В этом году в Пскове акарицидной обработке подвергнется 76,6 га. Завершиться она должна к 15 июня. Стоимость работ составит 248 480,59 рубля. На прошлой неделе вышел материал «Свободно от клещей». В нем мы подробно рассказывали, какие территории обработают в Великих Луках . Сегодня публикуем полный перечень парков, скверов и зеленых зон, которые освободят от клещей в Пскове.

· Детский парк (в границах ул. Некрасова, Октябрьского пр., ул. Советской)

· Дендропарк

· Сквер у монумента «Танк Т-34» (в границах ул. 128-й Стрелковой Дивизии и пл. Героев-десантников)

· Ботанический сад (в границах ул. Советской, ул. Кузнецкой, Октябрьского пр.)

· Сквер на ул. Западной (в границах ул. Коммунальной, ул. Западной, ул. Байкова)

· Сквер у гостиницы Рижской (в границах ул. Народной, Киселёва, Рижского пр.)

· Набережная р. Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег)

· Набережная р. Псковы от Троицкого моста до р. Великой (левый берег)

· Сквер Кутузова (в границах ул. Некрасова, ул. Ленина, Псковского академического театра драмы)

· Сквер у церкви Николы со Усохи (в районе домов № 15, 15а, 19, 21 на ул. Советской)

· Сквер у автовокзала (ул. Вокзальная)

· Зеленая зона на ул. Пушкина (от Октябрьского пр. до ул. Ленина)

· Зеленая зона на пересечении ул. Ленина и ул. Пушкина (Театральный сквер)

· Зеленая зона в районе Михайловской башни (между ул. Кузнецкой и ул. Свердлова)

· Сквер на площади Павших Борцов (пересечение ул. Кузнецкой и ул. К. Маркса)

· Сквер на пр. Энтузиас­тов (пересечение ул. Энтузиас­тов и ул. Труда)

· Сквер на Сиреневом бульваре (от пр. Энтузиастов до ул. Юности, включая зеленую зону вдоль жилой застройки домов № 1, 3, 9 на Сиреневом бульваре)

· Сквер на ул. Волкова (в границах ул. Л. Поземского, Труда, Волкова)

· Сквер на ул. Герцена (в районе домов № 8, 10 на ул. Герцена)

· Сквер на ул. Л. Поземского (от Золотой набережной до ул. Застенной)

· Сквер на ул. А. Невского (в границах ул. Л. Поземского, А. Невского, Застенной)

· Зеленая зона на пересечение ул. Гущина и ул. Гдовской

· Сквер у гостиницы «Ольгинская» (на пересечении Ольгинской набережной и ул. Пароменской)

· Парковая зона у Дома офицеров (в границах улиц Юбилейной, Комдива Кирсанова, Молотова)

· Сквер у телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта)

· Сквер на ул. Юбилейной (между Рижским пр. и ул. Коммунальной)

· Сквер на пл. Ленина

· Зеленая зона у памятного знака Героям-десантникам (пересечение ул. Кузнецкой и ул. 128-й Стрелковой Дивизии).