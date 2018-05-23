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Общество

Будем честными

Конкурсы по отбору региональных «мусорных» операторов стартуют до конца мая

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Светлана Синцова
23 мая 2018 года, 09:17
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На очередном заседании рабочей группы по разработке схемы обращения с твердыми коммунальными отходами рассмотрели всего один вопрос — о размещении конкурсной документации, необходимой для определения инвестора, который будет создавать в Псковской области полигон ТКО и заниматься переработкой мусора.

На сегодня только 7 субъектов, в том числе Псковская область, не перешли к процедуре отбора регионального оператора. Регион задерживает сроки перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами по объективным причинам.

— Было принято решение, что лучше нарушить сроки, но конкурсную документацию доработать таким образом, чтобы она была в интересах региона и, соответственно, в интересах жителей Псковской области, — пояснил врио губернатора Михаил Ведерников.

Представлял доработанный документ председатель комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. Однако к улучшенной версии все равно остались вопросы. По меньшей мере три из них задал руководитель «АСПО» Андрей Лукьянов — потенциальный участник конкурса. По данным бизнесмена, в Плюсском, Стругокрасненском, Дновском районах отсутствуют объекты размещения отходов, поэтому возникают вопросы: куда деть мусор из этих трех районов и учитывались ли эти моменты при расчете тарифа. Также в конкурсной документации не прописан источник финансирования работ по ликвидации несанкционированных свалок.

— Схема живая, в нее можно вносить коррективы. На момент утверждения схемы все полигоны были действующими. На сегодняшний день есть несколько полигонов, дебет которых заканчивается. При корректировке схемы мы эти поправки внесем, — пообещал Андрей Агапов.

Цивилизованная система утилизации мусора потребует новых тарифов.
Фото Александра Сидоренко
Что касается ликвидации несанкционированных свалок, по словам Андрея Агапова, оператор будет выставлять счет за услуги по ликвидации собственнику земельного участка.

Другой темой, вызывающей сомнения у участников рабочей группы, стал расчет тарифа.

— Документация получилась максимально защищающая интересы субъекта Федерации. Но непонимание вызывает, как был рассчитан тариф на человека, откуда взялась абсолютная цифра и как в такую маленькую цифру можно вместить инвестиционную составляющую? — задал вопрос депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов.

По словам первого заместителя председателя областного комитета по тарифам и энергетике Виталия Сурикова, стоимость выводится по конкретной формуле.

— Представленный комитетом по тарифам расчет направлен на доработку, — прокомментировал вопрос Михаил Ведерников. — Давайте мы будем честны друг с другом и с людьми. За эти деньги все будет точно так же, как есть, может быть, даже хуже. Если мы хотим, чтобы была сортировка, чтобы была переработка, чтобы был раздельный сбор мусора, чтобы полигоны не пахли и люди на это не жаловались, естественно, тариф будет выше. Но наша задача — сделать так, чтобы он был приемлемым для населения. Давайте эти две вещи разделим. Конкурсная документация — это одно. Тариф — это другое, и с тарифом надо поработать. 

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