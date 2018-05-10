Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Завеличье в руинах

Такого сценария во время взрывов при пожаре на военных складах не допустили псковские пожарные

Текст:
Алёна Комарова
10 мая 2018 года, 09:33
Фото: Даниила Ивлева, Андрея Степанова. Коллаж Ирины Мартынец
0

Стал пожарным, хотя звали в КГБ. Он тушил кисловские склады, видел обгоревшие тела коллег после пожара в гостинице «Ленинград», эвакуировал сотрудников псковского ТВ.

25 апреля исполнилось 50 лет пожарному высшего класса, мастеру-наставнику, старшему прапорщику запаса пожарной части №1 Пскова Андрею Белову. Девять лет назад он вышел на пенсию, но продолжает работать в родной пожарке. Белов тушил крупные псковские пожары последних десятилетий, он один из тех, на ком держится непростая профессия пожарного.

МЕДАЛЬ ЗА КИСЛОВО

— Эта  «самая заработанная». Заслужил так заслужил:  потом, кровью, страхом, — Белов показывает  боевую медаль «За отвагу».

Награду он получил за ликвидацию пожара на складах псковской дивизии в Кислово в октябре 1994  года. 20 лет прошло, а тот день он помнит, как будто было вчера:

— Сели обедать, звонок:  склады в деревне Кислово горят. Сначала даже и не подумалось о серьезном пожаре, горит и горит. Едем по Юбилейной,  поворот на Маргелова  в сторону Палкинского шоссе,  по рации запрашиваю  обстановку… поворачиваю голову,  а впереди черный столб. 

Так получилось, что Андрей Белов  знал территорию, на которой произошел пожар, —  проходил срочную в нашей дивизии. Горел склад родной роты, поэтому сориентироваться было несложно. Белов доложил, что на складе хранятся тонны  ГСМ.

— Дали команду двумя машинами  заехать на территорию склада к водоему. Пока подъехали, загорелся второй склад и начались сильные взрывы, — вспоминает огнеборец. — Работали метрах в 100-150 от склада, сверху  падал дождь из осколков. Потом, когда отгорело,  нашли на том месте, где работали, швеллер — трехметровую металлическую балку, которая  торчала из земли на полметра. Видимо, прилетела во время очередного взрыва.

Пока тушили  склад с горючим,  пришло сообщение, что загорелся технический склад с боевым тротилом. Огонь вплотную подобрался к деревянным ящикам,  в которых хранилась взрывчатка.

— Тротил горит, как бумага, достигая критической точки горения,  взрывается, — поясняет Белов. — Детального разбора и освещения этого пожара не было, это в ведении военных с их тайнами. Как говорили, если бы взорвался этот склад,  Пскову  бы досталось. Завеличье было бы в руинах.

Тушили огонь не так долго, помнит пожарный, сами взрывы помогали. Непосредственно с огнем боролись человек десять, но по тревоге  на кисловский пожар подняли все части и резервные смены. В Псков подтянули силы даже из области.  

На складах погибли трое военных, восемь получили ранения. Пожарные справились без потерь. Пятерых за мужество и доблесть наградили орденом Мужества, а четверых – медалью «За отвагу». Прапорщик Андрей Белов один из  четверки.

— Иногда спрашивают: «Ребята, вам было страшно?» — делится пожарный.  — Там об этом не думали. Мне было 26 лет. Страх пришел  после того, как мозг переварил, что могло произойти. Вот тогда поколотило и потрясло. Не боится только дурак.

А бояться есть чего, спасая жизни и имущество людей, огнеборцы гибнут сами.

— В 1991 году учился на полугодовых курсах командиров отделения в Ленинграде, — вспоминает спасатель. — Загорелась гостиница «Ленинград». Нас подняли по тревоге. Там впервые столкнулся с гибелью своих коллег.  На тот момент отработал в пожарной охране уже 3 года. И тут  увидел, что может случиться с каждым из нас — сгоревшие до внутренних органов тела наших братьев. Это был очень сильный удар по нервам.

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года унес жизни 16 человек, 9 из них — пожарные.

Тушил Белов и здание псковского телецентра в январе 2003 года. Тогда дотла выгорела аппаратная прямого эфира.

—  Съемочный павильон отстояли, — вспоминает спасатель Белов. — Приехали первыми, из студии по лестнице спустили девочек. На первом этаже за тканью оказалась закрытая металлическая дверь в студию. Я туда, а там уже горит в полный рост. Работы много было, а еще и морозы стояли сильные, даже пальцы в сапогах замерзли и завернулись вверх.

Андрей Белов стал одним из четырех пожарных, награжденных за тушение кисловских складов медалью «За отвагу». Если бы не их работа, половина города могла быть стерта с лица земли.
Фото из личного архива Андрея Белова

ПРОФЕССИЯ ДЛЯ СИЛЬНЫХ

— Мысли уйти из профессии не возникало ни разу, — отмечает Андрей Белов. — Даже в 90-е годы в нашем гарнизоне в Пскове не потеряли практически никого. Ушли считаные единицы, хотя тогда не платили зарплаты и много чего было другого. Работали люди еще советской закалки. В нашем коллективе нет случайных людей.

Профессия пожарного не держит слабых, они не задерживаются, уверен ветеран службы.

