Обратить внимание

Согласно статье 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании решений органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом.

Постановлением администрации Пскова исключены из маневренного жилищного фонда с отнесением к служебной жилой площади две комнаты (№ 3, № 4) в пятикомнатной квартире № 30 дома № 14 на ул. Герцена и предоставлены вам по договору найма служебного жилого помещения в связи с трудовыми отношениями с администрацией города Пскова. Комнаты № 1, 2, 5 в указанной квартире используются в качестве жилых помещений маневренного фонда.

Они предназначены для временного проживания граждан:

· в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

· утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными для проживания;

· у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, а также в результате пожара — если жилые помещения для них являются единственными для проживания.

Таким образом, использование комнат № 1, 2, 5 в качестве маневренного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства, не нарушая при этом ваших прав и законных интересов.

Одновременно сообщаю, что ваша семья составом 4 человека состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 2012 года, учетный № 3601, права на внеочередное получение жилой площади никто из членов семьи не имеет.

Составом семьи 3 человека вы включены в сводный список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014—2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году по Псковской области под № 225.

В 2017 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям, состоящим в списке 2012 года (581 семья). В текущем году будет продолжена выдача свидетельств молодым семьям из данного списка.

С учетом изложенного улучшены ваши жилищные условия могут быть при подходе очереди на получение жилого помещения по договору социального найма либо социальной выплаты на приобретение жилья.