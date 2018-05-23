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Общество

Меняем автомобиль на велосипед

Новый маршрут, еще больше велолюбителей,  два призовых велосипеда и море подарков и призов

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Алексей Кедров
23 мая 2018 года, 09:30
Фото: предоставлено организаторами велопарада
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Любителей велосипедного транспорта 27 мая ждут на Псковском велопараде Тинькофф.

Место сбора — сквер ПсковГУ на ул. Ленина, 2,  время — 11.00.

В прошлом году велопарад проходил впервые и собрал около 400 участников, в этом году организаторы ожидают еще больший интерес.

ВАЖНАЯ ВЫДЕРЖКА

Для организации такого масштабного события требуется команда людей, объединенных одной идеей и готовых эффективно работать ради достижения поставленной цели. В оргкомитет по подготовке Псковского велопарада Тинькофф входят члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, специалисты городского молодежного центра и руководители городских велосообществ: «ВелоПсков», «ПсковВелоДрайв», VELOVE, «Веломаршруты Пскова». С этой же командой ребят в прошлом году мы организовали и провели первый велопарад в Пскове. Было много сложностей и трудностей, но все получилось! Велосипедисты и жители города остались очень довольны!

Максим Афанасенко, организатор Псковского велопарада Тинькофф, член молодежного парламента

Псковский велопарад - это не просто проезд по улицам города: он несет в себе более глубокую смысловую нагрузку для всех велолюбителей и сторонников двухколесного способа передвижения. Это мероприятие, позволяющее каждому жителю города почувствовать свою причастность к такому важному делу, как пропа-ганда здорового образа жизни и отстаивание интересов велолюбителей, привлечение внимания властей к необходимости развития велоинфраструктуры.

Ольга Безъязычная, организатор Псковского велопарада Тинькофф, начальник отдела трудового воспитания и профориентационной работы Псковского городского молодежного центра

Организаторы рассказали, что в прошлом году они не смогли осуществить все, что хотели. Первый велопарад, по большому счету, был организован и проведен за счет личных средств членов оргкомитета. Однако в этом году организаторы уверены, что смогут рассказать о мероприятии абсолютному большинству жителей города и области. Информация о предстоящем масштабном событии будет транслироваться по четырем крупнейшим радиостанциям, пяти телеканалам, будут новости в газетах, интернет-СМИ, в социальных сетях, на афишах, плакатах и билбордах в самом центре города.

Все это стало возможным благодаря тому, что у велопарада появились спонсоры и партнеры, в том числе и федеральный спонсор — Тинькофф Банк.

НОВОЕ ИМЯ

Тинькофф Банк поддерживает велодвижение в России уже много лет.  Имя банка давно ассоциируется с велодвижением. Много лет подряд велокоманда Tinkoff участвует в крупнейших мировых гонках. В предыдущие три года Тинькофф Банк выступал партнером Московского велопарада. В этом году бренд поддерживает велопарады в 25 российских городах, в том числе и в Пскове. Банк стал титульным спонсором велопарада. Масштабное событие получило финансовую поддержку и дополнение в название: Псковский велопарад Тинькофф.  Кроме этого, Тинькофф Банк подготовил яркие подарки и сюрпризы для участников. У каждого участника Псковского велопарада Тинькофф есть шанс выиграть новый велосипед.

Также поддержала Псковский велопарад Тинькофф и выступила генеральным спонсором мероприятия одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба – компания «Ростелеком», а также магазин спортивных товаров «Динамика» — генеральный партнер  мероприятия, который подарит еще один призовой велосипед победителю конкурса-викторины.

Велолюбителей ждут сюрпризы и от других партнеров и друзей мероприятия.

Участники велопарада проедут 8 километров по центру Пскова.
Фото предоставлено организаторами велопарада

МАРШРУТ В 2 РАЗА ДЛИНЕЕ!

В этом году маршрут увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом, он пройдет по центральным улицам города. По правилам дорожного движения на дорогу смогут выехать велосипедисты старше 14 лет, дети младше 7 лет поедут в специально оборудованных креслах и шлемах.  Длина нового маршрута 8 км. Старт — у сквера рядом с ПсковГУ на улице Ленина, далее Октябрьский проспект — Гражданская улица — улица Яна Фабрициуса — Кузнецкая улица — Юбилейная улица — Рижский проспект. Финишируют участники, замыкая круг, в сквере ПсковГУ.

В этом году участники могут зарегистрироваться заранее. Это облегчит задачу волонтерам при регистрации на старте и позволит избежать очередей.

ДВУХКОЛЁСНЫЙ ДРУГ

Для детей и взрослых организаторы подготовили  развлекательную  программу и конкурсы: на лучший костюм, самый оригинальный велосипед, самый красивый рисунок мелом на асфальте. Приз получит самый молодой участник велопарада.

— Велопарад — это не спортивное мероприятие, — подчеркивают организаторы.

Их большая мечта — чтобы в городе появилась большая сеть велодорожек и водители пересели с автомобилей на велосипеды. Говорят, что мечты иногда сбываются! Организаторы надеются, что велопарад этому поспособствует.

ВАЖНО

Регистрация участников в группе ВКонтакте, подробности о конкурсе на сайте.

Главный призом в котором станет велосипед.

СПРАВКА

Главные цели мероприятия — популяризация велосипеда как транспортного средства для поездок на работу, учебу и по делам; повышение культуры соблюдения правил дорожного движения; привлечение внимания к необходимости развития транспортной велоинфраструктуры в Пскове.

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