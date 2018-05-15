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Общество

Спасибо, что помните!

Ветераны выражают благодарность организаторам праздника на День Победы в Пскове

Текст:
Алексей Кедров
15 мая 2018 года, 08:03
Фото: Андрей Степанов
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«Обращаюсь от имени всех ветеранов, которые единогласно меня поддержали. Великая от нас благодарность за заботу по проведению 73-й годовщины Победы всем организаторам, а особенно врио губернатора Псковской области Михаилу Юрьевичу Ведерникову и главе города Пскова Ивану Николаевичу Цецерскому.

Спасибо от всей души за ваше внимание, память и всегда очень теплые, добрые, идущие из глубины души поздравления каждому из нас. Благодарим за торжественный прием, который дает возможность почувствовать нам, что мы еще в строю. Так радостно увидеть друг друга, говорить, вспоминать о былом, что живет в сердце и не меркнет, несмотря на прожитые годы.

Победу отмечали все жители и гости города. Улицы были переполнены людьми. Все внимание приковано к ветеранам. Приведу трогательный пример. Кавалер многих орденов и медалей занял место на трибуне, но сидеть не смог — болела спина. Сразу же подбежали девочки-волонтеры, узнали, что нужно мягкое сиденье, нашли рюкзак, положили его на кресло, и ветеран просидел весь парад. Или вот еще — зная, что на трибунах сидят люди в возрасте, волонтеры разносили питьевую воду. Все это радует, полнит душу жизнью.

С чувством гордости смотрели мы на новое поколение армии, наших прекрасных героев сегодняшнего времени, стойких, мужественных защитников нашей России!

Преклоняясь перед памятью оставшихся навсегда на полях сражений, чествуя современную армию страны, вы вносите большой вклад в сохранение мира!

Мы, ветераны, всегда поддерживаем вас во всех ваших благих делах и созидательных планах!

Послевоенный Псков стал героем-красавцем. Растет и хорошеет благодаря вашему заботливому, умелому руководству и вашей команде замечательных людей.

Доброго здоровья вам и вашим близким, успеха, удачи, новых свершений, счастья.

Мира на все времена!». 


Светлана Ивановна Островерхова Ветеран Великой Отечественной войны, Псков

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