Марш-бросок с артритом

В редакцию «Псковской правды» обратилась жительница Великих Лук Людмила Васильевна Чапала:

«Мы собрали 400 подписей и очень рассчитываем, что наше коллективное письмо вы сможете напечатать на страницах газеты. Может, хоть этим озадачить, наконец, тех, кто держится за свои кресла правдами и неправдами, но не желает вникать в нужды тех, кому они обязаны служить.

Сотни пассажиров пригородного железнодорожного маршрута Великие Луки — Невель в течение почти четырех лет (с октября 2014 года) обращаются к власти на разных уровнях, но нас не слышат. Сотни людей много лет назад взяли дачные участки в таких местах, куда можно добраться только железнодорожным сообщением. В те времена поезда курсировали так, что даже работающие люди могли успешно трудиться на своих огородах. В октябре 2014 года нам оставили только два рейса в неделю — в пятницу и в воскресенье. Трогательная забота, чтобы бедолаги не перетрудились на своих шести сотках. Но на северо-западе теплицы необходимо утром открывать, а вечером закрывать, только такой режим гарантирует урожай. Сначала мы наивно полагали, что кто-то допустил грубую ошибку, ведь и президент на известие об отмене электричек в одном из регионов сильно возмутился и сказал чиновникам, что они сошли с ума. Мы обращались во все инстанции с просьбой запустить хотя бы еще два рейса — во вторник и четверг — только летом. Так бы мы могли спасти свой урожай. Все обращения местные чиновники пересылали в Псков, а оттуда приходил ответ: денег нет. Этот маршрут социально значимый, им кроме дачников пользуются люди, не имеющие собственного транспорта, которым нужно съездить в город за продуктами или к врачу, горожане, для которых заготовка грибов и ягод — ощутимая прибавка к бюджету.

Справедливости ради надо сказать, что областная администрация в лице замруководителя комитета по транспорту Игоря Сильченкова изучала нашу проблему на месте, но предлагаемый вариант с использованием автобуса до ближайшей деревни Шеклино (это 4,1 км до дач) оказался неприемлем. Наш вопрос был в знаменитой зеленой папке президента, но экс-губернатор отчитался, что этот маршрут продублирован автобусом. Да, конечные пункты маршрута — Великие Луки и Невель — всегда имели автобусное сообщение, но речь идет об СНТ, находящихся в середине этого маршрута. Например, от товариществ «Гайды» или «Приозерный» до ближайшей автобусной остановки нужно идти 8 км по шпалам.

Дачники — это на 80 % женщины в возрасте старше 55 лет. И такой марш-бросок с сумками, рюкзаками и тележками, а еще с артритом, остеохондрозом и массой других болячек им не под силу. Нас удивляет и возмущает неспособность и нежелание власти услышать чужую боль.

Все вышесказанные претензии мы пока не относим на счет врио губернатора Михаила Ведерникова. По первым шагам он человек дела. Думаем, о нашей проблеме он еще не знает.

Поймите нас, столько сил уже вложено в эти земли, сады, огороды за двадцать с лишним лет, что бросать все это очень жаль. Наш урожай — гарантированный запас экологически чистых продуктов на всю зиму. А продать теперь дачи невозможно из-за недоступности, уже четверть дачников все-таки бросили свои участки. Вот и думаем, может, подать коллективный иск в суд на возмещение убытков и стоимости строений или собрать последние силы, организовать референдум на присоединение к Белоруссии. Наш Невельский район граничит с ней, там такой проблемы не бывает в принципе.

Но это не выход, мы хотим и дальше трудиться на своих землях, дышать свежим воздухом и радоваться, что тем продляем свои жизни».