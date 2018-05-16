Свободно от клещей

Вместе с теплом и весной пришли клещи, являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Порой кровососов можно встретить даже в городских парках. В понедельник, 14 мая, Роспотребнадзор сообщил о том, что благоприятные климатические условия в России способствуют их активизации. «Псковская правда» выяснила, где в Пскове и Великих Луках можно гулять без страха встретить клеща, чем он опасен, как защититься на необработанных территориях и что делать, если клещ все же впился. За неделю с 2 по 10 мая в медицинские организации Псковской области обратились по поводу укусов клещей 564 человека, в том числе 161 ребенок. Правда, пока обращаемость населения на 8,9 % ниже среднемноголетних недельных данных. В Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций. С начала сезона исследовано уже 432 клеща, из них положительных на клещевой вирусный энцефалит — 0,5 %, на клещевой боррелиоз — 23,1 %. К счастью, случаев заболевания инфекциями, передающимися клещами, пока не зарегистрировано. В городах проходит антиклещевая обработка территорий. По состоянию на 10 мая они проведены на площади 136 га.

Акарицидной обработкой в Пскове занимаются две организации: псковская (ООО «Центр санэпидблагополучия») и тверская, — рассказал . — В прошлом году они выиграли большой городской контракт на 2 года. В этом году работы по этому контракту продолжаются. Как часто надо повторять обработку? Это зависит от погодных условий. Если погода дождливая, то обрабатывать надо чаще, потому что химикаты дождем смываются. К примеру, наша организация проводит акарицидную обработку загородных лагерей, и мы повторяем обработку перед началом каждой смены.

Николай Калинин, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области



— Следует помнить, что людям и животным можно заходить на участок только через 3 часа после обработки и использовать территорию ограниченно (с травой и землей не контактировать руками, босиком не ходить, животных не выгуливать, детям по траве не бегать), — напоминают в управлении ЖКХ великолукской администрации. — При акарицидной обработке используется средство, умеренно опасное для человека и животных, так что животные не пострадают. Полный допуск к использованию обработанной территории — через 3-5 дней после обработки. Возмущение псковичей в соцсети «Фейсбук» вызвали фотографии, сделанные 3 мая в Детском парке Пскова. На снимках человек в костюме химзащиты обрабатывает территорию от клещей. Рядом в это время находятся отдыхающие псковичи с детьми, продают мороженое, дети подбегают к только что обрызганным клумбам с тюльпанами. «Совсем сдурели», — самая мягкая реакция пользователей на увиденное. «Идет обработка зеленой зоны, которая не является пешеходной, обработка проводится в соответствии с графиком. Обрабатывают специалисты-подрядчики, у них есть соответствующая разрешительная документация. Единственное, что они обязаны были выставить предупредительные таблички либо оградить территорию. В спецодежде сотрудники, выполняющие эти работы, потому, что возможно при неосторожном распылении с близкого расстояния попадание препарата на одежду и на кожу, а также на слизистые оболочки, и это защита стандартная», — сообщила в комментариях под фото представитель администрации Пскова Анна Удовенко. Пользователи тут же накидали информации о том, что в течение трех часов на обработанной территории не должно быть людей, а следующие 3-5 дней территорию можно использовать в ограниченном режиме. К тому же время обработки нужно выбирать так, чтобы в ближайшие дни не было дождя, иначе он смоет все химикаты и деньги на обработку окажутся потраченными зря. Несмотря на дезинсекцию, медики утверждают, что она не дает 100 % гарантии безопасности. Особенно если учитывать, что на следующий день после обработки того же Детского парка пошел дождь. Медики призывают псковичей не пренебрегать элементарными правилами профилактики укусов. Самой же надежной защитой остается иммунизация. Против клещевого вирусного энцефалита привито более 1500 человек (данные на 10 мая). Прививки проводятся круглогодично в поликлиниках по месту жительства.

В Пскове обработано уже порядка 90 га — это территории дошкольных и школьных учреждений, где летом будут находиться дети. Кроме этого, проведена акарицидная обработка Михайловской горки, территории вокруг Зеленого театра, а также стадиона «Машиностроитель».

В Великих Луках акарицидная обработка началась 10 мая и продлится до 18 мая. За восемь дней здесь обработают пляж, сквер на ул. Некрасова (возле музыкальной школы), набережную реки Ловать (от моста до здания администрации и вдоль ул. Пушкина), сквер Юбилейной площади, сквер пр. Ленина — ул. Л. Чайкиной (возле кинотеатра «Родина»), сквер площади Ленина (возле фонтана), сквер Пушкина, сквер на ул. Дворецкой (возле рыбокомбината), сквер на Краснофлотской набережной, сквер на пр. Гагарина — ул. Дьяконова (Карцево), сквер на площади Ленина (часовня), сквер на пл. Матросова (мемориальная зона парка), ул. Краснофлотская наб., 1а, сквер наб. Шмидта (от моста до военкомата), сквер наб. Шмидта (от спуска с ул. Холмской до военкомата), сквер на ул. Холмской.

ЕСЛИ КЛЕЩ ПРИСОСАЛСЯ Удалить клеща можно самостоятельно или обратиться за медицинской помощью в поликлинику. В Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пункте по адресу: ул. Коммунальная, дом 23, телефон 56-55-63. Для проведения исследования клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию: Псков, ул. Гоголя, дом 21а, телефон 8 (8112) 66-42-80; Великие Луки, ул. Тимирязева, дом 9, телефон 8 (811-53) 7-70-90. После удаления клеща необходимо обращаться за медицинской помощью к врачу-инфекционисту: • в кабинет инфекционных заболеваний Псковского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Псков, ул. Кузнецкая, 23; телефон регистратуры 20-15-73; режим работы с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00, выходные дни — суббота, воскресенье. • в кабинет инфекционных заболеваний Псковской межрайонной больницы. Псков, ул. Школьная, дом 24; телефон 8-911-880-15-51, режим работы с 9:00 до 15:00, выходные дни — суббота, воскресенье

ЧЕМ ОПАСЕН КЛЕЩ • Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Как можно заразиться? Возбудитель болезни (вирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Какие основные признаки болезни? Для заболевания характерна весенне-летняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. • Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Как можно заразиться? Возбудитель болезни (вирус) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной. Какие основные признаки болезни? Признаки болезни Лайма: инкубационный период составляет от 2 до 30 дней, в среднем — 2 недели. Характерным признаком начала заболевания в 70 % случаев является появление на месте укуса клещом покраснения кожи. Но чаще пятну сопутствуют другие проявления заболеваний: увеличение региональных групп лимфоузлов, недомогание, мышечные боли, боли в суставах и лихорадка (обычно невысокая, но может достигать +39-40° С), затем на четвертой неделе болезни (от 1 до 10 недель) появляются неврологические и сердечно-сосудистые осложнения.