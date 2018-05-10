Завеличье в руинах

Стал пожарным, хотя звали в КГБ. Он тушил кисловские склады, видел обгоревшие тела коллег после пожара в гостинице «Ленинград», эвакуировал сотрудников псковского ТВ.
25 апреля исполнилось 50 лет пожарному высшего класса, мастеру-наставнику, старшему прапорщику запаса пожарной части №1 Пскова Андрею Белову. Девять лет назад он вышел на пенсию, но продолжает работать в родной пожарке. Белов тушил крупные псковские пожары последних десятилетий, он один из тех, на ком держится непростая профессия пожарного.
— Эта «самая заработанная». Заслужил так заслужил: потом, кровью, страхом, — Белов показывает боевую медаль «За отвагу».
Награду он получил за ликвидацию пожара на складах псковской дивизии в Кислово в октябре 1994 года. 20 лет прошло, а тот день он помнит, как будто было вчера:
— Сели обедать, звонок: склады в деревне Кислово горят. Сначала даже и не подумалось о серьезном пожаре, горит и горит. Едем по Юбилейной, поворот на Маргелова в сторону Палкинского шоссе, по рации запрашиваю обстановку… поворачиваю голову, а впереди черный столб.
Так получилось, что Андрей Белов знал территорию, на которой произошел пожар, — проходил срочную в нашей дивизии. Горел склад родной роты, поэтому сориентироваться было несложно. Белов доложил, что на складе хранятся тонны ГСМ.
— Дали команду двумя машинами заехать на территорию склада к водоему. Пока подъехали, загорелся второй склад и начались сильные взрывы, — вспоминает огнеборец. — Работали метрах в 100-150 от склада, сверху падал дождь из осколков. Потом, когда отгорело, нашли на том месте, где работали, швеллер — трехметровую металлическую балку, которая торчала из земли на полметра. Видимо, прилетела во время очередного взрыва.
Пока тушили склад с горючим, пришло сообщение, что загорелся технический склад с боевым тротилом. Огонь вплотную подобрался к деревянным ящикам, в которых хранилась взрывчатка.
— Тротил горит, как бумага, достигая критической точки горения, взрывается, — поясняет Белов. — Детального разбора и освещения этого пожара не было, это в ведении военных с их тайнами. Как говорили, если бы взорвался этот склад, Пскову бы досталось. Завеличье было бы в руинах.
Тушили огонь не так долго, помнит пожарный, сами взрывы помогали. Непосредственно с огнем боролись человек десять, но по тревоге на кисловский пожар подняли все части и резервные смены. В Псков подтянули силы даже из области.
На складах погибли трое военных, восемь получили ранения. Пожарные справились без потерь. Пятерых за мужество и доблесть наградили орденом Мужества, а четверых – медалью «За отвагу». Прапорщик Андрей Белов один из четверки.
— Иногда спрашивают: «Ребята, вам было страшно?» — делится пожарный. — Там об этом не думали. Мне было 26 лет. Страх пришел после того, как мозг переварил, что могло произойти. Вот тогда поколотило и потрясло. Не боится только дурак.
А бояться есть чего, спасая жизни и имущество людей, огнеборцы гибнут сами.
— В 1991 году учился на полугодовых курсах командиров отделения в Ленинграде, — вспоминает спасатель. — Загорелась гостиница «Ленинград». Нас подняли по тревоге. Там впервые столкнулся с гибелью своих коллег. На тот момент отработал в пожарной охране уже 3 года. И тут увидел, что может случиться с каждым из нас — сгоревшие до внутренних органов тела наших братьев. Это был очень сильный удар по нервам.
Пожар в гостинице «Ленинград» 23 февраля 1991 года унес жизни 16 человек, 9 из них — пожарные.
Тушил Белов и здание псковского телецентра в январе 2003 года. Тогда дотла выгорела аппаратная прямого эфира.
— Съемочный павильон отстояли, — вспоминает спасатель Белов. — Приехали первыми, из студии по лестнице спустили девочек. На первом этаже за тканью оказалась закрытая металлическая дверь в студию. Я туда, а там уже горит в полный рост. Работы много было, а еще и морозы стояли сильные, даже пальцы в сапогах замерзли и завернулись вверх.
— Мысли уйти из профессии не возникало ни разу, — отмечает Андрей Белов. — Даже в 90-е годы в нашем гарнизоне в Пскове не потеряли практически никого. Ушли считаные единицы, хотя тогда не платили зарплаты и много чего было другого. Работали люди еще советской закалки. В нашем коллективе нет случайных людей.
Профессия пожарного не держит слабых, они не задерживаются, уверен ветеран службы.
— Когда происходят сложные пожары, как недавно в Кемерово, люди с агрессией относятся к пожарным, но не дай бог оказаться на их месте. Произошло в Кемерово, а отзывается здесь, — Белов показывает на сердце. — За 30 лет службы много людей спас, даже не скажу сколько: спасли, живой — и хорошо. Больше запоминается, когда не успел, не смог. Мой первый пожар — деревянный дом и три сгоревших ребенка. Я был 20-летним пацаном. Себя обвиняешь, думаешь, можно ли было сделать по-другому.
Службу в пожарной части Андрей Белов начал в 1988 году в городе Торжок. Через год ушел служить в армию, оказался в псковской дивизии, женился на псковичке.
— После ВДВ пригласили сразу в три службы: в КГБ, в милицию и в пожарную часть, — говорит Белов. — Я выбрал пожарную, с того времени так и работаю.
Детская мечта стала реальностью.
— Первый раз с пожарами столкнулся, когда мне было 5 лет, — вспоминает огнеборец. — Жил у бабушки в деревне в Костромской области. Деревня на отшибе, до нее по узкоколейке ходила только «кукушечка» — маленький паровоз. Лето было жарким, вокруг горел лес. Мы сидели на мешках, готовые в любую минуту убегать от огня. Каким-то образом к деревне пробилась пожарная машина, водитель и два дядьки усатых, в касках, — Белов подкручивает свои усы, которые не сбривал ни разу. — Каски были блестящие, еще из старой формы. Я пацан любопытный, подбежал: «Здравствуйте! Вы нас спасать приехали, давайте помогу!» Они приехали все в копоти, как черти — белые глаза и зубы. Один засмеялся, щелкнул меня по носу, второй надел каску и сказал: «Будешь пожарным, охраняй машину».
С тех пор и запала мысль стать пожарным. Еще и сосед «подлил масла в огонь».
— В восьмилетнем возрасте я жил в городе Палкино Костромской области на улице Пожарной, а рядом жил дядя Коля — пожарный, — вспоминает Андрей Михайлович. — Я часто бегал к нему в часть, потом дядя Коля погиб на пожаре, его посмертно наградили медалью «За отвагу», у меня отпечаталось — буду, как дядя Коля, у меня будет медаль и буду героем.