Меняем автомобиль на велосипед

В прошлом году велопарад проходил впервые и собрал около 400 участников, в этом году организаторы ожидают еще больший интерес.

ВАЖНАЯ ВЫДЕРЖКА

Для организации такого масштабного события требуется команда людей, объединенных одной идеей и готовых эффективно работать ради достижения поставленной цели. В оргкомитет по подготовке Псковского велопарада Тинькофф входят члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, специалисты городского молодежного центра и руководители городских велосообществ: «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», VELOVE, «Веломаршруты Пскова». С этой же командой ребят в прошлом году мы организовали и провели первый велопарад в Пскове. Было много сложностей и трудностей, но все получилось! Велосипедисты и жители города остались очень довольны!

Псковский велопарад - это не просто проезд по улицам города: он несет в себе более глубокую смысловую нагрузку для всех велолюбителей и сторонников двухколесного способа передвижения. Это мероприятие, позволяющее каждому жителю города почувствовать свою причастность к такому важному делу, как пропа-ганда здорового образа жизни и отстаивание интересов велолюбителей, привлечение внимания властей к необходимости развития велоинфраструктуры.

Организаторы рассказали, что в прошлом году они не смогли осуществить все, что хотели. Первый велопарад, по большому счету, был организован и проведен за счет личных средств членов оргкомитета. Однако в этом году организаторы уверены, что смогут рассказать о мероприятии абсолютному большинству жителей города и области. Информация о предстоящем масштабном событии будет транслироваться по четырем крупнейшим радиостанциям, пяти телеканалам, будут новости в газетах, интернет-СМИ, в социальных сетях, на афишах, плакатах и билбордах в самом центре города.

Все это стало возможным благодаря тому, что у велопарада появились спонсоры и партнеры, в том числе и федеральный спонсор — Тинькофф Банк.