Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Порядок на кладбище

Мусор с могил уберут в конце месяца

Текст:
Алексей Кедров
4 мая 2018 года, 10:00
Фото:
0
Две недели назад «Псковская правда» публиковала обращение псковички Александры Николаевны Ржевиной. Она сообщила, что на Пасху с трудом подошла к родственным захоронениям в секторах 3 и 12 на кладбище «Орлецы-2». Мусор был повсюду, даже навален на могилы. Читательница пожаловалась, что такая ситуация повторяется из раза в раз. Мусор убирают только после жалобы, а затем он копится вновь — до очередной жалобы.

Мы переадресовали обращение псковички в городскую администрацию. Ответ получили за подписью начальника Управления городского хозяйства Пскова Алексея Захарова:

«В связи с большим объемом несанкционированных свалок, расположенных на территории кладбища «Орлецы-2», сообщаю, что свалки в секторе 3 и секторе 12 будут ликвидированы силами подрядной организации в рамках муниципального контракта в объемах выделенных бюджетных средств в срок до 27 мая», — в очередной раз обещает главный городской коммунальщик.

В ответе не содержится информации о каких-либо шагах, которые городские власти намерены предпринять, чтобы ситуация в дальнейшем не повторялась. По информации «Псковской правды», Александра Николаевна Ржевина уже направила обращение в Госдуму. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
4 мая 09:58

Балки сгнили

Псковичка боится обрушения дома

Общество / Коммуналка
4 мая 09:57

Требуйте перерасчета

Управляющая компания самовольно подняла тарифы на содержание

Общество / Закон
4 мая 09:34

Шанс на справедливость

Три года юноша безуспешно пытался попасть на службу в армию
  • Улица Красных Партизан готова к укладке нового асфальта
  • С 4 по 9 мая автобусы в Пскове будут ходить по изменённым маршрутам
  • Свою версию герба Псковской области могут нарисовать дети и подростки
  • На конкурс «Турник Победы» приглашают жителей Псковской области

    • 3 мая

  • Ольга Белименко не только прекрасный доктор, но и хороший человек – псковичка
  • Подсчитаны результаты забега псковских школьников на традиционной Эстафете
  • Пять дней по Псковскому озеру будут ходить спортивные яхты
  • Зафиксированы итоги женщин на маршруте №2 легкоатлетической Эстафеты в Пскове
  • «Мгновения Победы» смогут посмотреть жители Пскова с библиотеке «Родник»
  • На финиш Эстафеты «Псковской правды» быстрее всех пришла команда 76-й дивизии ВДВ
  • Любителей футбола приглашают сразиться за кубок губернатора Псковской области
  • Семья Диденко в Пскове обогнала своих конкурентов на 73-й легкоатлетической Эстафете
  • Отопительный сезон в Пскове подошёл к концу
  • Победителей Эстафеты среди младших школьников озвучили в Пскове
  • Новый прокурор будет следить за соблюдением законов в Пушкиногорском районе
  • В Пскове назвали победителей корпоративного забега ежегодной Эстафеты
  • Паркурщики и фриранеры Пскова сразятся за звание лучшего 19 мая
  • Депутаты областного Собрания заняли первое место на Эстафете «Псковской правды»
  • Стало известно, какие территории Пскова обработают от клещей
  • Стартовал конкурс на лучший флаг, герб и гимн Псковской области
  • В Псковской области прогнозируют рост числа предпринимателей на 25%
  • Разыскивается водитель, сбившей пожилую псковичку на Максима Горького
  • Почти 100 надписей рекламы наркотиков закрасили псковские активисты
  • В псковской больнице не могут установить личность пациентки (ФОТО)
  • На праздник в Борки съедутся поэты и писатели из разных регионов России
  • Псковские автобусы пустят в объезд из-за ежегодной легкоатлетической эстафеты
  • Аптекарей будут штрафовать за завышенные цены на лекарства
  • Хореографический ансамбль «Лада» отметил в Пскове своё 35-летие
  • Составлены графики приёма прокурорами в псковском и великолукском МФЦ

    • 2 мая

  • Мужчину со смуглым прямоугольным лицом разыскивает полиция Великолукского района

    • Новости

    Общество
    Ольга Нефёдова 4 мая 09:06

    Область-парк

    Какими хотят видеть свои города жители региона (ИНФОГРАФИКА)

    Общество
    4 мая 09:00

    Открытый канал

    Что открывают на месте советских производств и почему Псков продолжил жить с двумя градоначальниками

    Общество
    3 мая 08:00

    Тропа в клуб

    Лекции о здоровом питании, прогулки по заповедным тропам, участие в танцевальных баттлах предлагают псковским пенсионерам