Область-парк

Всего только второй год в Псковской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», а сколько инициативных граждан уже откликнулось. Одни предлагают разбить клумбы в своем дворе, другие — сделать площадку для катания на роликовых коньках на запущенном пустыре, третьи — разбить новый парк.

БЕЗ РАСКАЧКИ

— Прошлый год был пилотным для проекта, — сказал заместитель губернатора области Александр Кузнецов, открывая заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». — Мы долго ждали начала его реализации, и, наконец, он заиграл на территории региона, довольно быстро подключились граждане. Участие в проекте приняли все 26 муниципальных образований. На его реализацию было предусмотрено 150 млн рублей, из них почти 12 млн рублей — из областного бюджета. На эти средства было благоустроено 119 дворов, 73 территории общего пользования и начат первый этап реконструкции пяти парков. В текущем году на реализацию проекта предусмотрено более 147 млн рублей. — Надо только постараться избежать прошлогодних ошибок, — предупредил Александр Кузнецов. — Тогда мы долго раскачивались, а когда приступили к работе, то просто «захлебнулись» в ней, потому что ни один десяток территорий нужно было сделать. Такая же история получилась и с малыми архитектурными формами. Все регионы кинулись на заводы-изготовители, которым было трудно справиться с объемами вовремя. Лето уже практически началось, а нас еще ждут конкурсные процедуры. Мы с января эту программу складывали, была проделана большая работа, так давайте же темпов не сбавлять.

ГЛАС НАРОДА

В прошлом году для благоустройства выбрали пять парков в городах по всей области: в Порхове, Острове, Печорах, Невеле, Опочке. — Выбирали, что называется, спонтанно, — прокомментировал Александр Кузнецов. — Такого отбора, когда просто посмотрели и решили включить в программу, больше не будет. Нужно обязательно разработать понятные критерии. Гражданам отводится особая роль в проекте. Их активность очень важна и является определяющим фактором в выборе места для благоустройства. Так, в марте в Пскове и Великих Луках прошло рейтинговое голосование по отбору дизайн-проектов общественных территорий. В каждом городе жители сами решали, какой парк или сквер надо привести в порядок в первую очередь. В Пскове выбирали среди трех территорий: Аллеи ветеранов на улице Юбилейной, Сквера искусств на 4-х Углах и парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов. Последний и стал лидером. В Великих Луках решали, по какому из двух проектов благоустраивать сквер в районе мебельного комбината на проспекте Гагарина. Остановились на том, в котором предусмотрено создание дорожно-тропиночной сети, — асфальтобетонное покрытие, освещение территории, организация зоны отдыха, установка малых архитектурных форм (открытых и закрытых скамеек, урн), озеленение.

СВАДЬБА В ПАРКЕ