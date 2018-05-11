Чиновники отвечают

«Псковская правда» продолжает публиковать ответы чиновников администрации области на вопросы, заданные псковичами на прямой линии в редакции 2 марта.
«Псковская правда» продолжает публиковать ответы чиновников администрации области на вопросы, заданные псковичами на прямой линии в редакции 2 марта.
Дмитрий Яковлев, координатор федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области:
«В конце прошлого года команда федерального проекта «Трезвая Россия» по Псковской области составила карту «наливаек» в Пскове, так называемых псевдокафе, в которых круглосуточно можно приобрести алкоголь. Порядка 50 заведений попали в этот список. По всем адресам были проведены антиалкогольные рейды совместно с правоохранительными органами, было выявлено большое количество нарушений в сфере оборота алкогольной продукции. На данный момент мы наблюдаем негативную тенденцию, что ни одно из заведений не закрыто, а, наоборот, в городе открываются новые «наливайки», которые являются объектами социальной напряженности, так как многие заведения находятся в многоквартирных домах. Такая проблема распространяется на все крупные населенные пункты Псковской области. Каким образом администрация Псковской области готова противостоять спаиванию населения в псевдокафе, не пора ли ужесточить требования к предпринимателям при получении лицензий на деятельность общепита».
Председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил:
«Статьей 19 ФЗ №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» установлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для выдачи лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. В него входят: заявление о выдаче лицензии; копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии документов не заверены нотариусом); о государственной регистрации организации —юридического лица; документа о постановке организации на учет в налоговом органе; об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии; документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарного объекта в собственности, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более; уведомление о начале предпринимательской деятельности.
В соответствии с законом лицензирующему органу запрещено требовать от заявителя предоставления иных документов. В рамках оказания госуслуги по выдаче лицензии комитетом проводятся документарная и внеплановая выездная проверки. Если бы объекты общественного питания не соответствовали лицензионным требованиям, то в выдаче лицензии было бы отказано. При получении лицензии часы работы заведения с комитетом не обговариваются. Таких требований в соответствии с действующим законодательством нет. Ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции, установленные законом и постановлением администрации области от 28.01.2015 № 29 «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области», — с 21.00 до 11.00 не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями при оказании услуг общественного питания. То есть предприятия общественного питания имеют право осуществлять розничную продажу алкогольной продукции согласно режиму работы предприятия.
В ФЗ № 171 внесены изменения, и с 31 марта 2017 года отменены многие требования в отношении предприятий общественного питания, ранее необходимые для получения лицензии, например наличие торговых объектов и складских помещений общей площадью не менее 50 квадратных метров (в городских поселениях) и 25 квадратных метров (в сельских поселениях). Указанные требования теперь распространяются только на магазины. А для предприятий общественного питания — ресторан, бар, кафе или буфет — необходимо иметь в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарный объект общественного питания. Достаточно иметь только зал обслуживания посетителей, требования к которому, в том числе по площади, не конкретизированы. 31 июля 2017 года вступили в силу изменения, согласно которым органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Органы исполнительной власти Псковской области не обладают полномочиями по закрытию торговых объектов организаций-лицензиатов или прекращению деятельности индивидуальных предпринимателей по розничной продаже пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Комитетом в отношении нарушителей возможно применение только мер административного воздействия и иной правовой ответственности при наличии соответствующих оснований. Иных мер воздействия в отношении нарушителей не предусмотрено».
«Будет ли восстановление Плюсского райпо в будущем? Нас объединили со Стругокрасненским, все стало очень печально: зарплаты меньше, отношения хуже, товара не дождаться».
Андрей Михеев пояснил:
«По информации председателя правления Псковского облпотребсоюза Л. В. Лемешевой, реорганизации в системе потребительской кооперации проводятся с целью оптимизации структуры, уменьшения административных и логистических издержек, сокращения расходов, для того чтобы сэкономленные средства направить на строительство новых предприятий торговли, общественного питания, производственных цехов, на реконструкцию уже имеющихся предприятий, оснащение их современным высокотехнологичным оборудованием.
