В порядке очереди

Жилищная тема оказалась одной из наиболее горячих на прямой линии с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, прошедшей 2 марта в пресс-центре «Псковской правды». Ответы на свои вопросы читатели получили от руководителя главного госуправления соцзащиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна.
Александра Шамкова, Остров:
«Я воспитанница Невельского детского дома. Выпуск августа 2007 года. У меня двое маленьких детей. До сих пор не получила жилье. Обошла все инстанции, органы опеки, прокуратуру. Сказали, что дадут через 10-15 лет. Квартиру якобы хотели дать, но не смогли меня найти. Я в это время работала в Пскове. Сказали: «Мы вас искали-искали, не нашли и квартиру продали». Хотя все подруги мои знали, где я, просто продали квартиру, и все. Из-за того что у меня нет жилья, мать мужа, который умер, забрала моего ребенка. Взяла сначала ребенка пожить, а потом я узнала, что она лишила меня прав. Из пособия на второго ребенка вычитают алименты. Снимаю жилье в Острове, за квартиру не плачу, уже долг 45 тысяч, хозяйка меня жалеет, ходит со мной по всем инстанциям. Как мне получить полагающееся по закону жилье?»
«Решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - жилищная комиссия), от 27 марта 2018 года (протокол № 3) вам отказано во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
При принятии решения жилищная комиссия руководствовалась ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По смыслу норм статьи 8 указанного закона право на обеспечение жильем сохраняют не все лица, ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а только те, кто об этом праве заявил и учитывался уполномоченными органами до достижения возраста 23 лет, то есть право на обеспечение жильем носит заявительный характер.
Документов, подтверждающих ваше обращение об обеспечении жилым помещением в органы опеки и попечительства до достижения возраста 23 лет на жилищную комиссию представлено не было, на учете нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в органах местного самоуправления вы не состояли. Таким образом, право на обеспечение жильем до исполнения 23 лет вы не приобрели. Решение жилищной комиссии может быть обжаловано вами в судебном порядке.
Дополнительно сообщаем, что с заявлением о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилым помещением на общих основаниях вы вправе обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства».
Оксана Сидоренко, Псков:
«Отношусь к категории из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. На данный момент не обеспечена жилой площадью. Имею судебное решение о внеочередном предоставлении жилья и постановление ФССП. Прошу помощи в получении квартиры».
«На основании решения Псковского городского суда Псковской области от 14.02.2017 № 2-186/2017 решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 27.04.2017 вы включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.
Во исполнение решения Псковского городского суда от 25.09.2017 № 2-2746/2017 о возложении на администрацию города Пскова обязанности по предоставлению вам на территории города Пскова благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения вы включены в выписку из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 2018 году, о чем были письменно уведомлены.
После приобретения жилого помещения администрацией города Пскова вы будете приглашены для заключения договора найма специализированного жилого помещения».
На прямую линию с главой региона поступило около двух десятков вопросов об улучшении жилищных условий молодыми семьями по специальным программам. Вопросы о том, когда дойдет очередь на получение выплаты, чтобы улучшить жилищные проблемы молодой семьи, задали Светлана Пименова, Юлия Казак, Ольга Сморода из Великих Лук, Светлана Михайлова из д. Карамышево Псковского района, Елена Фёдорова, Анна Балабайкина, Александр Силин из Пскова и другие жители области.
Как сообщили в областном управлении соцзащиты населения, социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям предоставляются в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» и постановлением администрации Псковской области от 16.01.2015 № 12 «Об утверждении Правил предоставления социальных выплат молодым семьям в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области» Государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами на 2014- 2020 годы» строго в порядке очередности в сводных списках молодых семей - участников подпрограммы на соответствующий год.
В 2018 году законом об областном бюджете на социальные выплаты молодым семьям заложили 13 млн 878 тысяч 700 рублей, в том числе 5 млн 8 тысяч 700 рублей - это средства федерального бюджета. На эти деньги выдадут 13 свидетельств в порядке очередности.
Количество выдаваемых молодым семьям в соответствующем году свидетельств зависит от объема финансирования подпрограммы.
Если доходная часть бюджета области увеличится, то увеличится и финансирование подпрограммы.
В соответствии с законом предоставить социальную выплату какой-либо семье во внеочередном порядке невозможно, так как это нарушит очередность и права других семей.
Дополнительно Светлане Михайловой из села Карамышево Псковского района в управлении соцзащиты ответили:
«По информации администрации Псковского района ваша семья признана нуждающейся в предоставлении жилого помещения 20 марта 2015 года. Учетный номер семьи - 165. Права на внеочередное получение жилой площади вы не имеете.
В соответствии с действующим законодательством граждане, не имеющие на праве собственности жилых помещений на территории района, не имеющие жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма и по договорам найма служебного жилого помещения, либо имеющие жилые помещения, предоставленные по договорам социального найма, общей площадью менее учетной нормы, имеют право на получение жилья по договору коммерческого найма.
Принимая во внимание стесненные условия проживания семьи, при наличии оснований на получение жилья по договору коммерческого найма администрацией Псковского района при условии вашего согласия самостоятельно выполнить ремонт определенного жилого помещения возможно рассмотрение вопроса о предоставлении вам этого жилого помещения по договору коммерческого найма. Стоимость ремонта зависит от того, какое жилое помещение будет выбрано семьей. Ориентировочно от 100 тысяч руб. За разъяснениями по вопросу получения жилого помещения по договору коммерческого найма вы можете обратиться в администрацию Псковского района по адресу: Псков, ул. О. Кошевого, д. 4».