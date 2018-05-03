Тропа в клуб

Если вы думаете, что инициированный главой региона Михаилом Ведерниковым проект #Команда2018 — это только для молодежи, то вы заблуждаетесь. В #Команду2018 берут всех активных и инициативных граждан независимо от возраста. Поэтому неудивительно, что сразу же на старте в проект захотело влиться региональное отделение многочисленной и очень активной общественной организации «Союз пенсионеров России».
Руководитель организации Светлана Мельничук предложила #Команде2018 разработанный и готовый к реализации проект «Университет серебряного возраста — дорога к долголетию 80+».
Вопреки фигурирующему в названии проекта числу 80, его участником может стать любой человек, достигший пенсионного возраста и заинтересованный в сохранении своего здоровья. Авторы проекта разработали множество спортивных мероприятий, лекций, тренингов, направленных на то, чтобы старшему поколению было интересно и комфортно жить и до 80 лет, и дальше. Все занятия бесплатны для участников проекта.
Проект стартует 1 сентября и будет работать до сентября следующего года. Мероприятиями будут охвачены все 25 местных отделений Союза пенсионеров. Для работы сформируют команду из преподавателей и волонтеров.
Участники проекта приобретут знания по вопросам грамотного, осознанного отношения к своему здоровью, принципам здорового питания. При проведении занятий в группах здоровья пенсионеры приобщатся к активному образу жизни, систематическим занятиям физкультурой.
— Помимо лекций мы постараемся организовать группы здоровья в 15 местных отделениях, — делится планами менеджер регионального отделения Союза пенсионеров России Надежда Доронина. — Занятия в этих группах будут проходить раз в неделю. В Пскове уже работают группы скандинавской ходьбы, оздоровительного танца. Мы хотим, чтобы люди не только получали физическую нагрузку в соответствии с возрастом, но и удовольствие от общения, от того, как меняется их жизнь. Как правило, такие группы превращаются в клубы, у членов сообщества появляются общие праздники. Пообщаться, порадоваться друг за друга по любому поводу — это очень важно!
Также в рамках проекта запланированы встречи на «Тропе здоровья»:
— Хотим привлечь слушателей факультета «Здоровье и долголетие» со всех районов к занятиям пешеходным туризмом. Поэтому запланировали выезды на пешеходные тропы. В октябре поедем в Пушкинские Горы — там есть красивые пешеходные маршруты, и экскурсионное сопровождение тоже будет. В январе планируем выехать в Бельков Бор. Будет интерактивная прогулка, возможно, даже на лыжах! Весной отправимся в Полистовский заповедник, а затем — в Изборск, чтобы пройти по экотропе. Планируется также посещение Себежского национального парка.
В пешеходных прогулках будут участвовать пенсионеры из разных районов области. Группы планируется формировать по территориальному принципу. Авторы идеи уверены, что мероприятие будет пользоваться популярностью.
— Люди старшего поколения очень легки на подъем, — заметила Надежда Доронина.
Во время «Игровой терапии» команды из разных районов области будут участвовать в соревнованиях, которые пройдут в Пскове, Великих Луках, Острове и Порхове. Все состязания — в игровой форме, никакой специальной подготовки участникам не потребуется. Зато наверняка такая терапия подарит им много радости и положительных эмоций.
— На «Танцевальный баттл» перед Новым годом хотим пригласить группы здоровья, которые занимаются оздоровительными танцами, чтобы они себя показали. Возможно, организуем мастер-класс по сальсе. Надеемся, что в группах здоровья будут и мужчины!
Также планируется привлекать как можно больше людей серебряного возраста из районов к участию в региональной спартакиаде. Из победителей областного этапа будет сформирована сборная команда для участия в Спартакиаде пенсионеров России.
А итогом проекта станет фестиваль «Нам годы не помеха».
— Здоровый образ жизни влияет на ее продолжительность, а физическая активность — это единственный и эффективный способ укрепить свое здоровье без применения медицинских препаратов, — рассказала Надежда Доронина. — В Университете третьего возраста (долгосрочный проект регионального отделения Союза пенсионеров. — Прим. ред.) мы регулярно проводим мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни, создание атмосферы, где каждый чувствует себя комфортно. На факультете «Здоровье и долголетие» проходили лекции по психологии, геронтологии. Но мы решили расширить это обучение, сделать его системным. Поэтому проект будет охватывать 20 муниципальных образований, а к лекциям будут привлекаться местные специалисты из сферы здравоохранения.
Кроме того, здоровье и долголетие стало государственной задачей.
— Одним из приоритетных направлений Стратегии действий в интересах граждан пожилого возраста до 2025 года является обеспечение поддержания здоровья людей старшего поколения для увеличения продолжительности жизни и повышения ее уровня и качества, — напомнила собеседница. — В Псковской области 30 % составляют лица старшего возраста. Для государства важна профилактика здорового образа жизни. И наша организация — 4 с лишним тысячи человек — будет в этом направлении системно работать.
— Проведенные мероприятия станут эффективной формой популяризации различных практик здорового образа жизни среди пенсионеров — плавания, боулинга, интерактивных игр, танцевальных состязаний, пешеходных походов. Проект станет импульсом для привлечения людей старшего возраста к занятиям физической культурой и спортом, а значит, будет способствовать здоровью и долголетию людей «серебряного возраста».
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Как стать участником проекта «Университет серебряного возраста 80+»
До 1 сентября обратиться:
— в региональное отделение Союза пенсионеров России: Псков, ул. Петровская, 53, каб. 116. Телефон 8 (8112) 69-65-92;
— или в общественную приемную местного отделения Союза пенсионеров России: Псков, ул. Советская, 35а. Телефон 8 (8112) 75-24-40.