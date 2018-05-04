Порядок на кладбище

Мы переадресовали обращение псковички в городскую администрацию. Ответ получили за подписью начальника Управления городского хозяйства Пскова Алексея Захарова:

«В связи с большим объемом несанкционированных свалок, расположенных на территории кладбища «Орлецы-2», сообщаю, что свалки в секторе 3 и секторе 12 будут ликвидированы силами подрядной организации в рамках муниципального контракта в объемах выделенных бюджетных средств в срок до 27 мая», — в очередной раз обещает главный городской коммунальщик.

В ответе не содержится информации о каких-либо шагах, которые городские власти намерены предпринять, чтобы ситуация в дальнейшем не повторялась. По информации «Псковской правды», Александра Николаевна Ржевина уже направила обращение в Госдуму.