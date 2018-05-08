От безделья

Строительство новой школы в Борисовичах стало событием для Пскова. Это первое образовательное учреждение, появившееся в городе за последние 25 лет. Светлая, яркая, современная — она сразу стала центром притяжения. Но, как оказалось, не только интеллектуального.

ДЕЛО В ДОРОГЕ?

В ночь на 29 апреля пострадал фасад Псковской инженерно-лингвистической гимназии — повредили около 40 облицовочных плиток и разбили один стеклопакет. Камеры видеонаблюдения, расположенные на здании школы, зафиксировали четырех человек в светлых куртках, которые бросали камни в стену школы, а потом ушли в сторону жилого комплекса «Европа».

Охранник, видевший четырех агрессивно настроенных крепких молодых людей, действовал по инструкции: с помощью тревожной кнопки вызвал наряд Росгвардии, однако злоумышленники успели скрыться. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию и записи с камер видеонаблюдения.

Власти города сразу же поспешили связать действия вандалов с тем, что территория школы в вечернее время суток закрывается от свободного прохода граждан. В администрацию города уже поступали жалобы от жителей ЖК «Европа» на то, что, когда территория гимназии закрывается, им не пройти к своим домам и приходится идти в обход по Рижской трассе.

— Оставлять территорию учебного заведения открытой в темное время суток противоречит требованиям антитеррористической защищенности объектов, — пояснил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов такое решение. — В целях безопасности ворота закрываются, псковичи должны с пониманием к этому относиться. В свою очередь администрация муниципалитета заранее уведомила администрацию области о необходимости благоустроить пешеходную зону вдоль забора инженерно-лингвистической гимназии для удобства жителей жилого комплекса. Надеюсь, данная проблема скоро будет решена.

О продлении улицы Коммунальной до дороги на Родину речь идет не первый год. Дома многоэтажек ЖК «Европа» видны с ул. Рокоссовского, но от города их отрезает поле борщевика. Кажется, рукой подать, но нет, приходится обходить по Рижской трассе. В поле была дорожка до города, но как только летом 2015 года в «Европе» сдали первый дом, на этой дорожке началось строительство школы. С ее вводом в эксплуатацию жильцы вздохнули с облегчением, но ненадолго. На улицах Венской и Пражской уже заселено шесть домов, а территорию школы вечером закрывают. По словам очевидцев, доходит до абсурда: со стороны города калитка открыта, а от «Европы» — на засове. О какой тут антитеррористической безопасности можно говорить? Да и невысокий забор для настоящих злоумышленников станет препятствием чисто символическим (как это и случилось 29 апреля). Закрадываются мысли, что закрывают калитку специально от «европейцев». Нечего, мол, шастать.

Как выяснила «Псковская правда», областные власти планируют продлить улицу Коммунальную до родинской трассы в 2019-2021 годы. Тогда «Европа» окажется надежно связана с городом.

— Предполагаемый участок соединит уже существующий перекресток улиц Балтийской и Коммунальной с дорогой регионального значения Псков — Родина, — сообщили изданию. — Протяженность построенного участка составит 316 метров, стоимость строительства 72,5 млн рублей в ценах 2017 года.