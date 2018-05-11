Чиновники отвечают

ПСЕВДОКАФЕ-«НАЛИВАЙКИ»

Дмитрий Яковлев, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области:

«В конце прошлого года команда федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области составила карту «наливаек» в Пскове, так называемых псевдокафе, в которых круглосуточно можно приобрести алкоголь. Порядка 50 заведений попали в этот список. По всем адресам были проведены антиалкогольные рейды совместно с правоохранительными органами, было выявлено большое количество нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. На данный момент мы наблюдаем негативную тенденцию, что ни одно из заведений не закрыто, а, наоборот, в городе открываются новые «наливайки», которые являются объектами социальной напряженности, так как многие заведения находятся в многоквартирных домах. Такая проблема распространяется на все крупные населенные пункты Псковской области. Каким образом администрация Псковской области готова противостоять спаиванию населения в псевдокафе, не пора ли ужесточить требования к предпринимателям при получении лицензий на деятельность общепита».

Председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил:

«Статьей 19 ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В него входят: заявление о выдаче лицензии; копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом); о государственной регистрации организации —юридического лица; документа о постановке организации на учет в налоговом органе; об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии; документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарного объекта в собственности, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более; уведомление о начале предпринимательской деятельности.

В соответствии с законом лицензирующему органу запрещено требовать от заявителя предоставления иных документов. В рамках оказания госуслуги по выдаче лицензии комитетом проводятся документарная и внеплановая выездная проверки. Если бы объекты общественного питания не соответствовали лицензионным требованиям, то в выдаче лицензии было бы отказано. При получении лицензии часы работы заведения с комитетом не обговариваются. Таких требований в соответствии с действующим законодательством нет. Ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции, установленные законом и постановлением администрации области от 28.01.2015 № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», — с 21.00 до 11.00 не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании услуг общественного питания. То есть предприятия общественного питания имеют право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции согласно режиму работы предприятия.

В ФЗ № 171 внесены изменения, и с 31 марта 2017 года отменены многие требования в отношении предприятий общественного питания, ранее необходимые для получения лицензии, например наличие торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях) и 25 квадратных метров (в сельских поселениях). Указанные требования теперь распространяются только на магазины. А для предприятий общественного питания — ресторан, бар, кафе или буфет — необходимо иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарный объект общественного питания. Достаточно иметь только зал обслуживания посетителей, требования к которому, в том числе по площади, не конкретизированы. 31 июля 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Органы исполнительной власти Псковской области не обладают полномочиями по закрытию торговых объектов организаций-лицензиатов или прекращению деятельности индивидуальных предпринимателей по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Комитетом в отношении нарушителей возможно применение только мер административного воздействия и иной правовой ответственности при наличии соответствующих оснований. Иных мер воздействия в отношении нарушителей не предусмотрено».