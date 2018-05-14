В редакцию «Псковской правде» позвонила Лилия Александровна Рубец из села Воронцово Островского района:

«К 9 мая всех пожилых людей пригласили в Остров на концерт. Из нашего Воронцово ехали четыре человека. Велели ждать на остановке в Воронцово в 9.30. В 10 утра приехал не автобус, а какая-то развалюха. Дверь открылась и отвалилась, упала на землю. Водитель долго пытался ее поставить на место, но не смог. Времени было уже много, мы в таком автобусе ехать отказались, все равно бы опоздали. Не знаю, доехали ли все остальные до Острова. Как на праздник пожилым людям модно было дать такую колымагу? Я не верю, что из Пскова прислали такой автобус».

За комментарием мы обратились к главе Воронцовской волости Владимиру Орлову.

- Действительно был такой момент, - пояснил глава волости. – Водитель у нас сильный, не рассчитал, рванул, дверь соскочила с роликов. В одиночку вернуть дверь на место он не смог, пришлось просить помощи. Автобус «Мерседес» прислали из Пскова, заказывала его районная администрация в специализированной компании, он был нестарый, исправный. На праздник не доехали только эти четыре человека. Остальные приехали вовремя, заняли лучшие места, попили чай-кофе. Я лично сопровождал этот автобус, потому что боялся, что всем не хватит мест. Когда случилась заминка, я позвонил в Остров, предупредил, попросил нас подождать, но мы и без этого успели вовремя».

Как стало известно редакции, глава Островского района Дмитрий Быстров извинился перед ветеранами за испорченный праздник.