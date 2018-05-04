Открытый канал

Более 300 вопросов, просьб и жалоб жителей области собрала редакция «Псковской правды» в ходе прямой линии с врио губернатора области Михаилом Ведерниковым, которая состоялась в пресс-центре 2 марта . Конечно, ответить за час разговора на множество вопросов псковичей глава региона не смог, но все без исключения обращения были переданы Михаилу Ведерникову. Разобраться с жалобами и вопросами жителей области он поручил практически всем комитетам и управлениям областной администрации. Мы регулярно публикуем ответы чиновников.

СУДЬБА ПРЕДПРИЯТИЙ

Артур Сергеевич Чернокожев, Псков:

«После приватизации стоят пустые заводы. Нельзя ли поговорить с хозяевами, чтобы работали пошуст­рее? «Моглино» строим, а то, что есть, разваливается. Радиозавод превратили в мебельный салон. Это же не дело».

Андрей Михеев, председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике:

«Действительно, после приватизации не все предприятия в условиях рыночной экономики смогли выдержать конкуренцию, перестроить производство на выпуск востребованной на рынке продукции.

В целях сохранения имущественного комплекса собственники сдают помещения в аренду, но не только под магазины, но и для открытия новых производств. Так, Псковский завод механических приводов сдал в аренду производственные площади ООО «Йура Корпорейшн РУС» (Ленинградская область), которое открыло в Пскове свой филиал по производству комплектующих для автомобилей «Хёндэ». В настоящее время на предприятии трудится более 600 человек.

Часть площадей АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава» занята под основное производство — производство конденсаторов для ВПК, часть площадей — под производственные площади арендаторов: по производству мебели, электротехнических изделий. Здание, в котором располагается мебельный салон, не входит в состав имущества АО «Псковский завод радиодеталей «Плескава».