За последние 5 лет проведена серьезная оптимизация кооперативных организаций путем объединения ряда районных потребительских обществ.
Реорганизация Плюсского райпо путем присоединения его к Стругокрасненскому проведена по обоюдному согласию обоих райпо с соблюдением правовых норм, с улучшением условий труда и качества обслуживания в ряде предприятий, действующих на территории Плюсского района. Интересы покупателей на территории Плюсского района не пострадали, так как все магазины работают в том же режиме, снабжение товарами производится ритмично в широком ассортименте, в том числе продукцией собственного производства райпо.
Стругокрасненское райпо вложило более 10,5 млн рублей в развитие материально-технической базы предприятий, расположенных в Плюсском районе. Построен новый магазин в д. Лосицы, реконструированы кафе в п. Плюсса, а также 9 магазинов: д. Новоселье, № 1 и № 29, «Нива» п. Плюсса, д. Курея, д. Должицы, д. Игомень, д. Андромер, д. Заполье.
Средняя заработная плата работников объединенного Стругокрасненского райпо с 2015 года выросла на 19,5 %».
«Раньше местное население жило тем, что люди сдавали предприятиям грибы, ягоды, делали веники и метлы березовые. Теперь везде тендеры, и у частных лиц не принимают ничего. Как нам жить, как выживать в сельской местности?»
Начальник Управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николай Романов рассказал:
В Куньинском районе закупку сельскохозяйственной продукции: мяса, картофеля, овощей — производит Куньинское райпо. Также Куньинское райпо закупает для собственных нужд ягоды и дикоросы, а в неограниченном количестве яблоки на промышленную переработку.
«Существует ли на сегодняшний день программа по развитию льнопроизводства в Псковской области? Льнопроизводство, как известно, является стратегическим и перспективным развитием сельского хозяйства. Псковская область имела огромный опыт в выращивании этой культуры в советское время. Большие возможности по выращиванию льна имеет Палкинский, Псковский и иные районы нашей области».
Николай Романов ответил:
Псковская область — один из исторических регионов по выращиванию и производству продукции из льна. Производство льноволокна в 70-е годы прошлого века составляло 10 % от российского. Псковщина прочно занимала третье место по посевным площадям и четвертое место по производству льноволокна в стране. В 90-е годы работало 22 льнозавода, Великолукский и Псковский льнокомбинаты, шпагатная фабрика. В настоящее время сельхозтоваропроизводители области лен не возделывают, предприятия переработки закрыты.
Льноводство в настоящее время находится в глубоком кризисе, выручка от реализации продукции не покрывает затраты на производство, продукция льна неконкурентоспособна. Основные причины — это моральный и физический износ материально-технической базы, недостаток финансовых ресурсов, отсутствие интеграционных связей между производителями и переработчиками.
В 2010 году текстильным предприятием ООО «Великолукские ткани» совместно с администрацией области была разработана концепция развития льняного комплекса Псковской области до 2014 года, которая была рассмотрена и одобрена Минпромторгом и Минсельхозом России.
Концепция предусматривала создание современной льняной индустрии на основе технологической модернизации текстильного комбината в городе Великие Луки и льнозаводов области, интеграции с сельскохозяйственными товаропроизводителями путем создания единого льняного кластера, основанного на организации собственной сырьевой базы и взаимовыгодного сотрудничества.
В настоящее время в администрации Псковской области создана межведомственная рабочая группа для проработки перспектив возрождения льноводства в Псковской области. Будет разработана программа «Развитие льняного комплекса Псковской области», которая позволит преодолеть негативные тенденции, сложившиеся в льноводстве области путем создания условий для стабильного и эффективного функционирования отрасли льноводства на основе развития собственной сырьевой базы и производства конечного конкурентоспособного продукта».