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Общество

Вслед за братом

Региональный этап интеллектуальной олимпиады «Умницы и умники» выиграла Анастасия Семёнова из Локни

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Наталья Баранова
17 апреля 2018 года, 12:43
Фото: Сергей Герасимов
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Настя — младшая сестра первого победителя викторины из нашей области Кирилла Семёнова. Сейчас молодой человек учится в МГИМО. Он выиграл олимпиаду в 2014 году и поступил в один из самых престижных вузов нашей страны вне конкурса.

В конце прошлой недели в Пскове в шестой раз прошел региональный этап «Умниц и умников». Жюри возглавил автор и ведущий всероссийской олимпиады, кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Юрий Вяземский.

За победу боролись семнадцать школьников из Пскова, Локнянского, Новоржевского, Островского и Печорского районов.

Старший брат Анастасии Семёновой уже учится в МГИМО после победы в викторине.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

- Псковская область входит в число отцов-основателей регионального движения «Умницы и умники». Поэтому к региону у меня особенное отношение, - сказал Юрий Вяземский. - Здесь живут замечательные ребята, и очень хочется, чтобы кто-нибудь из них поступил в МГИМО. Я всегда очень радуюсь за того, кто выигрывает. Но самые ценные для меня умники - это те, которые проиграли у меня, а потом сами поступили в МГИМО.

Тема олимпиады в этот раз была посвящена 100-летию образования Рабоче-крестьянской Красной армии. В первый день регионального этапа участники прошли теоретический тур, по итогам которого отобрали девятерых «агонистов». По правилам состязания они стали участниками трех игр («агонов») по три человека на дорожках. Остальные смогли побороться за ордена и медали. Победители и призеры смогут участвовать в четвертьфинальных играх в Москве в декабре этого года.

В пятницу Юрий Вяземский встретился также с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым.

- Талантливая молодежь — это наш потенциал. За умниками и умницами — будущее нашего региона, - сказал Михаил Ведерников. - Будем поддерживать добрые традиции и отношения, которые сложились.

Псковская область входит в число семи субъектов-основателей интеллектуального движения «Умницы и умники».

- Работа проводится громадная, коллектив прекрасный, люди работают с энтузиазмом. Большое спасибо Псковской области, — сказал Юрий Вяземский.

Он пригласил Михаила Ведерникова принять участие в телевикторине в качестве почетного гостя и председателя ареопага.

Также Михаил Ведерников и Юрий Вяземский договорились провести выездной этап викторины на пушкинскую тему в рамках 52-го Пушкинского праздника поэзии, который пройдет в регионе с 1 по 6 июня.

Кстати

Всего в состязаниях за годы проведения региональных этапов приняли участие 126 школьников Псковской области, 18 из них были участниками игр в Москве.

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