Садоводства без садоводов

До окончания налоговых каникул, которые были даны садоводам региона, осталось полгода. На протяжении двух лет садоводы платили земельный налог по сниженной ставке, а садоводческие товарищества и вовсе были от его уплаты освобождены. Предполагалось, что за это время садоводства наведут порядок в учете отведенных им земель, проведут межевание и решат другие не менее насущные проблемы. Что получилось на деле, выяснила «Псковская правда».

ТУКИ-ТУКИ ЗА СЕБЯ

Вера Бычкова — председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Многа». О проблемах садоводов знает не понаслышке. «Многа» создано в 1991 году и занимает 159 га, из них земель общего пользования — 40 га. До 2013 года вся собственность в садоводстве была коллективно-совместная. С 2013 года члены СНТ стали оформлять ее в собственность индивидуальную. На данный момент оформлено 30 %. - У нас участки по 15 соток, — рассказывает Вера Бычкова. — Кадастровая стоимость участка до 2016 года равнялась 9 000 рублей, сейчас — 464 000 рублей. Если удается продать участок за 50 000 рублей — уже хорошо. Согласно новым правилам садоводство должно платить около 1 млн рублей налогов в год, 250 000 рублей из этой суммы оплачивают добросовестные садоводы, а остальные 750 000 рублей ложатся бременем на них же.

Сумма для садоводства, в котором собираемость взносов в год составляет 350 000 рублей, неподъемная. Что делать? Выход видится только один — закрыть. Глядя на происходящее, порядка 15 человек уже собираются покинуть СНТ «Многа».

Я бы тоже так на их месте поступил. Почему я должен платить за тех, кто платить не хочет? 830 участков, и только владельцы 30 из них платят. Зачем платить за 800 халявщиков? Николай Романов, начальник управления сельского хозяйства и государственного технического надзора региона

Другая проблема — заброшенные и неиспользуемые участки. За них тоже платит садоводство, точнее, все его члены. — Когда можно было свободно взять земли, наши СНТ брали земли столько, сколько хотели, а теперь не могут с ней справиться, — констатирует Николай Романов. В регионе насчитывается порядка 58 000 зарегистрированных садоводческих участков, более 11 000 из них не используются, земли запущены, а платить за них придется садоводствам, то есть всем членам дачных товариществ.

КСТАТИ В этом году в Псковской области по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова возобновилась областная программа поддержки садоводов, выделено 2,5 млн рублей. На эти деньги дачникам помогут построить дороги и вывезти мусор.

Площади до сих пор не уточнены. К примеру, садоводству выдавалось 300 га, а по факту оно занимает 50 га. А платить приходится за все 300 га. Хорошо, если есть документы, подтверждающие, сколько на самом деле земли у садоводства. А если документов нет, то выход один — межевание. Это огромные деньги и не один год работы. Ирина Зайцева, заместитель председателя общественной организации «Комиссия по садоводствам»

Сейчас членский взнос в СНТ в среднем составляет 1,5-2 тысячи рублей в год. Если межевание будут проводить за счет садоводов, то взносы вырастут.

Пока садоводам предоставлены налоговые каникулы, они должны привести в порядок границы садоводств, и проблема решится сразу. Не надо просто сидеть и ждать от власти продления каникул. Елена Умникова, начальник отдела земельных отношений по городу Пскову Госкомитета Псковской области по имущественным отношениям

Оформить участок в частную собственность довольно просто. — Приходит садовод, — разъясняет Елена Умникова. — Мы в отношении его земельного участка, стоящего на кадастровом учете, принимаем решение о передаче его ему в бесплатную собственность. В свою очередь садовод должен обязательно зарегистрировать свое право. После этого останется заплатить налог только за себя, скинув со счетов недобросовестных соседей и заброшенные участки.

НЕ УСЛЫШАЛИ

С 1 января 2019 года в силу должен вступить новый федеральный закон о садоводствах. Но он совсем не радует псковских дачников. Слишком уж много к нему претензий и замечаний у них накопилось.

В феврале 2017 года по моей инициативе в Общественной палате Псковской области рассматривался вопрос о внесении изменений в проект нового закона. Изменения были направлены в правительство РФ. Но на федеральном уровне не очень прислушались к нашим замечаниям. Единственное, что было сделано, — убрали из проекта закона положение о том, что общие собрания в СНТ должны проводиться по месту их нахождения. Кто поедет в январе — в феврале за 40 км в свое товарищество на собрание? Все остальное осталось по-старому. И нас это очень беспокоит, потому что члены и председатели многих псковских садоводческих товариществ поднимают вопрос об их ликвидации. Анатолий Бибаев, председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области»

В Пскове 31 мая состоится межрегиональный съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов. Новый закон — одна из главных тем. В город приедут федеральные эксперты и представители объединенного форума садоводов, которые последние несколько лет по этому закону направляли свои замечания в правительство и президенту.

Мы свою капельку вложим. Надеемся, что нас федерация услышит и этот закон будет отменен. В нем очень много противоречий, вносить изменения бесполезно. При вступлении закона в силу садоводствам будет тяжело жить. Анна Войченко, председатель «Комиссии по садоводствам»