— Когда происходят сложные пожары, как недавно в Кемерово, люди с агрессией относятся к пожарным, но не дай бог оказаться на их месте. Произошло в Кемерово, а отзывается здесь, — Белов показывает на сердце. — За 30 лет службы много людей спас, даже не скажу сколько: спасли, живой — и хорошо. Больше запоминается, когда  не  успел, не смог. Мой первый пожар — деревянный дом и три сгоревших ребенка. Я был 20-летним пацаном. Себя обвиняешь, думаешь, можно ли было сделать  по-другому.  

«Я Б В ПОЖАРНЫЕ ПРОШЁЛ...»

Службу в пожарной части Андрей Белов начал в  1988 году в городе Торжок. Через год ушел служить в армию, оказался в псковской дивизии, женился на псковичке.

— После ВДВ пригласили сразу в три службы: в КГБ, в милицию и в пожарную часть, — говорит Белов. — Я выбрал пожарную, с  того времени так и работаю.

Детская мечта стала реальностью.

— Первый раз с пожарами столкнулся, когда мне было 5 лет, — вспоминает огнеборец. — Жил у бабушки в деревне в Костромской области. Деревня на отшибе, до нее по узкоколейке ходила только «кукушечка» — маленький паровоз. Лето было жарким, вокруг горел лес. Мы сидели на мешках, готовые в любую минуту убегать от огня. Каким-то образом к деревне пробилась пожарная машина, водитель и два дядьки усатых, в касках, — Белов подкручивает свои усы, которые не сбривал ни разу. — Каски были блестящие, еще из старой формы. Я пацан любопытный, подбежал: «Здравствуйте! Вы нас спасать приехали, давайте помогу!» Они приехали все в копоти, как черти — белые глаза и зубы. Один засмеялся, щелкнул меня по носу,  второй надел каску и сказал: «Будешь пожарным, охраняй машину».

С тех пор и запала мысль стать пожарным. Еще и сосед «подлил масла в огонь».

— В восьмилетнем возрасте я жил в городе Палкино Костромской области на улице Пожарной, а рядом жил дядя Коля — пожарный, — вспоминает  Андрей Михайлович. — Я часто бегал к нему в часть, потом дядя Коля погиб на пожаре, его посмертно наградили медалью «За отвагу», у меня отпечаталось — буду, как дядя Коля, у меня будет медаль и буду героем. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
9 мая 08:32

За неимением гербовой...

В Псковской области объявлен конкурс на разработку герба, флага и гимна региона

Общество
8 мая 10:18

Путин поздравит дважды

Персональные поздравления президента получат в мае более 12 тысяч жителей Псковской области

Общество
8 мая 09:53

Смертельно опасно

Электричество не прощает ошибок, напоминают энергетики
  • Благотворительный концерт, посвящённый 25-летию хосписа, пройдёт в Пскове 17 мая
  • Открытые окна несут смертельную опасность для детей, напоминает Наталия Соколова
  • Более 130 тысяч человек в Псковской области побывали на празднике Победы
  • Двадцать два человека пострадали в ДТП на Псковщине за минувшую неделю
  • Квадрокоптер продолжил снимать бегунов после крушения на Эстафете «Псковской правды»
  • Фальшивомонетчик, задержанный в Пскове, оказался ещё и наркозакладчиком
  • До 11 мая продлили регистрацию на чемпионат Псковской области по дворовому футболу
  • Псковский автовокзал с июня запускает туры в Анапу, Геленджик и Симферополь
  • За порядком 9 мая в Псковской области следили около 800 полицейских

    • 9 мая

  • Михаил Ведерников провел торжественный прием в честь ветеранов войны
  • День Победы празднуют во всех муниципалитетах Псковской области
  • День Победы в Пскове завершится 5-минутным фейерверком
  • В День Победы в Пскове ветераны могут бесплатно пользоваться услугами такси
  • Николай Груздов: 9 Мая – это день всенародной гордости и всенародной памяти
  • Три концерта-подарка ждут псковичей вечером 9 мая
  • Михаил Ведерников принял участие в акции «Бессмертный полк»
  • Александр Котов: Наше уважение к ветеранам безмерно
  • Маленьких псковичей приглашают на праздник в Детский парк
  • Псковские полицейские напоминают о правилах поведения на массовых мероприятиях
  • На празднике в Пскове развернутся полевая почта и полевая кухня
  • Более 70 единиц военной техники увидели псковичи и гости города на Параде Победы
  • Михаил Ведерников: День Победы — великий праздник мира
  • В Пскове проходит парад в честь 73-й годовщины Великой Победы
  • В Пскове начинается построение «Бессмертного полка»
  • 9 мая автобусы в Пскове будут ходить по изменённым маршрутам
  • В День Победы псковичей ждет хорошая погода без осадков
  • Сегодня Псков празднует День Победы (ПРОГРАММА)

    • 8 мая

  • Стоматологический кабинет Псковского госпиталя оснастили новым оборудованием
  • В «Лим-по-по» скоро начнётся ремонт помещений для Центра дистанционного сопровождения детей
  • Михаил Ведерников поздравил вдову участника войны с новосельем

    • Новости

    История / Солдаты победы
    Николай Никитенко 9 мая 00:03

    Восстановленная память

    Живыми вернулись с войны 15 невельчан, которых более 70 лет считали погибшими на фронте

    Общество
    8 мая 09:42

    Вернули из безвестия

    Орден Красной Звезды из траншеи с останками помог установить личность пропавшего в 43-м году сержанта

    Общество
    8 мая 15:54

    От безделья

    Фасад школы в Борисовичах разбил 17-летний вандал