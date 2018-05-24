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Общество

Обратить внимание

Почему в квартиру можно подселить новых жильцов, кто примет решение о ремонте детского сада, что делать с расхитителями металла

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Алёна Комарова
24 мая 2018 года, 10:33
Фото: Андрей Степанов
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В редакцию продолжают приходить ответы на вопросы жителей области, которые они адресовали врио губернатора Михаилу Ведерникову на прямой линии в пресс-центре «Псковской правды» 2 марта.

НЕЖДАННЫЕ СОСЕДИ

Анна Балабайкина, Псков:

«Живу с двумя детьми и мамой-пенсионеркой в двух служебных комнатах в маневренном жилье на ул. Герцена, 14. Комнаты предоставлены мне за то, что я работала комендантом в управлении по учету и распределению земли при администрации города. Сейчас я продолжаю работать в администрации, и жилье остается за мной. Недавно получила бумагу, что к нам подселяют других людей. Считаю, что это незаконно. Прошу разобраться и помочь. Стою на очереди на жилье как малоимущая, и в программе «Молодая семья» участвую. Как мне улучшить свои жилищные условия?»


Согласно статье 92 Жилищного кодекса Российской Федерации включение жилого помещения в специализированный жилищный фонд с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании решений органа, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом.

Постановлением администрации Пскова исключены из маневренного жилищного фонда с отнесением к служебной жилой площади две комнаты (№ 3, № 4) в пятикомнатной квартире № 30 дома № 14 на ул. Герцена и предоставлены вам по договору найма служебного жилого помещения в связи с трудовыми отношениями с администрацией города Пскова. Комнаты № 1, 2, 5 в указанной квартире используются в качестве жилых помещений маневренного фонда.

Они предназначены для временного проживания граждан:

· в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

· утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными для проживания;

· у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, а также в результате пожара — если жилые помещения для них являются единственными для проживания.

Таким образом, использование комнат № 1, 2, 5 в качестве маневренного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами действующего жилищного законодательства, не нарушая при этом ваших прав и законных интересов.

Одновременно сообщаю, что ваша семья составом 4 человека состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях с 2012 года, учетный № 3601, права на внеочередное получение жилой площади никто из членов семьи не имеет.

Составом семьи 3 человека вы включены в сводный список молодых семей — участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» на 2014—2020 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году по Псковской области под № 225.

В 2017 году выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 7 молодым семьям, состоящим в списке 2012 года (581 семья). В текущем году будет продолжена выдача свидетельств молодым семьям из данного списка.

С учетом изложенного улучшены ваши жилищные условия могут быть при подходе очереди на получение жилого помещения по договору социального найма либо социальной выплаты на приобретение жилья.

Елена Жгут, замглавы администрации города Пскова 
Кто станет соседями по муниципальной квартире, решает ее собственник, то есть городская администрация.
Фото Дарьи Хватковой

ХОЛОДНЫЙ ДЕТСАД

Виктория Хорева, Псков:

«Отсутствует надлежащее отопление детского сада № 26 «Ласточка» в Пскове. Нормы СанПиН все нарушены. В группе сегодня 15 градусов, в спальне 14 градусов, а нормативы — 21 и 19 (вопрос был задан в феврале. — Ред.). Много обращений как от заведующей, так и от родителей в управление образования и администрацию. Ответа нет».

Администрация города Пскова сообщает следующую информацию:

«Для выполнения капитального ремонта системы горячего водоснабжения и отопления разработана проектно-сметная документация. Вопрос о дополнительном финансировании в размере 6 млн 390 тыс. 750 рублей, в том числе:

· на капитальный ремонт системы горячего водоснабжения — 468 415 руб.;

· на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения — 564 972 руб.;

· на капитальный ремонт системы отопления — 4 379 973 руб.;

· на капитальный ремонт теплового узла в сумме 977 390 руб., будет вынесен для рассмотрения на очередную сессию Псковской городской Думы».

