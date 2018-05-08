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Общество

От безделья

Фасад школы в Борисовичах разбил 17-летний вандал

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Ольга Нефёдова
8 мая 2018 года, 15:54
Фото: Андрей Степанов
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Строительство новой школы в Борисовичах стало событием для Пскова. Это первое образовательное учреждение, появившееся в городе за последние 25 лет. Светлая, яркая, современная — она сразу стала центром притяжения. Но, как оказалось, не только интеллектуального.

ДЕЛО В ДОРОГЕ?

В ночь на 29 апреля пострадал фасад Псковской инженерно-лингвистической гимназии — повредили около 40 облицовочных плиток и разбили один стеклопакет. Камеры видеонаблюдения, расположенные на здании школы, зафиксировали четырех человек в светлых куртках, которые бросали камни в стену школы, а потом ушли в сторону жилого комплекса «Европа».

Охранник, видевший четырех агрессивно настроенных крепких молодых людей, действовал по инструкции: с помощью тревожной кнопки вызвал наряд Росгвардии, однако злоумышленники успели скрыться. Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели территорию и записи с камер видеонаблюдения.

Власти города сразу же поспешили связать действия вандалов с тем, что территория школы в вечернее время суток закрывается от свободного прохода граждан. В администрацию города уже поступали жалобы от жителей ЖК «Европа» на то, что, когда территория гимназии закрывается, им не пройти к своим домам и приходится идти в обход по Рижской трассе.

— Оставлять территорию учебного заведения открытой в темное время суток противоречит требованиям антитеррористической защищенности объектов, — пояснил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов такое решение. — В целях безопасности ворота закрываются, псковичи должны с пониманием к этому относиться. В свою очередь администрация муниципалитета заранее уведомила администрацию области о необходимости благоустроить пешеходную зону вдоль забора инженерно-лингвистической гимназии для удобства жителей жилого комплекса. Надеюсь, данная проблема скоро будет решена.

О продлении улицы Коммунальной до дороги на Родину речь идет не первый год. Дома многоэтажек ЖК «Европа» видны с ул. Рокоссовского, но от города их отрезает поле борщевика. Кажется, рукой подать, но нет, приходится обходить по Рижской трассе. В поле была дорожка до города, но как только летом 2015 года в «Европе» сдали первый дом, на этой дорожке началось строительство школы. С ее вводом в эксплуатацию жильцы вздохнули с облегчением, но ненадолго. На улицах Венской и Пражской уже заселено шесть домов, а территорию школы вечером закрывают. По словам очевидцев, доходит до абсурда: со стороны города калитка открыта, а от «Европы» — на засове. О какой тут антитеррористической безопасности можно говорить? Да и невысокий забор для настоящих злоумышленников станет препятствием чисто символическим (как это и случилось 29 апреля). Закрадываются мысли, что закрывают калитку специально от «европейцев». Нечего, мол, шастать.

Как выяснила «Псковская правда», областные власти планируют продлить улицу Коммунальную до родинской трассы в 2019-2021 годы. Тогда «Европа» окажется надежно связана с городом.

— Предполагаемый участок соединит уже существующий перекресток улиц Балтийской и Коммунальной с дорогой регионального значения Псков — Родина, — сообщили изданию. — Протяженность построенного участка составит 316 метров, стоимость строительства 72,5 млн рублей в ценах 2017 года.

Повреждены 40 плиток из керамогранита и один стеклопакет.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ

Во избежание повторения подобных ситуаций руководству учреждения рекомендовано усилить охрану комплекса, в частности чаще проводить визуальный осмотр здания.

НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ

Довольно скоро сотрудниками УМВД России по Псковской области была установлена личность молодого человека, подозреваемого в порче фасада в гимназии. 17-летний парень — воспитанник одного из социальных учреждений Псковского района. К жителям ЖК «Европа» не имеет никакого отношения. Свою выходку объяснил просто — бросал камни просто так, от нечего делать.

— В настоящее время проверка продолжается, — рассказал начальник отделения информации и общественных связей УМВД России по Псковской области Алексей Баранов. — По ее результатам будет принято решение о привлечении подозреваемого к ответственности.

По предварительной оценке, ущерб составил порядка 50 — 55 тысяч рублей. Сумма достаточно крупная.

— Мы для себя поставили задачу в максимально короткий срок восстановить панели, — отметил Александр Коновалов. — Иск на возмещение ущерба — это уже следующий шаг. Решением этого вопроса будем заниматься, когда закончится следствие по данному делу.

Сейчас городские власти ведут переговоры с подрядчиком, который вводил здание в эксплуатацию.

— Если он пойдет нам навстречу и сможет работы провести за счет собственных средств, не привлекая муниципальный бюджет, будем ему крайне благодарны, — признается замглавы администрации Пскова.

Произошедшее со школой вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. У псковичей появились вопросы по качеству фасадов.

— Облицовка фасадов школы выполнена керамогранитом, — пояснил Александр Коновалов. — Относительно его крепости, наверное, люди просто не очень понимают, что это за материл и что, если кинуть в него крупный камень, он может расколоться. На самом деле керамо-

гранит — один из самых современных и доступных материалов в части облицовки зданий учреждений, активно используется в соседних регионах. И говорить о том, что никто облицовкой здания из этого материала не занимается, просто некомпетентно. 

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