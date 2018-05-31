Ничья земля

В четверг, 31 мая, в Пскове состоится межрегиональный Съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов, а также III Объединенный межрегиональный форум профсоюза садоводов России, Национального Совета по земельной политике и ЖКХ и региональных союзов, советов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений России. Накануне инициативные садоводы и фермеры в пресс-центре «Псковской правды» рассказали о главных проблемах, которые сдерживают развитие малого сельского хозяйства. Маленьких и средних землевладельцев объединили две беды — завышенная кадастровая стоимость и новый закон о садоводах, который начнет действовать с 1 января 2019 года, рассказала председатель псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко. — Псковские садоводы больше чем на 70 % обеспечивают себя картофелем, — привела общественница для примера статистику. — Этот закон приведет к развалу коллективного садоводства, он предусматривает ведение садоводства в индивидуальном порядке, хотя мы сложились как садоводческие поселки, у нас есть общие вопросы и инфраструктура. Если ликвидируется юридическое лицо — это однозначно приведет к деградации территории. Люди бросят, продадут за копейки землю и перейдут в деревни. Еще один аспект, который влияет на развитие, — кооперация. По словам Анны Войченко, лидер по кооперации — Липецкая область, где работает более 900 кооперативов. На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге врио губернатора Михаил Ведерников предложил копировать и распространять этот опыт по России на федеральном уровне.

ТОСЫ В ПОМОЩЬ

Как рассказала Анна Войченко, в этом году совместно с псковским общественником Алексеем Кирилловым в Пскове создали ассоциацию территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и привела в пример деревню Преображеновка Липецкой области, где жители объединились и самостоятельно создают «удивительные объекты социальной инфраструктуры». Как рассказала общественница, Преображеновка — самый известный населенный пункт России, неоднократно он получал призы от президента России как самое комфортное поселение в стране. — Юридически форма объединения граждан существует более 20 лет, но в Псковской области о ней ничего не знают, — добавил председатель ассоциации ТОС Псковской области Алексей Кириллов. Такая организация уже есть в Красногородском районе и сейчас регистрируется в поселке Щиглицы. — От нас многое зависит, в том числе, как будет развиваться земля. Ассоциация может дать возможность привлечения дополнительных ресурсов. Но все начинается с организации самосознания, — заявил Алексей Кириллов и рассказал, что организацию зарегистрировали всего месяц назад, но они уже побывали на форуме, откуда привезли полезную информацию.

«БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ МЕРТВЕЧИНА»

— С садоводами нас объединяет социальный статус и цель — чтобы земля Псковской области работала, — заявил член регионального совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и кооперативов Юрий Гречко и напомнил, что Владимир Путин поставил задачу малыми формами сельского хозяйства до 2026 года добиться удельного веса сельхозпроизводства до 40 %, а КФХ в последние 10 лет производят менее 3 % продукции. — Работа на земле — очень трудная работа. Без техники, без помощи государства эту проблему не решить. Хотя примеры решения в территориях есть. Чтобы выполнить указания президента, нам надо около 2000 крестьянско-фермерских хозяйств. По мнению Гречко, мешает выйти на эту цифру «чиновничий беспредел». Как доказательство тому — закон о распределении невостребованных паев земли. — В некоторых районах по нескольку лет не могут взять в аренду бесхозную землю, хотя закон ФЗ №101 четко говорит: нет проблем. Поделился наболевшим и представитель КФК «Дуброво» Евгений Грибов: — Очень неприятно, когда возделываешь землю, вкладываешь колоссальный труд, силы, иногда приходится, как в этом году, круглосуточно работать, а тебя называют просто захватчиком. Ладно, мы стерпели, а потом приходит какой-то непонятный человек, непонятно откуда и там, где ты все раскорчевал, убрал камни, запустил в оборот, взял и выделил землю себе. Все знают, что там работает хозяйство, но ничего не могут сделать. Он не пошел туда, где кусты, где нужно труд приложить, пошел туда, где все уже сделано. И никто не может ничего сделать.

НЕ ОДИН