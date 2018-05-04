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Общество

Область-парк

Какими хотят видеть свои города жители региона (ИНФОГРАФИКА)

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Ольга Нефёдова
4 мая 2018 года, 09:06
Фото: Андрей Степанов
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Всего только второй год в Псковской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», а сколько инициативных граждан уже откликнулось. Одни предлагают разбить клумбы в своем дворе, другие — сделать площадку для катания на роликовых коньках на запущенном пустыре, третьи — разбить новый парк.

БЕЗ РАСКАЧКИ

— Прошлый год был пилотным для проекта, — сказал заместитель губернатора области Александр Кузнецов, открывая заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». — Мы долго ждали начала его реализации, и, наконец, он заиграл на территории региона, довольно быстро подключились граждане.

Участие в проекте приняли все 26 муниципальных образований. На его реализацию было предусмотрено 150 млн рублей, из них почти 12 млн рублей — из областного бюджета. На эти средства было благоустроено 119 дворов, 73 территории общего пользования и начат первый этап реконструкции пяти парков. В текущем году на реализацию проекта предусмотрено более 147 млн рублей.

— Надо только постараться избежать прошлогодних ошибок, — предупредил Александр Кузнецов. — Тогда мы долго раскачивались, а когда приступили к работе, то просто «захлебнулись» в ней, потому что ни один десяток территорий нужно было сделать. Такая же история получилась и с малыми архитектурными формами. Все регионы кинулись на заводы-изготовители, которым было трудно справиться с объемами вовремя. Лето уже практически началось, а нас еще ждут конкурсные процедуры. Мы с января эту программу складывали, была проделана большая работа, так давайте же темпов не сбавлять.

Активность жителей становится краеугольным камнем в благоустройстве городов и поселков.
Фото Андрея Степанова

ГЛАС НАРОДА

В прошлом году для благоустройства выбрали пять парков в городах по всей области: в Порхове, Острове, Печорах, Невеле, Опочке.

— Выбирали, что называется, спонтанно, — прокомментировал Александр Кузнецов. — Такого отбора, когда просто посмотрели и решили включить в программу, больше не будет. Нужно обязательно разработать понятные критерии.

Гражданам отводится особая роль в проекте. Их активность очень важна и является определяющим фактором в выборе места для благоустройства. Так, в марте в Пскове и Великих Луках прошло рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов общественных территорий. В каждом городе жители сами решали, какой парк или сквер надо привести в порядок в первую очередь.

В Пскове выбирали среди трех территорий: Аллеи ветеранов на улице Юбилейной, Сквера искусств на 4-х Углах и парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Последний и стал лидером.

В Великих Луках решали, по какому из двух проектов благоустраивать сквер в районе мебельного комбината на проспекте Гагарина. Остановились на том, в котором предусмотрено создание дорожно-тропиночной сети, — асфальтобетонное покрытие, освещение территории, организация зоны отдыха, установка малых архитектурных форм (открытых и закрытых скамеек, урн), озеленение.


Инфографика Сергея Васильева

СВАДЬБА В ПАРКЕ

Привлечь дополнительные инвестиции на благоустройство районы стараются разными способами. Один из них — участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурсные заявки представили Великие Луки, Островский, Печорский и Опочецкий районы. Суммы от 50 до 100 млн рублей.

В Великих Луках хотят обустроить сразу две территории — с нуля возвести парк культуры и отдыха «Дружба» и преобразить парк «Петровский». В «Дружбе» появится спортивная зона и зона отдыха. В «Петровском», примыкающем к земляной крепости, будут полностью реконструированы имеющиеся два пешеходных моста, переустроена летняя эстрада, что позволит визуально связать ее с краеведческим музеем в единый ансамбль.

В центральной части разместится обзорный равелин. Он не только станет связующим элементом современной и исторической зон, но и любимым местом молодоженов, надеются создатели проекта. В перспективе в парке должны появиться: площадка для проведения бракосочетания, игровые и спортивные комплексы, место для проведения массовых праздников, летний кинотеатр, лоточная торговля, пункты проката, танцплощадка.

В Острове решили «замахнуться» на набережную.

— Это огромный рекреационный природный потенциал, который в нашем городе не используется в полной мере, — сказал глава района Дмитрий Быстров. — Набережная не обустроена, отсутствуют пешеходные дорожки, нет удобных спусков к воде. В результате эта территория просто выключена из городской жизни, хотя могла бы приносить не только пользу горожанам, но и инвестиции в бюджет.

В Острове подчитали, что реконструкция набережной позволит увеличить поток туристов на 15 %, объем розничной торговли на 4 %, оборот общественного питания на 6 %.

— Считаем, что мы на правильном пути.

Жители обязательно оценят результат. Остров — третий город в области и должен восстановить историческую справедливость и набережную реанимировать, — сказал Дмитрий Быстров.

В Печорах хотят провести реконструкцию парка на улице Свободы и сквера «Треугольник». Обе территории расположены в непосредственной близости от основных достопримечательностей города. К тому же, через парки проходит популярный туристический маршрут «От посада — до уездного города Печоры». В «Треугольнике» полностью отремонтируют сцену, заменят скамейки, организуют зоны отдыха и спорта. В парке на ул. Свободы создадут фонтанную зону. Обустроят и парк возле школы в Изборске.

«Вал на реке Великой» в Опочке тоже давно не отвечает требованиям: в плохом состоянии туалет, скамеек и урн недостаточно. Детская площадка требует ремонта, отсутствуют обустроенные пешеходные дорожки. Здесь планируют восстановить водяную мельницу, благоустроить зоны общественно-массовых мероприятий, организовать зрительские места перед сценической площадкой, обустроить игровые зоны. Реконструировать существующие дорожки и построить новые, увеличить видовой состав зеленых насаждений, маркировать информационными табличками экотропы, благоустроить несколько входов на территорию с разных сторон города.

— Очень красивые проекты, а планы — амбициозные, — прокомментировал Александр Кузнецов. 

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