Родители детсадовцев фиксируют температуру в группе на 6 градусов ниже нормы.
Фото Александра Сидоренко

ЗА МЕТАЛЛ

Оксана Ланская, Псков:

«Хочется обратить ваше внимание на ситуацию с незаконными приемками лома цветных и черных металлов в Псковской области! Чуть ли не в каждом частном дворе развелось этих приемщиков, и, кроме того, по всему городу Пскову и области вдоль дорог стоят легковые автомобили и собирают аккумуляторы. Люди могут спокойно без документов в любом удобном для себя месте сдать наворованное «добро» и получить наличные деньги! Сколько, например, в связи с этим случаев кражи аккумуляторов с автомобилей!»

В соответствии со своими полномочиями комитетом выдаются лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных металлов, цветных металлов, а также осуществляется лицензионный контроль, то есть осуществляются контрольные мероприятия только в отношении тех организаций (индивидуальных предпринимателей), которые имеют лицензию на данный вид деятельности.

В настоящее время на территории Псковской области деятельность по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на основании лицензии осуществляют 22 лицензиата (30 мест осуществления лицензируемого вида деятельности). Информация о Реестре лицензиатов размещена на официальном сайте комитета.

Проведение контрольных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, не имеющих лицензию, не относится к компетенции комитета.

Пресечение нарушений, связанных с незаконной деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов, является прерогативой органов полиции. В случае выявления гражданами несанкционированных мест приема лома черных металлов, цветных металлов необходимо обращаться с заявлением в органы полиции, в котором указать максимум информации о лице, совершившем нарушение, для проведения контрольных мероприятий и принятия мер административного воздействия.

Андрей Михеев, председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике

ПЛЕСЕНЬ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Наталья Григорьева, Псков:

«Почему у нас Роспотребнадзор не смотрит, в каких условиях мы живем? Квартира в Любятово порастает плесенью. Жилищная инспекция и Роспотребнадзор присылают только отписки. Администрация города тоже. Говорят, живите как хотите. Мать заработала астму, дети постоянно болеют. Что нам делать?»

3 февраля 2017 года управлением городского хозяйства администрации города Пскова совместно с управляющей организацией ООО «Микрорайон № 17» проведена проверка жилого помещения и чердачного помещения дома на улице Новгородской.

По результатам обследования был составлен акт с выводом, что причиной развития плесени в квартире является неудовлетворительная работа вентиляции из-за повышенной герметизации жилого помещения, которая связана с заменой деревянных окон на металлопластиковые стеклопакеты, а также уменьшения вентиляционного отверстия. При осмотре теплого чердака и кровли данного дома нарушения не выявлены.

Для устранения данного дефекта ООО «Микрорайон № 17» в октябре 2017 года произведены работы по ремонту и герметизации межпанельных швов в районе квартиры. Вентиляция в данном доме по проекту обеспечивается естественным притоком воздуха, который образуется в результате имеющихся щелей и неплотностей в дверных проемах и оконных рамах.

На основании изложенного рекомендуем вам организовать поступление приточного воздуха в квартиру путем установки приточных клапанов в оконные металлопластиковые окна, а также обеспечить регулярное проветривание жилого помещения.

Государственным комитетом Псковской области по строительному и жилищному надзору 7 декабря 2017 года проведена внеплановая выездная проверка квартиры. В ходе проверки выявлено, что ООО «Микрорайон № 17» обязательства по содержанию и текущему ремонту общего имущества выполнило. Рекомендации по организации поступления приточного воздуха в квартиру путем установки приточных клапанов в оконные металлопластиковые окна собственником квартиры не выполнены.

Алексей Захаров, и. о. заместителя главы администрации города Пскова
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Обратить внимание
Почему в квартиру можно подселить новых жильцов, кто примет решение о ремонте детского сада, что делать с расхитителями металла
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