Открытый канал

Более 300 вопросов, просьб и жалоб жителей области собрала редакция «Псковской правды» в ходе прямой линии с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась в пресс-центре 2 марта. Конечно, ответить за час разговора на множество вопросов псковичей глава региона не смог, но все без исключения обращения были переданы Михаилу Ведерникову. Разобраться с жалобами и вопросами жителей области он поручил практически всем комитетам и управлениям областной администрации. Мы регулярно публикуем ответы чиновников.
Артур Сергеевич Чернокожев, Псков:
«После приватизации стоят пустые заводы. Нельзя ли поговорить с хозяевами, чтобы работали пошустрее? «Моглино» строим, а то, что есть, разваливается. Радиозавод превратили в мебельный салон. Это же не дело».
Андрей Михеев, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике:
«Действительно, после приватизации не все предприятия в условиях рыночной экономики смогли выдержать конкуренцию, перестроить производство на выпуск востребованной на рынке продукции.
В целях сохранения имущественного комплекса собственники сдают помещения в аренду, но не только под магазины, но и для открытия новых производств. Так, Псковский завод механических приводов сдал в аренду производственные площади ООО «Йура Корпорейшн РУС» (Ленинградская область), которое открыло в Пскове свой филиал по производству комплектующих для автомобилей «Хёндэ». В настоящее время на предприятии трудится более 600 человек.
Часть площадей АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» занята под основное производство — производство конденсаторов для ВПК, часть площадей — под производственные площади арендаторов: по производству мебели, электротехнических изделий. Здание, в котором располагается мебельный салон, не входит в состав имущества АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава».
Александр Иванов, Псков:
«Что насчет двуглавой системы правления в Пскове? Вернутся ли выборы мэра? Большинство жителей города не знают разницы между сити-менеджером и главой города и кто за что отвечает. Годовая зарплата каждого более 1 500 000 рублей, не считая их аппаратов и частых зарубежных поездок со «свитой», это бюджету нашего бедного города расточительно. Упразднение одного из них совместно с командой дало бы большую экономию бюджетных средств!»
Оксана Иванова, начальник управления внутренней политики администрации области:
«Глава городского округа не может одновременно возглавлять представительный орган муниципального образования и местную администрацию, поэтому любая модель управления в городском округе будет предусматривать наличие еще одного, помимо главы муниципального образования, должностного лица местного самоуправления, наделенного полномочиями по организации деятельности органа местного самоуправления.
На месте некоторых прежних производств открываются новые, но и предприятия с историей продолжают работать.
Фото Андрея Степанова
КСТАТИ
Так, если глава города Пскова будет возглавлять местную администрацию, то организацию деятельности Псковской городской Думы в соответствии с уставом муниципального образования будет осуществлять председатель Псковской городской Думы, избираемый этим органом из своего состава. В соответствии с положениями части 5 статьи 40 вышеназванного Федерального закона председатель Псковской городской Думы вправе работать на постоянной основе и получать денежное содержание.
Областные депутаты уже рассматривали возможность изменить систему управления в Пскове, но решение принято не было.
Учитывая вышеизложенное, любая модель управления в муниципальном образовании «Город Псков» является «двуглавой» и любая модель управления предусматривает формирование аппаратов, обеспечивающих деятельность «обязательных» органов местного самоуправления.
Существующая модель управления в городских округах области, предусматривающая избрание главы городского округа представительным органом муниципального образования из своего состава и исполнение им полномочий его председателя, установлена Законом области от 19.07.2001 № 145-ОЗ «О статусе главы муниципального образования».
В целях определения наиболее эффективного механизма реализации публичных функций и задач на соответствующей территории в интересах населения администрация области обсуждала с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, с ассоциацией «Совет муниципальных образований Псковской области» возможные модели управления для различных видов муниципальных образований.
В процессе обсуждения существующая модель управления в городских округах была признана наиболее эффективной.
Изменение существующей модели управления в городских округах возможно путем внесения изменений в вышеназванный закон области. Соответствующие законопроекты рассматривались Псковским областным Собранием депутатов, но приняты не были».