Обратить внимание

В редакцию продолжают приходить ответы на вопросы жителей области, которые они адресовали врио губернатора Михаилу Ведерникову на прямой линии в пресс-центре «Псковской правды» 2 марта.
В редакцию продолжают приходить ответы на вопросы жителей области, которые они адресовали врио губернатора Михаилу Ведерникову на прямой линии в пресс-центре «Псковской правды» 2 марта.
«Живу с двумя детьми и мамой-пенсионеркой в двух служебных комнатах в маневренном жилье на ул. Герцена, 14. Комнаты предоставлены мне за то, что я работала комендантом в управлении по учету и распределению земли при администрации города. Сейчас я продолжаю работать в администрации, и жилье остается за мной. Недавно получила бумагу, что к нам подселяют других людей. Считаю, что это незаконно. Прошу разобраться и помочь. Стою на очереди на жилье как малоимущая, и в программе «Молодая семья» участвую. Как мне улучшить свои жилищные условия?»
Согласно статье 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании решений органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом.
Постановлением администрации Пскова исключены из маневренного жилищного фонда с отнесением к служебной жилой площади две комнаты (№ 3, № 4) в пятикомнатной квартире № 30 дома № 14 на ул. Герцена и предоставлены вам по договору найма служебного жилого помещения в связи с трудовыми отношениями с администрацией города Пскова. Комнаты № 1, 2, 5 в указанной квартире используются в качестве жилых помещений маневренного фонда.
Они предназначены для временного проживания граждан:
· в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;
· утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными для проживания;
· у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, а также в результате пожара — если жилые помещения для них являются единственными для проживания.
Таким образом, использование комнат № 1, 2, 5 в качестве маневренного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства, не нарушая при этом ваших прав и законных интересов.
Одновременно сообщаю, что ваша семья составом 4 человека состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 2012 года, учетный № 3601, права на внеочередное получение жилой площади никто из членов семьи не имеет.
Составом семьи 3 человека вы включены в сводный список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014—2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году по Псковской области под № 225.
В 2017 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям, состоящим в списке 2012 года (581 семья). В текущем году будет продолжена выдача свидетельств молодым семьям из данного списка.
С учетом изложенного улучшены ваши жилищные условия могут быть при подходе очереди на получение жилого помещения по договору социального найма либо социальной выплаты на приобретение жилья.
«Отсутствует надлежащее отопление детского сада № 26 «Ласточка» в Пскове. Нормы СанПиН все нарушены. В группе сегодня 15 градусов, в спальне 14 градусов, а нормативы — 21 и 19 (вопрос был задан в феврале. — Ред.). Много обращений как от заведующей, так и от родителей в управление образования и администрацию. Ответа нет».
Администрация города Пскова сообщает следующую информацию:
«Для выполнения капитального ремонта системы горячего водоснабжения и отопления разработана проектно-сметная документация. Вопрос о дополнительном финансировании в размере 6 млн 390 тыс. 750 рублей, в том числе:
· на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения — 468 415 руб.;
· на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения — 564 972 руб.;
· на капитальный ремонт системы отопления — 4 379 973 руб.;
· на капитальный ремонт теплового узла в сумме 977 390 руб., будет вынесен для рассмотрения на очередную сессию Псковской городской Думы».
«Хочется обратить ваше внимание на ситуацию с незаконными приемками лома цветных и черных металлов в Псковской области! Чуть ли не в каждом частном дворе развелось этих приемщиков, и, кроме того, по всему городу Пскову и области вдоль дорог стоят легковые автомобили и собирают аккумуляторы. Люди могут спокойно без документов в любом удобном для себя месте сдать наворованное «добро» и получить наличные деньги! Сколько, например, в связи с этим случаев кражи аккумуляторов с автомобилей!»
В соответствии со своими полномочиями комитетом выдаются лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, а также осуществляется лицензионный контроль, то есть осуществляются контрольные мероприятия только в отношении тех организаций (индивидуальных предпринимателей), которые имеют лицензию на данный вид деятельности.
В настоящее время на территории Псковской области деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на основании лицензии осуществляют 22 лицензиата (30 мест осуществления лицензируемого вида деятельности). Информация о Реестре лицензиатов размещена на официальном сайте комитета.
Проведение контрольных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензию, не относится к компетенции комитета.
Пресечение нарушений, связанных с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, является прерогативой органов полиции. В случае выявления гражданами несанкционированных мест приема лома черных металлов, цветных металлов необходимо обращаться с заявлением в органы полиции, в котором указать максимум информации о лице, совершившем нарушение, для проведения контрольных мероприятий и принятия мер административного воздействия.
«Почему у нас Роспотребнадзор не смотрит, в каких условиях мы живем? Квартира в Любятово порастает плесенью. Жилищная инспекция и Роспотребнадзор присылают только отписки. Администрация города тоже. Говорят, живите как хотите. Мать заработала астму, дети постоянно болеют. Что нам делать?»
3 февраля 2017 года управлением городского хозяйства администрации города Пскова совместно с управляющей организацией ООО «Микрорайон № 17» проведена проверка жилого помещения и чердачного помещения дома на улице Новгородской.
По результатам обследования был составлен акт с выводом, что причиной развития плесени в квартире является неудовлетворительная работа вентиляции из-за повышенной герметизации жилого помещения, которая связана с заменой деревянных окон на металлопластиковые стеклопакеты, а также уменьшения вентиляционного отверстия. При осмотре теплого чердака и кровли данного дома нарушения не выявлены.
Для устранения данного дефекта ООО «Микрорайон № 17» в октябре 2017 года произведены работы по ремонту и герметизации межпанельных швов в районе квартиры. Вентиляция в данном доме по проекту обеспечивается естественным притоком воздуха, который образуется в результате имеющихся щелей и неплотностей в дверных проемах и оконных рамах.
На основании изложенного рекомендуем вам организовать поступление приточного воздуха в квартиру путем установки приточных клапанов в оконные металлопластиковые окна, а также обеспечить регулярное проветривание жилого помещения.
Государственным комитетом Псковской области по строительному и жилищному надзору 7 декабря 2017 года проведена внеплановая выездная проверка квартиры. В ходе проверки выявлено, что ООО «Микрорайон № 17» обязательства по содержанию и текущему ремонту общего имущества выполнило. Рекомендации по организации поступления приточного воздуха в квартиру путем установки приточных клапанов в оконные металлопластиковые окна собственником квартиры не выполнены.