Завершается учебный год, приближаются летние каникулы. Именно в период активного отдыха повышается риск электротравматизма среди школьников. В связи с этим филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обращается к родителям с убедительной просьбой усилить контроль над детьми.

1) Смертельно опасно совершать действия, которые могут нарушить нормальную работу электросетевых объектов. Это может привести к серьезным травмам, кроме того, подобные действия противозаконны.

2) Нельзя проникать внутрь трансформаторных подстанций, проводить самостоятельные работы в распределительных устройствах, открывать электрощиты на лестничных площадках.

3) Участие в воровстве с энергообъектов смертельно опасно для жизни и уголовно наказуемо.

4) Недопустим подъем посторонних лиц на опоры и линии электропередачи. К трагическим последствиям может привести прикосновение к любым проводам. Проходя вблизи воздушных ЛЭП, убедитесь, что на пути нет провисших или оборванных проводов. Если провод оборван и лежит на земле, к нему нельзя подходить ближе чем на 8 метров. Если вы заметили такой провод слишком поздно, постарайтесь отойти от него на безопасное расстояние, не отрывая ступни от земли и не создавая разрыва между стопами.

5) Не пытайтесь самостоятельно чинить проводку или подключаться к электрической сети.

6) Категорически запрещается строить сооружения, складировать дрова, сено или другие предметы под воздушными линиями. Запрещается загромождать посторонними предметами доступ к объектам электросетевого хозяйства.

7) Нельзя играть в спортивные игры и запускать воздушных змеев вблизи воздушных линий электропередачи.

8) На всех электроустановках имеются предупреждающие знаки или плакаты по электробезопасности. Пренебрегать ими, а тем более снимать или срывать их недопустимо.

9) Нельзя забрасывать вблизи ЛЭП удочки, поскольку углепластиковое удилище при контакте с проводами становится проводником электрического тока. Такая удочка представляет смертельную опасность при приближении на недопустимое расстояние к воздушной линии даже низкого напряжения. Проносить любую удочку рядом с воздушными линиями можно, лишь опустив ее параллельно земле.

10) Недопустима ловля рыбы в грозу — вода является отличным проводником электричества, удар молнии распространяется вокруг водоема в радиусе 100 метров. При приближении грозы необходимо немедленно покинуть водоем и как можно дальше удалиться от береговой линии.

11) Не игнорируйте простые правила электробезопасности! Берегите свою жизнь и жизнь своих детей! Помните, что электричество не прощает ошибок!

Отвечая за надежное и безопасное электроснабжение, энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и плакаты, соблюдать правила безопасного поведения вблизи энергообъектов.