийные работы в усадьбе Волышово.

«КНЯЖЬЮ ГОРКУ» ОТДАЛИ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