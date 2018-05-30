Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Марш-бросок с артритом

Дачники не могут добраться до своих участков из-за прекратившегося железнодорожного сообщения

Текст:
Алексей Кедров
30 мая 2018 года, 08:34
Фото: Андрей Степанов
0

В редакцию «Псковской правды» обратилась жительница Великих Лук Людмила Васильевна Чапала:

«Мы собрали 400 подписей и очень рассчитываем, что наше коллективное письмо вы сможете напечатать на страницах газеты. Может, хоть этим озадачить, наконец, тех, кто держится за свои кресла правдами и неправдами, но не желает вникать в нужды тех, кому они обязаны служить.

Сотни пассажиров пригородного железнодорожного маршрута Великие Луки — Невель в течение почти четырех лет (с октября 2014 года) обращаются к власти на разных уровнях, но нас не слышат. Сотни людей много лет назад взяли дачные участки в таких местах, куда можно добраться только железнодорожным сообщением. В те времена поезда курсировали так, что даже работающие люди могли успешно трудиться на своих огородах. В октябре 2014 года нам оставили только два рейса в неделю — в пятницу и в воскресенье. Трогательная забота, чтобы бедолаги не перетрудились на своих шести сотках. Но на северо-западе теплицы необходимо утром открывать, а вечером закрывать, только такой режим гарантирует урожай. Сначала мы наивно полагали, что кто-то допустил грубую ошибку, ведь и президент на известие об отмене электричек в одном из регионов сильно возмутился и сказал чиновникам, что они сошли с ума. Мы обращались во все инстанции с просьбой запустить хотя бы еще два рейса — во вторник и четверг — только летом. Так бы мы могли спасти свой урожай. Все обращения местные чиновники пересылали в Псков, а оттуда приходил ответ: денег нет. Этот маршрут социально значимый, им кроме дачников пользуются люди, не имеющие собственного транспорта, которым нужно съездить в город за продуктами или к врачу, горожане, для которых заготовка грибов и ягод — ощутимая прибавка к бюджету.

Справедливости ради надо сказать, что областная администрация в лице замруководителя комитета по транспорту Игоря Сильченкова изучала нашу проблему на месте, но предлагаемый вариант с использованием автобуса до ближайшей деревни Шеклино (это 4,1 км до дач) оказался неприемлем. Наш вопрос был в знаменитой зеленой папке президента, но экс-губернатор отчитался, что этот маршрут продублирован автобусом. Да, конечные пункты маршрута — Великие Луки и Невель — всегда имели автобусное сообщение, но речь идет об СНТ, находящихся в середине этого маршрута. Например, от товариществ «Гайды» или «Приозерный» до ближайшей автобусной остановки нужно идти 8 км по шпалам.

Дачники — это на 80 % женщины в возрасте старше 55 лет. И такой марш-бросок с сумками, рюкзаками и тележками, а еще с артритом, остеохондрозом и массой других болячек им не под силу. Нас удивляет и возмущает неспособность и нежелание власти услышать чужую боль.

Все вышесказанные претензии мы пока не относим на счет врио губернатора Михаила Ведерникова. По первым шагам он человек дела. Думаем, о нашей проблеме он еще не знает.

Поймите нас, столько сил уже вложено в эти земли, сады, огороды за двадцать с лишним лет, что бросать все это очень жаль. Наш урожай — гарантированный запас экологически чистых продуктов на всю зиму. А продать теперь дачи невозможно из-за недоступности, уже четверть дачников все-таки бросили свои участки. Вот и думаем, может, подать коллективный иск в суд на возмещение убытков и стоимости строений или собрать последние силы, организовать референдум на присоединение к Белоруссии. Наш Невельский район граничит с ней, там такой проблемы не бывает в принципе.

Но это не выход, мы хотим и дальше трудиться на своих землях, дышать свежим воздухом и радоваться, что тем продляем свои жизни». 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
29 мая 09:57

Как Париж

Псков первым в России может получить статус города, свободного от СПИДа

Общество / Здоровье
28 мая 17:31

Медицина будущего

В Пскове обсудили проблемы эндоскопической медицины и сделали несколько операций онлайн

Общество / Образование
28 мая 10:20

Где купить результаты ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора ответил на самый популярный вопрос выпускников
  • Заявка на благоустройство Городского вала в Опочке победила во Всероссийском конкурсе
  • Фолиант 17 века смогут увидеть гости Пушкинского праздника поэзии
  • Половина будущих выпускников ПсковГУ уже нашли работу
  • Боец Руслан Шамилов одной левой победил обладателя Кубка Москвы
  • Синоптики: 30 мая в Псковской области осадков не предвидится
  • Опубликована стенограмма выступления Михаила Ведерникова перед однопартийцами
  • Вор из Пскова успел продать один из украденных велосипедов
  • Псковские боксёры вернулись из Ухты с третьим общекомандным местом
  • Михаил Ведерников: Мы будем действовать в соответствии с ожиданиями наших жителей
  • Начало совместной работы с «Единой Россией» Михаил Ведерников назвал результативным
  • Михаил Ведерников готов посвятить ближайшие пять лет работе на благо Псковской области
  • Дуэль взглядов состоится на «Бое с Чемпионом»
  • До конца года участок дороги Ущицы-Борок в Куньинском районе будет отремонтирован
  • Псковский гребец Александр Матвеев дебютирует на европейской воде
  • В Псковской области собирают сборную легкоатлетов для соревнований в Смоленске
  • Сергея Ломакина с короткой стрижкой разыскивают в Псковской области (ФОТО)
  • «Псков-747» справился с задачами на сезон
  • Родители двойняшек и близнецов получили «Двойное счастье» в Детском парке Пскова
  • В Новосокольниках выровняли и покрасили детские качели благодаря прокуратуре
  • Лже-банковский работник обманом очистил банковский счёт великолучанина

    • 28 мая

  • «Оранжевый» пятый класс опасности объявили в Струго-Красненском районе
  • Сорок пушкиноведов приедут на Всероссийский праздник поэзии 1 июня
  • В Пскове ждёт суда 35-летний мужчина, обвиняемый в убийстве супруги
  • Первые экзамены основного периода ЕГЭ-2018 прошли в штатном режиме
  • Работу изоляторов временного содержания проверили псковские общественники
  • Жизненно важным считает Михаил Ведерников запуск медпредприятия в «Моглино»
  • За честную службу Родине и народу поблагодарил пограничников Михаил Ведерников
  • Поставщик газа намерен прекратить газоснабжение МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
  • О ночных работах на улице 128 Стрелковой дивизии сообщили псковских автолюбителям
  • Михаил Ведерников: Псковская область сделала важные шаги в производстве мирной продукции

    • Новости

    Экономика
    Светлана Синцова 28 мая 14:06

    Ай, да Псков!

    Псковским предпринимателям рассказали, как максимально использовать интернет в продвижении товаров и услуг

    Общество
    24 мая 11:17

    Стимул - реакция

    На Золотой набережной исчез провал в брусчатке после поста в «Инстаграм»

    Общество
    24 мая 10:44

    Отца искала всю жизнь

    Родственники солдата из Азербайджана, замученного в лагере военнопленных под Порховом, приедут поклониться могиле деда