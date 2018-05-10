Завеличье в руинах

25 апреля исполнилось 50 лет пожарному высшего класса, мастеру-наставнику, старшему прапорщику запаса пожарной части №1 Пскова Андрею Белову. Девять лет назад он вышел на пенсию, но продолжает работать в родной пожарке. Белов тушил крупные псковские пожары последних десятилетий, он один из тех, на ком держится непростая профессия пожарного.

Стал пожарным, хотя звали в КГБ. Он тушил кисловские склады, видел обгоревшие тела коллег после пожара в гостинице «Ленинград», эвакуировал сотрудников псковского ТВ.

МЕДАЛЬ ЗА КИСЛОВО

— Эта «самая заработанная». Заслужил так заслужил: потом, кровью, страхом, — Белов показывает боевую медаль «За отвагу».

Награду он получил за ликвидацию пожара на складах псковской дивизии в Кислово в октябре 1994 года. 20 лет прошло, а тот день он помнит, как будто было вчера:

— Сели обедать, звонок: склады в деревне Кислово горят. Сначала даже и не подумалось о серьезном пожаре, горит и горит. Едем по Юбилейной, поворот на Маргелова в сторону Палкинского шоссе, по рации запрашиваю обстановку… поворачиваю голову, а впереди черный столб.

Так получилось, что Андрей Белов знал территорию, на которой произошел пожар, — проходил срочную в нашей дивизии. Горел склад родной роты, поэтому сориентироваться было несложно. Белов доложил, что на складе хранятся тонны ГСМ.

— Дали команду двумя машинами заехать на территорию склада к водоему. Пока подъехали, загорелся второй склад и начались сильные взрывы, — вспоминает огнеборец. — Работали метрах в 100-150 от склада, сверху падал дождь из осколков. Потом, когда отгорело, нашли на том месте, где работали, швеллер — трехметровую металлическую балку, которая торчала из земли на полметра. Видимо, прилетела во время очередного взрыва.

Пока тушили склад с горючим, пришло сообщение, что загорелся технический склад с боевым тротилом. Огонь вплотную подобрался к деревянным ящикам, в которых хранилась взрывчатка.

— Тротил горит, как бумага, достигая критической точки горения, взрывается, — поясняет Белов. — Детального разбора и освещения этого пожара не было, это в ведении военных с их тайнами. Как говорили, если бы взорвался этот склад, Пскову бы досталось. Завеличье было бы в руинах.

Тушили огонь не так долго, помнит пожарный, сами взрывы помогали. Непосредственно с огнем боролись человек десять, но по тревоге на кисловский пожар подняли все части и резервные смены. В Псков подтянули силы даже из области.

На складах погибли трое военных, восемь получили ранения. Пожарные справились без потерь. Пятерых за мужество и доблесть наградили орденом Мужества, а четверых – медалью «За отвагу». Прапорщик Андрей Белов один из четверки.

— Иногда спрашивают: «Ребята, вам было страшно?» — делится пожарный. — Там об этом не думали. Мне было 26 лет. Страх пришел после того, как мозг переварил, что могло произойти. Вот тогда поколотило и потрясло. Не боится только дурак.

А бояться есть чего, спасая жизни и имущество людей, огнеборцы гибнут сами.

— В 1991 году учился на полугодовых курсах командиров отделения в Ленинграде, — вспоминает спасатель. — Загорелась гостиница «Ленинград». Нас подняли по тревоге. Там впервые столкнулся с гибелью своих коллег. На тот момент отработал в пожарной охране уже 3 года. И тут увидел, что может случиться с каждым из нас — сгоревшие до внутренних органов тела наших братьев. Это был очень сильный удар по нервам.

Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года унес жизни 16 человек, 9 из них — пожарные.

Тушил Белов и здание псковского телецентра в январе 2003 года. Тогда дотла выгорела аппаратная прямого эфира.

— Съемочный павильон отстояли, — вспоминает спасатель Белов. — Приехали первыми, из студии по лестнице спустили девочек. На первом этаже за тканью оказалась закрытая металлическая дверь в студию. Я туда, а там уже горит в полный рост. Работы много было, а еще и морозы стояли сильные, даже пальцы в сапогах замерзли и завернулись вверх.