Садоводства без садоводов

До окончания налоговых каникул, которые были даны садоводам региона, осталось полгода. На протяжении двух лет садоводы платили земельный налог по сниженной ставке, а садоводческие товарищества и вовсе были от его уплаты освобождены. Предполагалось, что за это время садоводства наведут порядок в учете отведенных им земель, проведут межевание и решат другие не менее насущные проблемы. Что получилось на деле, выяснила «Псковская правда».
Вера Бычкова — председатель садоводческого некоммерческого товарищества «Многа». О проблемах садоводов знает не понаслышке.
«Многа» создано в 1991 году и занимает 159 га, из них земель общего пользования — 40 га. До 2013 года вся собственность в садоводстве была коллективно-совместная. С 2013 года члены СНТ стали оформлять ее в собственность индивидуальную. На данный момент оформлено 30 %.
- У нас участки по 15 соток, — рассказывает Вера Бычкова. — Кадастровая стоимость участка до 2016 года равнялась 9 000 рублей, сейчас — 464 000 рублей. Если удается продать участок за 50 000 рублей — уже хорошо. Согласно новым правилам садоводство должно платить около 1 млн рублей налогов в год, 250 000 рублей из этой суммы оплачивают добросовестные садоводы, а остальные 750 000 рублей ложатся бременем на них же.
Сумма для садоводства, в котором собираемость взносов в год составляет 350 000 рублей, неподъемная. Что делать? Выход видится только один — закрыть. Глядя на происходящее, порядка 15 человек уже собираются покинуть СНТ «Многа».
Я бы тоже так на их месте поступил. Почему я должен платить за тех, кто платить не хочет? 830 участков, и только владельцы 30 из них платят. Зачем платить за 800 халявщиков?
Николай Романов, начальник управления сельского хозяйства и государственного технического надзора регионаДругая проблема — заброшенные и неиспользуемые участки. За них тоже платит садоводство, точнее, все его члены.
— Когда можно было свободно взять земли, наши СНТ брали земли столько, сколько хотели, а теперь не могут с ней справиться, — констатирует Николай Романов.
В регионе насчитывается порядка 58 000 зарегистрированных садоводческих участков, более 11 000 из них не используются, земли запущены, а платить за них придется садоводствам, то есть всем членам дачных товариществ.
КСТАТИ
В этом году в Псковской области по инициативе врио губернатора Михаила Ведерникова возобновилась областная программа поддержки садоводов, выделено 2,5 млн рублей. На эти деньги дачникам помогут построить дороги и вывезти мусор.
Площади до сих пор не уточнены. К примеру, садоводству выдавалось 300 га, а по факту оно занимает 50 га. А платить приходится за все 300 га. Хорошо, если есть документы, подтверждающие, сколько на самом деле земли у садоводства. А если документов нет, то выход один — межевание. Это огромные деньги и не один год работы.
Ирина Зайцева, заместитель председателя общественной организации «Комиссия по садоводствам»Сейчас членский взнос в СНТ в среднем составляет 1,5-2 тысячи рублей в год. Если межевание будут проводить за счет садоводов, то взносы вырастут.
Пока садоводам предоставлены налоговые каникулы, они должны привести в порядок границы садоводств, и проблема решится сразу. Не надо просто сидеть и ждать от власти продления каникул.
Елена Умникова, начальник отдела земельных отношений по городу Пскову Госкомитета Псковской области по имущественным отношениямОформить участок в частную собственность довольно просто.
— Приходит садовод, — разъясняет Елена Умникова. — Мы в отношении его земельного участка, стоящего на кадастровом учете, принимаем решение о передаче его ему в бесплатную собственность. В свою очередь садовод должен обязательно зарегистрировать свое право.
После этого останется заплатить налог только за себя, скинув со счетов недобросовестных соседей и заброшенные участки.
С 1 января 2019 года в силу должен вступить новый федеральный закон о садоводствах. Но он совсем не радует псковских дачников. Слишком уж много к нему претензий и замечаний у них накопилось.
В феврале 2017 года по моей инициативе в Общественной палате Псковской области рассматривался вопрос о внесении изменений в проект нового закона. Изменения были направлены в правительство РФ. Но на федеральном уровне не очень прислушались к нашим замечаниям. Единственное, что было сделано, — убрали из проекта закона положение о том, что общие собрания в СНТ должны проводиться по месту их нахождения. Кто поедет в январе — в феврале за 40 км в свое товарищество на собрание? Все остальное осталось по-старому. И нас это очень беспокоит, потому что члены и председатели многих псковских садоводческих товариществ поднимают вопрос об их ликвидации.
Анатолий Бибаев, председатель правления Псковской региональной общественной организации «Ассоциация садоводов Псковской области»В Пскове 31 мая состоится межрегиональный съезд представителей садоводов, фермеров и сельхозкооперативов. Новый закон — одна из главных тем. В город приедут федеральные эксперты и представители объединенного форума садоводов, которые последние несколько лет по этому закону направляли свои замечания в правительство и президенту.
Мы свою капельку вложим. Надеемся, что нас федерация услышит и этот закон будет отменен. В нем очень много противоречий, вносить изменения бесполезно. При вступлении закона в силу садоводствам будет тяжело жить.
Анна Войченко, председатель «Комиссии по садоводствам» — Не может не радовать создание по инициативе врио губернатора Псковской области Михаил Ведерникова межведомственной рабочей группы по развитию садоводств на территории Псковской области, — уверяет Анатолий Бибаев. — Мы надеемся, что в рамках работы этой группы мы решим все имеющиеся вопросы.