Удобные условия

Локнянские женщины просят открыть рядом со своим предприятием «мужское производство». Типовая автостанция может повторить дизайн старинных почтовых станций. Информационный туристский центр выводят из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Местному хлебу помогут попасть в крупные торговые сети. Что увидела и услышала обозреватель «Псковской правды», отправившись на юг области вместе с главой региона.

ХЛЕБА В СЕТКУ

Бежаницкий хлеб известен далеко за пределами района, где его выпускают. Несмотря на короткий срок хранения, многие местные жители и туристы специально приезжают за этим хлебом. Говорят, что вкусный, а производители заявляют об использовании только натурального сырья. Во вкусовых качествах выпускаемого здесь продукта убедился и врио губернатора Михаил Ведерников, посетив хлебокомбинат. — Наше райпо обслуживает порядка 23 тысяч жителей Бежаницкого и Дедовичского районов и обеспечивает работой почти 500 человек, — рассказал главе региона председатель Совета потребительского союза Псковской области Николай Тесля. В прошлом году хлебокомбинат выпустил более 3 тысяч тонн продукции. Здесь производят 40 видов хлебобулочных изделий, более 100 кондитерских, два вида кваса и семь видов лимонада. Один из них, сделанный на сахарном сиропе, без консервантов, предложили попробовать гостям. Глава региона также побывал в производственном цехе и пообщался с сотрудниками. В частности, в беседе был затронут вопрос реализации бежаницкого хлеба через сетевые магазины, куда райпо пока попасть сложно. Михаил Ведерников пообещал обсудить этот вопрос с сетевиками на отдельном совещании.

ЕДИНСТВЕННАЯ ГРУППА

Информационный туристский центр выводят из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Эта новость прозвучала на станции Сущево в Бежаницком районе. В прошлом году железнодорожный вокзал стал транспортно-пересадочным узлом и главной частью туристического проекта «Поезд в Пушкинские Горы». Планировалось, что туристы будут приезжать на станцию Сущево на поезде и пересаживаться на специально организованный автобусный рейс Сущево — Пушкинские Горы. — Это действующий вокзал. Он круглосуточно работает. Здесь до восьми пар поездов ежедневно останавливаются, — рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов. Причем это не только поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, но и в ближайшее зарубежье. Таким образом, при планировании посещения пушкинских мест туристы могут значительно сэкономить время, пересаживаясь на автобус до Пушкинских Гор не в Северной столице, а в 27 км от поселка. Александр Питиримов показал это на конкретном примере: — Чтобы туристу из Калининграда добраться стандартным маршрутом — поездом до Санкт-Петербурга и потом автобусом в Пушкинские Горы, необходимо затратить 42 часа. А если он выходит на станции Сущево и мы обеспечиваем ему транспорт, то поездка займет всего 21 час. То есть сутки экономятся для калининградцев. Выгодно пользоваться возможностями «Поезда до Пушкинских Гор» и школам того же Петербурга. — Из Питера в Пушкинские Горы детей возят регулярно. Но сейчас из-за ужесточения правил перевозок везти школьные группы автомобильным транспортом можно только в светлое время суток. Поэтому если организовывать перевозки групп детей из Санкт-Петербурга в Пушкинские Горы автобусом, то надо два дня тратить на приезд и отъезд обратно. А если воспользоваться железной дорогой, то дети садятся на поезд в пятницу вечером, и к ночи они уже размещены в гостиницах Пушкинских Гор. И это безопасно, — сделал особый упор Александр Питиримов.

КСТАТИ Правда, пока этими удобными условиями воспользовалась только одна группа школьников. В начале апреля таким образом в Пушкинские Горы приезжали 35 детей из гимназии Фрунзенского района.

— Почему? Нет интереса? — спросил Михаил Ведерников. Александр Питиримов сообщил, что у образовательных учреждений в Петербурге и Ленобласти о проекте мало информации. Врио губернатора отметил, что данным направлением может заниматься Информационный туристский центр. Михаил Ведерников сообщил, что уже дал поручение вывести эту организацию из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Также глава региона предложил ввести единый туристический билет, который позволит пассажиру проехать железнодорожным транспортом, а затем на автобусе. — Я так понимаю, что поезд в Сущево стоит 2 минуты, этого недостаточно, — считает глава региона. Он отметил, что намерен провести переговоры с РЖД, чтобы увеличить время стоянки до 6 минут.

ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АВТОБУСОВ

Также во время посещения транспортно-пересадочного узла в Сущево Михаил Ведерников ознакомился с проектом строительства новой автостанции в Бежаницах. Врио губернатора показали три варианта проекта здания. Один из них выполнен в стиле почтовой станции. Но окончательно внешний вид здания будет выбран совместно с жителями района, Проект предусматривает снос старого здания, строительство нового и подведение коммуникаций. Стоимость — порядка 7,5 млн рублей. Планируется, что предварительная работа по проекту начнется в этом году, а непосредственно строительство здания — в следующем. Кроме того, возможно, этот проект может стать типовым и использоваться для других требующих реконструкции объектов. Дом культуры в Бежаницах расположен в старом здании, с ним и контрастирует новая пристройка с концертным залом. Знакомство с новым помещением началось с просторного вестибюля. Из фойе гости перешли в концертный зал, где шла репетиция. Зал с новыми креслами рассчитан на 250 зрительских мест и оснащен новейшим звуковым и световым оборудованием. До этого года концертного зала в Бежаницком районе не было. Однако основное здание Дома культуры тоже нуждается в ремонте. Административный персонал пока размещен в новых помещениях, что создает неудобства и для занятий творческих коллективов. Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность капитального ремонта основного здания частями в течение нескольких лет. Он поручил областному комитету по культуре составить перспективный план ремонта.

ПРОСЬБА РАБОТНИЦ