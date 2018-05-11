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Общество

Без дороги

В Дновском районе жители несколько дней сидели без хлеба, дети не ходили в школу

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Наталья Баранова
11 мая 2018 года, 09:36
Фото: жителей деревни Искра Дновского района
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Детей предложили сдать в интернат, а за продуктами и на работу ездить, делая крюк в 50 км. По дороге Дно — Искра невозможно было проехать. Районные власти утверждают, что виной тому плохие погодные условия. А в деревне говорят, что дорогу разбили КамАЗы, возившие стройматериалы. Запланированный ранее ремонт отодвинули на два года.

— У нас уже целый месяц проблемы, а за эту неделю автобус, на котором ездят школьники, застрял в шестой раз, — рассказала жительница деревни Искра Марина Егорова, у нее двое детей учатся в райцентре.

Первый разговор с Мариной Егоровой состоялся у нас 28 апреля, накануне длинных праздничных выходных.

Из Искры в Дно за шесть километров ездят девять школьников, еще двоих автобус забирает из соседней деревни.

Застрявший автобус приезжал вытаскивать грейдер, или для школьников подавали новый транспорт.

— Они опаздывали, приезжали в школу ко второму, третьему уроку, — продолжает Марина Егорова. — А накануне водители вообще отказались ездить, автобус чуть не перевернулся. Они сами боятся, что детей убьют.

Школьный автобус вытаскивают при помощи грейдера.
Фото жителей деревни Искра Дновского района

В ОБЪЕЗД

28 апреля на дороге Дно — Искра появился запрещающий проезд знак. Дети вообще не попали в школу. 3 и 4 мая у них тоже случились внеплановые выходные.

— Автобус пока отменен до 7 мая, — наш диалог с Мариной Егоровой продолжился 4 мая. — В школе нам вообще предложили отдать детей в интернат или перевести на дистанционное обучение. Я отказалась, у нас дома нет интернета, а в интернат детей я не отдам.

Из-за проблем с дорогой пострадали не только искровские школьники, но и взрослые. Люди добирались на работу пешком и на велосипедах, сидели «на голодном пайке».

— Целую неделю у нас не брали заявки на товар, четыре дня не возили хлеб, — рассказала заведующая местным магазином Татьяна Зверева. — После того как на дороге поработал грейдер и стало чуть посуше, водитель смог проехать по бровке. Перед этим он дважды завяз и отказывался к нам ехать. Мы были без продуктов.

По словам местных жителей, им предложили добираться до Дно в объезд по другой дороге, делать крюк почти в 50 километров, да и состояние этой дороги тоже оставляет желать лучшего.

— Нигде не говорят о том, что к разрушению дороги привели не только погодные условия, но и КамАЗы, которые все лето возили песок и стройматериалы по нашей грунтовке, — говорит жительница деревни Искра Лилия Волкова. — Из-за них уже летом были провалы, дорога расползлась, но никаких действий предпринято не было. Все выходные на дороге работал грейдер, но толку мало. Хотелось бы узнать, в связи с чем перенесли обещанный ремонт дороги с 2018 на 2020 год? И что людям делать эти два года? Полноценный ремонт нужен срочно, дорога, как дуга, местами зыбучая грязь.

НИЧЕГО СТРАШНОГО

С главой Дновского района Валентиной Тюриной мы связались 4 мая.

— До 7 мая дорога закрыта, — подтвердила Валентина Тюрина. — Грейдер поработал, легковушки уже проезжают. А автобус пока рискует свалиться в канаву. Сейчас выходит донник, были ливневые дожди — дорогу размыло из-за природной ситуации. Подсохнет, мы отгрейдируем дорогу и подсыплем. Если дети три-четыре дня посидят дома, ничего страшного не случится, они, бывает, и по неделе болеют. На дороге дежурит трактор, если кто-то завязнет, вытащим. Учителей, которые не смогли добраться на работу, заменили, продукты подвозили в объезд через деревню Заклинье. Если будет плохая погода, будем решать вопрос с подвозом детей в объезд.

Валентина Тюрина не стала отрицать, что по дороге ездили тяжелогруженые КамАЗы. Но, по ее словам, подрядчика привлечь к ответственности невозможно, так как он просто выполнял свою работу в рамках контракта.

Дорога на Дно превратилась в направление.
Фото жителей деревни Искра Дновского района

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Вопросы по поводу состояния дороги и сроков ее ремонта мы также адресовали в Госкомитет по транспорту. В ведомстве у нас попросили официальный запрос. Как только на него придет ответ, мы обязательно опубликуем его на страницах «Псковской правды».

В комитете по транспорту о проблеме знают. В ответ на обращение местных жителей в группе комитета в социальной сети «ВКонтакте» еще 28 апреля появилась вот такая запись:

«В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, на автомобильной дороге «Дно — Искра» образовались многочисленные дефекты покрытия (колейность, просадки и т. д.), что привело к разрушению дорожной одежды и прекращению движения транспортных средств.

Силами Дновского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» в оперативном порядке выполняются первоочередные мероприятия по восстановлению покрытия (работают автогрейдеры на просушке покрытия). В предстоящие выходные и праздничные дни на автомобильной дороге также будет дежурить автогрейдер.

После оттаивания мерзлых грунтов и просыхания проезжей части будут выполнены работы по приведению данного участка в надлежащее состояние. 

В рамках Государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014—2020 годы» выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Дно — Искра» запланировано на 2020 год (с разработкой проектной документации в 2018 году)».

В день, когда материал готовился к печати — 7 мая — мы вновь связались с Мариной Егоровой, чтобы узнать, добрались ли ее дети до школы.

Младшего сына, который учится в первую смену, утром отвезли в школу на личном автомобиле, чтобы быть уверенными, что мальчик точно доберется до школы и не опоздает. Старшая дочь, которая учится во вторую смену, уехала на автобусе.

— Боюсь, это ненадолго, — переживает Марина. — И проблема с дорогой будет опять.  

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