Удобные условия

Локнянские женщины просят открыть рядом со своим предприятием «мужское производство». Типовая автостанция может повторить дизайн старинных почтовых станций. Информационный туристский центр выводят из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Местному хлебу помогут попасть в крупные торговые сети. Что увидела и услышала обозреватель «Псковской правды», отправившись на юг области вместе с главой региона.
Бежаницкий хлеб известен далеко за пределами района, где его выпускают. Несмотря на короткий срок хранения, многие местные жители и туристы специально приезжают за этим хлебом. Говорят, что вкусный, а производители заявляют об использовании только натурального сырья. Во вкусовых качествах выпускаемого здесь продукта убедился и врио губернатора Михаил Ведерников, посетив хлебокомбинат.
— Наше райпо обслуживает порядка 23 тысяч жителей Бежаницкого и Дедовичского районов и обеспечивает работой почти 500 человек, — рассказал главе региона председатель Совета потребительского союза Псковской области Николай Тесля.
В прошлом году хлебокомбинат выпустил более 3 тысяч тонн продукции. Здесь производят 40 видов хлебобулочных изделий, более 100 кондитерских, два вида кваса и семь видов лимонада. Один из них, сделанный на сахарном сиропе, без консервантов, предложили попробовать гостям.
Глава региона также побывал в производственном цехе и пообщался с сотрудниками. В частности, в беседе был затронут вопрос реализации бежаницкого хлеба через сетевые магазины, куда райпо пока попасть сложно. Михаил Ведерников пообещал обсудить этот вопрос с сетевиками на отдельном совещании.
Информационный туристский центр выводят из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Эта новость прозвучала на станции Сущево в Бежаницком районе. В прошлом году железнодорожный вокзал стал транспортно-пересадочным узлом и главной частью туристического проекта «Поезд в Пушкинские Горы». Планировалось, что туристы будут приезжать на станцию Сущево на поезде и пересаживаться на специально организованный автобусный рейс Сущево — Пушкинские Горы.
В Бежаницах главу региона угостили местным лимонадом.
Фото Сергея Герасимова
— Это действующий вокзал. Он круглосуточно работает. Здесь до восьми пар поездов ежедневно останавливаются, — рассказал директор ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александр Питиримов.
Причем это не только поезда, следующие в Москву, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Калининград, но и в ближайшее зарубежье. Таким образом, при планировании посещения пушкинских мест туристы могут значительно сэкономить время, пересаживаясь на автобус до Пушкинских Гор не в Северной столице, а в 27 км от поселка. Александр Питиримов показал это на конкретном примере:
— Чтобы туристу из Калининграда добраться стандартным маршрутом — поездом до Санкт-Петербурга и потом автобусом в Пушкинские Горы, необходимо затратить 42 часа. А если он выходит на станции Сущево и мы обеспечиваем ему транспорт, то поездка займет всего 21 час. То есть сутки экономятся для калининградцев.
Выгодно пользоваться возможностями «Поезда до Пушкинских Гор» и школам того же Петербурга.
— Из Питера в Пушкинские Горы детей возят регулярно. Но сейчас из-за ужесточения правил перевозок везти школьные группы автомобильным транспортом можно только в светлое время суток. Поэтому если организовывать перевозки групп детей из Санкт-Петербурга в Пушкинские Горы автобусом, то надо два дня тратить на приезд и отъезд обратно. А если воспользоваться железной дорогой, то дети садятся на поезд в пятницу вечером, и к ночи они уже размещены в гостиницах Пушкинских Гор. И это безопасно, — сделал особый упор Александр Питиримов.
КСТАТИ
— Почему? Нет интереса? — спросил Михаил Ведерников.
Правда, пока этими удобными условиями воспользовалась только одна группа школьников. В начале апреля таким образом в Пушкинские Горы приезжали 35 детей из гимназии Фрунзенского района.
Александр Питиримов сообщил, что у образовательных учреждений в Петербурге и Ленобласти о проекте мало информации.
Врио губернатора отметил, что данным направлением может заниматься Информационный туристский центр. Михаил Ведерников сообщил, что уже дал поручение вывести эту организацию из состава Театрально-концертной дирекции Псковской области. Также глава региона предложил ввести единый туристический билет, который позволит пассажиру проехать железнодорожным транспортом, а затем на автобусе.
— Я так понимаю, что поезд в Сущево стоит 2 минуты, этого недостаточно, — считает глава региона. Он отметил, что намерен провести переговоры с РЖД, чтобы увеличить время стоянки до 6 минут.
У Бежаницкого ДК появилась новая современная пристройка.
Фото Сергея Герасимова
ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ ДЛЯ АВТОБУСОВТакже во время посещения транспортно-пересадочного узла в Сущево Михаил Ведерников ознакомился с проектом строительства новой автостанции в Бежаницах. Врио губернатора показали три варианта проекта здания. Один из них выполнен в стиле почтовой станции. Но окончательно внешний вид здания будет выбран совместно с жителями района,
Проект предусматривает снос старого здания, строительство нового и подведение коммуникаций. Стоимость — порядка 7,5 млн рублей. Планируется, что предварительная работа по проекту начнется в этом году, а непосредственно строительство здания — в следующем. Кроме того, возможно, этот проект может стать типовым и использоваться для других требующих реконструкции объектов.
Дом культуры в Бежаницах расположен в старом здании, с ним и контрастирует новая пристройка с концертным залом. Знакомство с новым помещением началось с просторного вестибюля. Из фойе гости перешли в концертный зал, где шла репетиция. Зал с новыми креслами рассчитан на 250 зрительских мест и оснащен новейшим звуковым и световым оборудованием. До этого года концертного зала в Бежаницком районе не было. Однако основное здание Дома культуры тоже нуждается в ремонте. Административный персонал пока размещен в новых помещениях, что создает неудобства и для занятий творческих коллективов. Михаил Ведерников предложил рассмотреть возможность капитального ремонта основного здания частями в течение нескольких лет. Он поручил областному комитету по культуре составить перспективный план ремонта.
Завершающим пунктом в графике поездки стало предприятие «Ростислав» в Локнянском районе. Оно работает с 2007 года и ежегодно выпускает 120—140 тысяч пар обуви.
Михаилу Ведерникову показали все этапы производства кожаной обуви.
Фото Сергея Герасимова
— Мы делаем качественную обувь из кожи, из натуральных материалов. На предприятии занято 85 человек, — рассказала директор Лилия Егорова. — Средняя зарплата квалифицированного специалиста 25 тыс. рублей. Все сотрудники — жители райцентра и близлежащих деревень. Для доставки сотрудников организован подвоз.
Коллектив стабильный, но в основном женский. Поэтому, по словам директора, сотрудницы просят открыть по соседству какое-нибудь производство для мужчин, чтобы их мужья не уезжали из дома на заработки. Рядом есть хорошее здание, где можно было бы организовать, например, предприятие по деревообработке. Но пока нет инвестора, который захотел бы открыть здесь бизнес.
Также Михаил Ведеников обсудил с директором существующие в регионе меры поддержки бизнеса и поручил председателю областного комитета по экономическому развитию Андрею Михееву рассмотреть возможность оказать дополнительную помощь предприятию.