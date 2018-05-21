iPSKOV для малого бизнеса

22-23 мая в Пскове пройдет II ежегодная конференция по интернет-маркетингу #iPSKOV-2018. Мероприятие проходит в регионе уже второй раз, и очень востребовано у представителей малого и среднего предпринимательства - в этом году на конференцию зарегистрировалось порядка 100 человек. О том, почему местному бизнесу интересны вопросы онлайн-продвижения продукции и с какими инструментами интернет-маркетинга познакомят их спикеты мероприятия, рассказали организаторы конференции в пресс-центре «Псковской правды». Первая конференция по интернет-маркетингу состоялась в прошлом году и была приурочена ко Дню российского предпринимательства.

Думая, как эффективно проводить Неделю предпринимательства, мы решили сделать тематическое мероприятие, полезное для предпринимателей. Посмотрели, что проводится в других регионах, какие есть тенденции. И так как сейчас в тренде интернет-маркетинг, мы придумали такой формат мероприятия. Это мероприятие мы делаем для как самих предпринимателей, так и для маркетологов – специалистов, которые продвигают свою компанию, свою продукцию. Анастасия Иванова, директор Фонда гарантий и развития предпринимательства Псковской области

В прошлом году конференция собрала порядка 70 участников. В этом году уже зарегистрировано большее количество предпринимателей. По словам организаторов, средний возраст участников - 25-35 лет. В основном, они представляют сферу услуг (турбизнес, гостиницы, рестораны, сервисы по доставке, логистические предприятия, небольшие производства). География участников также обширна: Псков, Великие Луки, некоторые районы области. Кроме того, зарегистрировалось несколько участников из Москвы и Санкт-Петербурга. - Мы попытались на площадке собрать спикеров, которые оказывают услуги по интернет-продвижению. Это и создатели агентств и сервисов по продвижению продукции в интернете, и специалисты по маркетингу в организациях, - рассказала Анастасия Иванова. Специалисты расскажут о продвижении продукции в соцсетях, и отдельно – о других инструментах, не связанных с соцсетями. По словам организаторов, информация будет интересна и полезна действующим предпринимателям: - По опыту прошлого года могу сказать, что сначала все «пришли на непсковских спикеров», но потом поняли, что это современные тенденции и без этого никуда. В результате стали разрабатывать свои сайты или другие инструменты использовать. Современные тенденции нельзя отвергать. Бывает так, что у предпринимателя качественный продукт, но он не продвигает его в интернете, и о нем никто не знает. Поэтому цель нашей работы - объяснить, показать и доказать, что это эффективно. По словам представителя агентства #ENTER Александра Михайлова, как и в прошлом году планируется большой десант специалистов из Санкт-Петербурга.

В Питере подобные мероприятия проводятся несколько раз в год. В первую очередь, это Сергей Федюнин – один из ведущих специалистов по таргетированной рекламе, создатель своего агентства. Тема его выступления будет связана с геолокационным таркетингом и с работой малого бизнеса. Также к нам приедет представитель социальной сети «ВКонтакте» Александра Черкас, она расскажет о рекламных инструментах социальной сети. Александр Михайлов, представитель агенства #ENTER

Кроме того, в первый день конференции выступят местные специалисты, в том числе, псковский маркетолог Валентина Борисова, которая поделится опытом маркетинга в небольшом городе. Второй день конференции будет посвящен инструментам маркетинга. Не связанным с социальными сетями. Планируются доклады по контекстной рекламе, адаптации сайтов под нужды бизнеса. В роли спикеров выступят представители питерского «Яндекса» и других сервисов. - Отдельной темой будет тендерный маркендинг – как правильно себя рекламировать, если являешься участников государственных закупок и закупок у крупных компаний, - рассказал Александр Михайлов.

КСТАТИ

Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области в течение года проводит курсы, которые позволяют как для начинающих, так и для более продвинутых пользователей, получить информацию по продвижению своих товаров и услуг в интернете. - У нас много предприятий в городе, у которых созданы сайты и группы в соцсетях. Но они не работают. И на конференции мы будем говорить о не только о том, как важно создавать группу или сайт, но и как с этим работать и какие инструменты более эффективны, - отметила Анастасия Иванова.

ПОДРОБНОСТИ

Место проведения конференции #iPSKOV-2018: ул. Пушкина, д.13. Малая сцена Пушкинского театра. Время проведения 22 -23 мая с 10.00 до 17.00 Участие для малого и среднего бизнеса - бесплатное. Но необходима предварительная регистрация. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия.