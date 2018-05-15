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Общество

Парад Победы по-байкерски

Мотоциклисты из Пскова неожиданно для себя стали участниками парада Победы в Печорах

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Ульяна Ловыгина
15 мая 2018 года, 11:57
Фото: организаторов мотопробега
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Печеряне признавались, что никогда в жизни не видели столько мотоциклов разом, а байкеры не просто проехали по центральной площади города, но и, преклоняя колено перед каждым ветераном, подарили им подарки, купленные на собственные деньги.

ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

9 мая прошли парады, митинги, шествия военнослужащих, ветеранов, участников Бессмертного полка. И только в Печорах на центральную площадь наряду с военной техникой выехали порядка 100 мотоциклов. Корреспондент Псковского агентства информации в качестве пассажира преодолела 90-километровый путь на борту Kawasaki, почтила вместе с мотоциклистами память павших советских воинов и приняла участие в праздничном параде в Печорах.

ВЫСТРЕЛЫ У ПАМЯТНИКОВ

Пять лет назад с инициативой колесить по городам Псковской области в честь Победы выступил Валерий Малышев, его поддержали друзья и соратники. Мотоциклисты уже ездили в несколько районных центров, где вручали подарки ветеранам, принимали участие в концертах. По дороге участники пробега возлагают цветы к мемориалам, посвященным Великой Отечественной войне, знакомятся с их историей.

В этом году было решено отправиться в Печоры. С погодой несказанно повезло, учитывая, что 9 мая 2017-го неожиданно пошел снег. Вероятно, именно солнечный день послужил причиной тому, что к мотопробегу присоединились порядка 100 «железных коней». На парковке на выезде из Пскова, откуда стартовала колонна, собралось бесчисленное множество людей — байкеры и их спутники из Пскова и области, Санкт-Петербурга, Смоленска, Великого Новгорода, Латвии и Эстонии.

Колонну возглавил мотоклуб-организатор «HoSt Псков», за ним выстроились представили «Позитивной механики» и «Motor`s Fury», мотоциклисты, не состоящие ни в одном из объединений. Замыкали колонну более 20 автомобилей с псковичами, решившими отпраздновать 73-ю годовщину Великой Победы вместе с байкерами. Когда стрелки на часах показали 8:00, участники мотопробега двинулись в путь.

Маршрут пролегал через Палкино. Традиционно участники мотопробега останавливались у памятников, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и выстрелами из пистолета-пулемета Шпагина, возложить цветы. По пути оказались мемориалы в деревнях Тямша Псковского района, Слопыгино и Васильево Палкинского района, Старый Изборск Печорского района.

Колонна из 100 мотоциклов и 20 автомобилей стартовала из Пскова в 8 утра.
Фото организаторов мотопробега
КСТАТИ

За пять лет участники мотопробегов «Спасибо за Победу!» побывали в Порхове, Гдове, Пыталово, Острове, Пушкинских Горах и Печорах. Пройдено свыше 1000 км по дорогам Псковской области. Мотоциклисты вручили более 80 комплектов подарков оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны, возложили цветы к десяткам братских захоронений. Эта традиция будет продолжаться, так как байкеры уверены: этот день, 9 Мая, нужно помнить.

БАЙКИ НА ПАРАДЕ

В Старом Изборске колонну возглавил ЗИЛ-157 из коллекции ретротехники в деревне Тешевицы. В Печорах байкеров ждал приятный сюрприз — возможность принять участие в параде. Мотоциклы торжественно въехали прямо на площадь Победы под радостные приветствия печерян, немедленно взявших в руки гаджеты, чтобы запечатлеть невероятное количество людей, облаченных в кожу, на байках самых разнообразных марок.

«Ребята, вы откуда? Мы никогда в жизни не видели столько мотоциклов!» — то и дело восклицали местные жители. Гости произвели настоящий фурор — пришедшие на площадь любовались блестящими на солнце байками фотографировали их брутальных владельцев, просили сделать пару снимков на фоне или посидеть на двухколесной технике, «как самые настоящие байкеры».

После праздничных речей слово предоставили гостям. На сцену поднялась псковичка Марина Александрова, которая от имени участников мотопробега поздравила всех присутствующих с Днем Победы. Она выразила благодарность ветеранам и заявила, что псковские мотоциклисты свято чтут память павших на той войне. Затем дочь одного из мотоциклистов прочитала стихотворение о войне, а псковский музыкант Максим Шахаев исполнил «Катюшу». Под звучание легендарной песни байкеры поздравили присутствующих на празднике ветеранов: преклоняя колено перед каждым из них, мотоциклисты вручали купленные на собственные средства подарки и благодарили за мирное небо над головой.

По пути останавливались у воинских мемориалов.
Фото Ульяны Ловыгиной

МОСЬКУ ВЕТРУ

«Не забыт подвиг прошлого столетия, благодаря которому мы можем жить и катать, подставляя моську ветру. Самое малое, чем мы можем отплатить отдавшим свои жизни на Великой войне солдатам, — это возложить цветы на их могилы», — так объясняют свои мотивы организаторы мотопробега.

Валерий Малышев признался, что приятно удивлен неожиданно большому количеству участников, особенно по сравнению с прошлым годом. Помимо солнечного дня мотоциклистов порадовала спокойная трасса, на которой было мало попутных и встречных автомобилей. Дорожное покрытие тоже оказалось вполне приличным.

Встреча в Печорах оказалась совсем неожиданной — участие в параде Победы стало новинкой для байкеров. «Мы впервые участвуем в таком празднике, обычно просто поздравляем ветеранов. А здесь полноценная программа, парад. Нам очень понравилось, надеюсь, жителям Печор тоже», — говорит Валерий Малышев.

Он рассказал, что в этом году были закуплены 20 комплектов подарков, именно такое количество ветеранов, которые придут на праздник, обозначала местная администрация. Однако на параде присутствовали только 12 участников Великой Отечественной войны, поэтому оставшиеся подарки были переданы мотоциклистам, в семьях которых есть герои войны.

«Бодро», — такой вердикт вынес юбилейному мотопробегу его организатор. 

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