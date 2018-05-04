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Общество

Балки сгнили

Псковичка боится обрушения дома

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Ольга Нефёдова
4 мая 2018 года, 09:58
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«В нашем доме на ул. Боровой, 16 в некоторых комнатах моей квартиры на втором этаже сгнили деревянные балки межэтажных перекрытий. На руках имеется заключение пяти комиссий о необходимости их капремонта, но ремонтировать балки некому. До 2013 года в Законе Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» имелась статья, которая предусматривала финансирование за счет средств Фонда капремонта работ по усилению несущих и не несущих строительных конструкций, включая стены и межэтажные перекрытия. Следствием отмены этой статьи является то, что капремонт многоквартирных домов производится без обследования и ремонта внутридомовых конструкций (в т. ч. перекрытий). Это приводит порой к случаям их обрушения, как было на ул. Советской, 45 и Октябрьском пр., 52. Сейчас и я нахожусь в подобной ситуации. Пословица «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих» крайне актуальна в настоящее время для многих псковичей, живущих в сгнивших изнутри и не признанных ветхими и аварийными домах. Прошу сделать все возможное, чтобы капитальный ремонт многоквартирных домов в Псковской области был всеобъемлющим, а не фикцией для отчета. Чтобы он обеспечил безопасное проживание людей в этих домах».

Алевтина Константиновна Межале, Псков


Статья 25 Закона «Об организации проведения капитального ремонта» действительно была признана утратившей силу. Как пояснили «Псковской правде» в региональном Фонде капремонта, это произошло из-за того, что размер минимального взноса не мог обеспечить финансирование данных работ.

— Включение капитального ремонта межэтажных перекрытий в перечень услуг повлечет резкий, неприемлемый для граждан, рост минимального размера взноса, — отметили в Фонде. — Однако законодательство предусматривает механизм решения этой проблемы. Собственники могут принять решение об установлении взноса на капитальный ремонт в большем размере. Часть фонда капитального ремонта, сформированная за счет данного превышения, по решению общего собрания собственников может использоваться на финансирование любых услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в том числе и на ремонт межэтажных перекрытий.

Также в Фонде рассказали, что по закону за надлежащим состоянием перекрытий должна следить управляющая организация. В случае выявления нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний управляющая организация обязана предпринять меры по обеспечению мер безопасности собственников многоквартирного дома. 

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