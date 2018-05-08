Путин поздравит дважды

Сколько в Псковской области ветеранов, какие пенсии они получают, зачем сотрудники Пенсионного фонда приходят к ним домой и кого Путин поздравит в мае дважды.
Мы чтим ветеранов Великой Отечественной войны, благодаря которым можем трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей. Все они уже давно на пенсии, и сотрудники Пенсионного фонда на своих местах делают все для поддержки и улучшения жизненного уровня фронтовиков. В канун Дня Победы «Псковская правда» изучила ту работу, которую проводит Пенсионное ведомство.
Сегодня в Псковской области 6666 ветеранов Великой Отечественной войны имеют право на получение двух пенсий. Страховую пенсию по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению получают инвалиды, участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность. Две пенсии получают и вдовы погибших на фронте воинов, не вступившие в повторный брак.
Также ветераны войны получают ежемесячную денежную выплату и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение.
— Вся наша работа направлена на повышение качества обслуживания ветернов, — подчеркивает Наталья Мельникова, управляющий региональным Отделением ПФР. — Но только работой связь с ветеранами не ограничивается.
В этом году все коллективы управлений ПФР присоединились к федеральной акции «Иду к ветерану» для оказания им необходимой помощи и поздравления с праздником. В рамках акции работники Пенсионного фонда и члены Союза пенсионеров посетят ветеранов войны во всех районах области.
В преддверии празднования Дня Победы сотрудники учреждений ПФР традиционно провели уборку братских захоронений.
Президент Путин поздравит ветеранов, а 9 Мая, вероятно, вновь встанет в колонну Бессмертного полка с портретом отца-фронтовика.
Фото kremlin.ru
КСТАТИ
В регионе проживают:
— 584 инвалида и участника Великой Отечественной войны;
— 315 человек, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
— 5719 бывших несовершеннолетних узников концлагерей; — 48 бывших совершеннолетних узников.
Средний размер пенсий инвалидов Великой Отечественной войны — 32 683 рубля, участников Великой Отечественной войны — 33 315 рублей.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Специалисты Отделения Пенсионного фонда осуществляют обработку сведений о ветеранах и долгожителях, отмечающих юбилейные даты. Эти данные используются для подготовки персональных поздравлений президента России.
В мае 90-летний юбилей отметят 57 пенсионеров, 95 лет исполнится 8 жителям региона. 100-летний юбилей в мае отметит жительница областного центра.
9 мая 5 долгожителей из Новосокольнического, Псковского, Великолукского, Невельского и Усвятского районов отметят двойной праздник – День Победы и день рождения.
В апреле в клиентской службе Управления ПФР в Пскове и Псковском районе обновлена экспозиция документов из фондов архива Отделения «Опаленные войной».
Здесь можно увидеть Красноармейскую книжку пулеметчика Семена Архиповича Ловцова, прошагавшего с ней всю войну (выдана 8 ноября 1941 года, последние записи датированы 1945 годом), со списком полученного за все военное время вещевого имущества и оружия.
Александр Тимофеевич Дубасов погиб 21 декабря 1944 года, похоронку получила его жена Валентина Александровна в марте 1945 года.
Только в марте 1947 года Дарья Ивановна Фокина получила извещение о том, что в декабре 1941 года ее муж Алексей Федорович погиб в концентрационном лагере в германском плену.
Уже в мирное время для обезвреживания мин и очистки территории Псковской области от остатков боеприпасов должны были привлекаться юноши и девушки не моложе 18 лет. Петр Герасимович Семёнов в 1945 году при разминировании в Пушкиногорском районе в возрасте 17 лет подорвался на мине и потерял ногу.
Вот уже несколько лет Отделение знакомит псковичей с интересными документами, показывающими горькую правду о войне.
КСТАТИ
В связи с празднованием 73-й годовщины Победы 12 421 ветеран Великой Отечественной войны получит поздравление от Владимира Путина.
В мае 2018 года 66 старейших жителей Псковской области, которым исполнится 90, 95 или 100 лет, также получат поздравление от главы государства.