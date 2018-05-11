Без дороги

Детей предложили сдать в интернат, а за продуктами и на работу ездить, делая крюк в 50 км. По дороге Дно — Искра невозможно было проехать. Районные власти утверждают, что виной тому плохие погодные условия. А в деревне говорят, что дорогу разбили КамАЗы, возившие стройматериалы. Запланированный ранее ремонт отодвинули на два года. — У нас уже целый месяц проблемы, а за эту неделю автобус, на котором ездят школьники, застрял в шестой раз, — рассказала жительница деревни Искра Марина Егорова, у нее двое детей учатся в райцентре. Первый разговор с Мариной Егоровой состоялся у нас 28 апреля, накануне длинных праздничных выходных. Из Искры в Дно за шесть километров ездят девять школьников, еще двоих автобус забирает из соседней деревни. Застрявший автобус приезжал вытаскивать грейдер, или для школьников подавали новый транспорт. — Они опаздывали, приезжали в школу ко второму, третьему уроку, — продолжает Марина Егорова. — А накануне водители вообще отказались ездить, автобус чуть не перевернулся. Они сами боятся, что детей убьют.

В ОБЪЕЗД

28 апреля на дороге Дно — Искра появился запрещающий проезд знак. Дети вообще не попали в школу. 3 и 4 мая у них тоже случились внеплановые выходные. — Автобус пока отменен до 7 мая, — наш диалог с Мариной Егоровой продолжился 4 мая. — В школе нам вообще предложили отдать детей в интернат или перевести на дистанционное обучение. Я отказалась, у нас дома нет интернета, а в интернат детей я не отдам. Из-за проблем с дорогой пострадали не только искровские школьники, но и взрослые. Люди добирались на работу пешком и на велосипедах, сидели «на голодном пайке». — Целую неделю у нас не брали заявки на товар, четыре дня не возили хлеб, — рассказала заведующая местным магазином Татьяна Зверева. — После того как на дороге поработал грейдер и стало чуть посуше, водитель смог проехать по бровке. Перед этим он дважды завяз и отказывался к нам ехать. Мы были без продуктов. По словам местных жителей, им предложили добираться до Дно в объезд по другой дороге, делать крюк почти в 50 километров, да и состояние этой дороги тоже оставляет желать лучшего. — Нигде не говорят о том, что к разрушению дороги привели не только погодные условия, но и КамАЗы, которые все лето возили песок и стройматериалы по нашей грунтовке, — говорит жительница деревни Искра Лилия Волкова. — Из-за них уже летом были провалы, дорога расползлась, но никаких действий предпринято не было. Все выходные на дороге работал грейдер, но толку мало. Хотелось бы узнать, в связи с чем перенесли обещанный ремонт дороги с 2018 на 2020 год? И что людям делать эти два года? Полноценный ремонт нужен срочно, дорога, как дуга, местами зыбучая грязь.

НИЧЕГО СТРАШНОГО

С главой Дновского района Валентиной Тюриной мы связались 4 мая. — До 7 мая дорога закрыта, — подтвердила Валентина Тюрина. — Грейдер поработал, легковушки уже проезжают. А автобус пока рискует свалиться в канаву. Сейчас выходит донник, были ливневые дожди — дорогу размыло из-за природной ситуации. Подсохнет, мы отгрейдируем дорогу и подсыплем. Если дети три-четыре дня посидят дома, ничего страшного не случится, они, бывает, и по неделе болеют. На дороге дежурит трактор, если кто-то завязнет, вытащим. Учителей, которые не смогли добраться на работу, заменили, продукты подвозили в объезд через деревню Заклинье. Если будет плохая погода, будем решать вопрос с подвозом детей в объезд. Валентина Тюрина не стала отрицать, что по дороге ездили тяжелогруженые КамАЗы. Но, по ее словам, подрядчика привлечь к ответственности невозможно, так как он просто выполнял свою работу в рамках контракта.

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА