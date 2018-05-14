В порядке очереди

Жилищная тема оказалась одной из наиболее горячих на прямой линии с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, прошедшей 2 марта в пресс-центре «Псковской правды». Ответы на свои вопросы читатели получили от руководителя главного госуправления соцзащиты населения Псковской области Армена Мнацаканяна.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

«Я воспитанница Невельского детского дома. Выпуск августа 2007 года. У меня двое маленьких детей. До сих пор не получила жилье. Обошла все инстанции, органы опеки, прокуратуру. Сказали, что дадут через 10-15 лет. Квартиру якобы хотели дать, но не смогли меня найти. Я в это время работала в Пскове. Сказали: «Мы вас искали-искали, не нашли и квартиру продали». Хотя все подруги мои знали, где я, просто продали квартиру, и все. Из-за того что у меня нет жилья, мать мужа, который умер, забрала моего ребенка. Взяла сначала ребенка пожить, а потом я узнала, что она лишила меня прав. Из пособия на второго ребенка вычитают алименты. Снимаю жилье в Острове, за квартиру не плачу, уже долг 45 тысяч, хозяйка меня жалеет, ходит со мной по всем инстанциям. Как мне получить полагающееся по закону жилье?»

«Решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - жилищная комиссия), от 27 марта 2018 года (протокол № 3) вам отказано во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

При принятии решения жилищная комиссия руководствовалась ФЗ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». По смыслу норм статьи 8 указанного закона право на обеспечение жильем сохраняют не все лица, ранее относившиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а только те, кто об этом праве заявил и учитывался уполномоченными органами до достижения возраста 23 лет, то есть право на обеспечение жильем носит заявительный характер.

Документов, подтверждающих ваше обращение об обеспечении жилым помещением в органы опеки и попечительства до достижения возраста 23 лет на жилищную комиссию представлено не было, на учете нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями в органах местного самоуправления вы не состояли. Таким образом, право на обеспечение жильем до исполнения 23 лет вы не приобрели. Решение жилищной комиссии может быть обжаловано вами в судебном порядке.

Дополнительно сообщаем, что с заявлением о постановке на учет нуждающихся в обеспечении жилым помещением на общих основаниях вы вправе обратиться в органы местного самоуправления по месту жительства».

Оксана Сидоренко, Псков:

«Отношусь к категории из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. На данный момент не обеспечена жилой площадью. Имею судебное решение о внеочередном предоставлении жилья и постановление ФССП. Прошу помощи в получении квартиры».

«На основании решения Псковского городского суда Псковской области от 14.02.2017 № 2-186/2017 решением жилищной комиссии по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от 27.04.2017 вы включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

Во исполнение решения Псковского городского суда от 25.09.2017 № 2-2746/2017 о возложении на администрацию города Пскова обязанности по предоставлению вам на территории города Пскова благоустроенного жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения вы включены в выписку из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 2018 году, о чем были письменно уведомлены.

После приобретения жилого помещения администрацией города Пскова вы будете приглашены для заключения договора найма специализированного жилого помещения».