Будем честными

На очередном заседании рабочей группы по разработке схемы обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрели всего один вопрос — о размещении конкурсной документации, необходимой для определения инвестора, который будет создавать в Псковской области полигон ТКО и заниматься переработкой мусора.

На сегодня только 7 субъектов, в том числе Псковская область, не перешли к процедуре отбора регионального оператора. Регион задерживает сроки перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами по объективным причинам.

— Было принято решение, что лучше нарушить сроки, но конкурсную документацию доработать таким образом, чтобы она была в интересах региона и, соответственно, в интересах жителей Псковской области, — пояснил врио губернатора Михаил Ведерников.

Представлял доработанный документ председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Однако к улучшенной версии все равно остались вопросы. По меньшей мере три из них задал руководитель «АСПО» Андрей Лукьянов — потенциальный участник конкурса. По данным бизнесмена, в Плюсском, Стругокрасненском, Дновском районах отсутствуют объекты размещения отходов, поэтому возникают вопросы: куда деть мусор из этих трех районов и учитывались ли эти моменты при расчете тарифа. Также в конкурсной документации не прописан источник финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок.

— Схема живая, в нее можно вносить коррективы. На момент утверждения схемы все полигоны были действующими. На сегодняшний день есть несколько полигонов, дебет которых заканчивается. При корректировке схемы мы эти поправки внесем, — пообещал Андрей Агапов.