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Общество

Два года ждать

Дорогу Дно — Искра отремонтируют лишь в 2020 году

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Наталья Баранова
17 мая 2018 года, 08:03
Фото: жителей деревни Искра Дновского района
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На прошлой неделе мы рассказали о проблемах жителей деревни Искра Дновского района. Из-за разбитой тяжелой техникой и размытой дождями дороги они несколько дней безвылазно сидели в деревне. Дети не ходили в школу, взрослые на работу, в магазин не привозили продукты. Для объезда власти предложили делать крюк в 50 км, хотя Дно находится всего в 6 км от деревни.

С 7 мая, после того как некоторое время постояла сухая погода, движение по дороге возобновили. Однако жители переживают, что проблемы начнутся вновь.

— Знак, запрещающий проезд, убрали. Дорога подсохла, ее немного подсыпали, ездить можно, но затяжных дождей, думаю, не переживет, — рассказала нам жительница деревни Искра Лилия Волкова.

Мы получили ответ из областного комитета по транспорту за подписью и. о. председателя Игоря Сильченкова. Туда мы обращались с запросом по поводу ремонта дороги.

— Когда будет отремонтирована дорога Дно — Искра?

— Автомобильная дорога Дно — Искра относится к IV и V техническим категориям, имеет протяженность 6,800 км, в том числе 0,800 км с асфальтобетонным покрытием и 6,000 км с переходным типом покрытия.

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, образовались многочисленные дефекты покрытия (колейность, просадки, пучины и т. д.), что привело к разрушению дорожной одежды и прекращению движения транспортных средств.

Для приведения автомобильной дороги в надлежащее состояние в период с 28 апреля по 7 мая введено временное прекращение движения транспортных средств.

Силами Дновского филиала учреждения «Псковавтодор» выполняются первоочередные мероприятия по восстановлению покрытия (работают автогрейдеры на просушке покрытия) и будут продолжаться до полного оттаивания мерзлых грунтов и просыхания покрытия проезжей части.

— Местные жители утверждают, что запланированный ремонт дороги с 2018 года перенесли на 2020. Так ли это и почему?

— Из-за недостаточного объема финансирования дорожного фонда реконструкция автомобильной дороги Дно — Искра, запланированная в рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 — 2020 годы», перенесена с 2019 на 2020 год (с разработкой проектной документации в 2018 году).

— Местные жители утверждают, что дорогу разбили КамАЗы, которые возили стройматериалы для строительства объездной дороги. Так ли это и понесли ли виновные ответственность?

— В 2017 году выполняли работы по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения Искра — Заклинье протяженностью 11,773 км. Разрушение автомобильной дороги Дно — Искра вызвано несколькими причинами, как подвозом строительных материалов на объект реконструкции по дороге, не предназначенной для таких нагрузок, так и обильным выпадением осадков в летне-осенний период 2017 года. Принимая во внимание вышеуказанные причины и необходимость приведения автомобильной дороги Дно — Искра в надлежащее состояние, ее реконструкция и была включена в Государственную программу Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 — 2020 годы». 

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