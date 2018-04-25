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Общество

Гордость памяти

Студентка создает минутные ролики о героях-фронтовиках и собирает истории героев, чьими именами названы улицы

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Светлана Синцова
25 апреля 2018 года, 16:27
Фото: Андрей Степанов
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Одним из первых участников инициированного Михаилом Ведерниковым регионального проекта #Команда2018 стала Глория Тесля. Студентка 5 курса факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ – автор проектов «Внуки истории» и «Улицы Героев», связанных с сохранением исторической памяти о Великой Отечественной войне. Благодаря проектам псковичи смогут не только узнать о героях, именами которых названы улицы Пскова, но и рассказать для будущих поколений истории своих бабушек и дедушек – ветеранов и участников войны.

- Мое главное увлечение - это проекты, патриотическая деятельность. Возьму на себя ответственность, сказав, что я достаточно глубоко чувствую эту тему. Проживаю каждую историю. Много читаю о событиях тех лет. Радуюсь каждой возможности встретиться с ветеранами, поговорить с ними, уделить им свое внимание, - рассказала Глория Тесля «Псковской правде» о той почве, на которой зародились две ее новых инициативы.

Расскажи о своем герое

В организации «Студенческое правительство Пскова» девушка является куратором патриотического направления и координатором акции «Мы из прошлого», в рамках которой студенты-волонтеры сопровождают ветеранов и принимают участие в Вахте Памяти. Также Глория принимает участие в реконструкциях сражений Великой Отечественной в качестве полевого фотографа. Несколько недель назад в «Псковской правде» вышел материал «Шефство над могилами», в котором Глория рассказывала, как молодежь Пскова во время акции «Мы из прошлого» приводит в порядок воинские захоронения. Идея создания своего проекта «Внуки истории» появилась у Глории во время работы с волонтерами этой акции.

- В акции участвовало 56 волонтеров, и я предположила, что у кого-то из них наверняка есть интересная история. Идея проекта в том, что молодые люди рассказывают истории своих бабушек и дедушек, а главная цель – успеть сохранить самый яркий момент из жизни своего героя. Рассказать для будущего поколения. Для себя. Мы не зря в описании проекта сказали: «Внуки истории» - это проект про каждого из нас. Каждый должен быть внуком истории.

Воплощать в жизнь идею будет инициативная группа из трех человек. Помимо автора проекта Глории Тесли, работать в нем будут оператор - студент филологического факультета ПсковГУ Игорь Ефименко и консультант по вопросам истории –реконструктор Антон Петров.

Героиней первого ролика проекта «Внуки истории» стала участница акции «Мы из прошлого» Полина Петрова. Она рассказала историю своего героя - прадедушки, освобождавшего несколько стран Европы. По словам Глории Тесли, после размещения видеоролика сразу появились отклики от тех, кому эта тема близка и небезразлична.

- Я получила сообщение от девушки, которая тоже захотела принять участие в нашем проекте. И на днях вышел второй ролик - с ее участием.

В проекте может участвовать каждый. Возрастных ограничений для потенциальных участников проекта «Внуки истории» - нет. Регламентировано только время рассказа о вашем герое. Продолжительность ролика составляет всего минуту.

В семье автора проекта Глории Тесли тоже были свои герои:

- В Великой Отечественной войне участвовали оба дедушки папы. Один, к сожалению, не дожил до Победы и был похоронен в Польше. Место его захоронения мы искали 60 лет. И только в прошлом году узнали, где находится его могила. В похоронке была изменена одна буква, которая и стала преградой на пути к поиску нашего героя. В прошлом году мы впервые побывали на могиле. Теперь будем сохранять эту традицию перед каждым 9 Мая. А второй дедушка тоже освобождал Варшаву. Он вернулся с войны и прожил хорошую жизнь.

ВАЖНО

Видеоролики проекта «Внуки истории» размещаются в группе «Мы из прошлого» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/9maya_sp

Стать участником проекта и рассказать о своем герое можно, отправив заявку на электронную почту: Lianates@gmail.com


Улицы Героев

Следом за первым проектом появился второй - «Улицы Героев». Возникла идея рассказать истории тех людей, чьими именами названы улицы в Псковской области.

- Нам известно, что подобные идеи уже были реализованы в других регионах. Псковской области тоже есть о ком рассказать. У нас здесь и Семён Байков, и Александр Матросов, и многие другие. К сожалению, псковичи все реже интересуются историей, и я буду рада, если ошибаюсь и кто-нибудь со мной не согласится, но опыт показывает, что интересующихся мало. А живут на улице героев. Или как минимум ходят через эту улицу каждое утро по дороге на учебу или работу. Проект объединяет краеведов и просто неравнодушных людей. Память поколений - это вовсе не абстракция. Это настоящая память, память сопереживания, гордости и уважения, - уверена Глория Тесля.

В рамках проекта планируется выпуск исторического буклета, где будут собраны истории всех героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в Псковской области.

- Проект будем развивать: проводить социальные опросы. Например, выходить на улицу Байкова и спрашивать людей, которых встретим на этой улице, знают ли они, в честь кого названа их улица. Прохожим также планируем давать краткую историческую информации и буклеты. Кроме того, будем снимать видеоролики о героях и о том, почему именно их именами названы улицы в Псковской области, - рассказала автор проекта.

По словам Глории Тесли, #Команда 2018 – хорошая возможность для тех, кто интересуется развитием своей области.

- Сейчас мы видим, что роль общественников и инициативной молодежи приумножается благодаря таким вот масштабным проектам. Мне сказали, что мои собственные проекты получат информационную поддержку, а здесь большего и не надо. А где заметили один проект, там и другой поддержат. Я уверена, многое поменяется к лучшему в скором времени. Главное – работать и действовать.

СПРАВКА

#Команда2018 – проект, автором которого является врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. Проект был презентован 9 апреля при участии олимпийского чемпиона Алексея Немова и балетмейстера Гедиминаса Таранды. До 30 апреля на сайте команда2018.рф собирают анкеты и регистрируют проекты, с которыми позже будет работать экспертная группа. Заявиться может каждый. Отобранные проекты презентуют на форуме 18 мая, после чего начнется их реализация.

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