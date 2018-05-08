Путин поздравит дважды

Сколько в Псковской области ветеранов, какие пенсии они получают, зачем сотрудники Пенсионного фонда приходят к ним домой и кого Путин поздравит в мае дважды. Мы чтим ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которым можем трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Все они уже давно на пенсии, и сотрудники Пенсионного фонда на своих местах делают все для поддержки и улучшения жизненного уровня фронтовиков. В канун Дня Победы «Псковская правда» изучила ту работу, которую проводит Пенсионное ведомство.

СВЯЗЬ С ВЕТЕРАНАМИ

Сегодня в Псковской области 6666 ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение двух пенсий. Страховую пенсию по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак. Также ветераны войны получают ежемесячную денежную выплату и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. — Вся наша работа направлена на повышение качества обслуживания ветернов, — подчеркивает Наталья Мельникова, управляющий региональным Отделением ПФР. — Но только работой связь с ветеранами не ограничивается. В этом году все коллективы управлений ПФР присоединились к федеральной акции «Иду к ветерану» для оказания им необходимой помощи и поздравления с праздником. В рамках акции работники Пенсионного фонда и члены Союза пенсионеров посетят ветеранов войны во всех районах области. В преддверии празднования Дня Победы сотрудники учреждений ПФР традиционно провели уборку братских захоронений.

КСТАТИ В регионе проживают: — 584 инвалида и участника Великой Отечественной войны; — 315 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; — 5719 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; — 48 бывших совершеннолетних узников. Средний размер пенсий инвалидов Великой Отечественной войны — 32 683 рубля, участников Великой Отечественной войны — 33 315 рублей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Специалисты Отделения Пенсионного фонда осуществляют обработку сведений о ветеранах и долгожителях, отмечающих юбилейные даты. Эти данные используются для подготовки персональных поздравлений президента России. В мае 90-летний юбилей отметят 57 пенсионеров, 95 лет исполнится 8 жителям региона. 100-летний юбилей в мае отметит жительница областного центра. 9 мая 5 долгожителей из Новосокольнического, Псковского, Великолукского, Невельского и Усвятского районов отметят двойной праздник – День Победы и день рождения.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

В апреле в клиентской службе Управления ПФР в Пскове и Псковском районе обновлена экспозиция документов из фондов архива Отделения «Опаленные войной». Здесь можно увидеть Красноармейскую книжку пулеметчика Семена Архиповича Ловцова, прошагавшего с ней всю войну (выдана 8 ноября 1941 года, последние записи датированы 1945 годом), со списком полученного за все военное время вещевого имущества и оружия. Александр Тимофеевич Дубасов погиб 21 декабря 1944 года, похоронку получила его жена Валентина Александровна в марте 1945 года. Только в марте 1947 года Дарья Ивановна Фокина получила извещение о том, что в декабре 1941 года ее муж Алексей Федорович погиб в концентрационном лагере в германском плену. Уже в мирное время для обезвреживания мин и очистки территории Псковской области от остатков боеприпасов должны были привлекаться юноши и девушки не моложе 18 лет. Петр Герасимович Семёнов в 1945 году при разминировании в Пушкиногорском районе в возрасте 17 лет подорвался на мине и потерял ногу. Вот уже несколько лет Отделение знакомит псковичей с интересными документами, показывающими горькую правду о войне.