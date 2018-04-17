Космические перспективы

Губернаторский подарок Уже почти 60 лет Центр специального образования № 2 в Пыталово работает с детьми с нарушениями слуха и речи. Сейчас в школе обучаются 48 детей, а с учетом двух филиалов у школы таких детей 165. Врио губернатора, посетивший район 10 апреля, осмотрел учебные классы, поговорил с ребятами и преподавателями. На одном из уроков, который посетил Михаил Ведерников, дети изучали перелетных птиц, слушали их пение с помощью звукоусиливающего оборудования и пытались повторять услышанные звуки. Донести до ребят материал также помогала интерактивная доска, на экран которой с помощью проектора учитель выводил специальное обучающее приложение. По окончании урока глава региона поздравил ученика школы Ваню Бойкова с наступающим днем рождения. - Знаю, что завтра тебе исполнится 11 лет, и я хочу поздравить тебя с этим событием. Пожелать крепкого здоровья, верных друзей и хороших оценок, — сказал врио губернатора и вручил мальчику наручные часы. Ваня находится в интернате из-за проблем со слухом, его родители живут в Острове и забирают его домой на выходные и праздники. - Подарком Ваня очень доволен и горд, вчера весь день ходил по интернату и показывал всем свои часы, важничал, - на следующий день рассказал «Псковской правде» директор интерната Геннадий Комар. – Теперь ему завидуют все мальчишки. Часы подарочные, такие не купишь просто так в магазине. На циферблате изображен герб и подпись: «От губернатора Псковской области». Тесно и без багажа Обращение Валентина Лукина о возобновлении железнодорожного сообщения между Псковом и Пыталово попало в «зеленую папку». Такие папки получил каждый глава региона после прошлогодней прямой линии президента России. Валентин Лукин рассказал Михаилу Ведерникову, что маршрутные перевозки, которые запустили в районе после отмены междугороднего поезда, не подходят для пожилых людей. В маршрутках тесно и нет багажного отделения, льготы для инвалидов и других социально незащищенных граждан не действуют. Хотя, как рассказала присутствовавшая на встрече глава Пыталовского района Лариса Сидорук, пожелания заявителя были учтены и на два рейса вышли большие комфортабельные автобусы с местом для багажа. Михаил Ведерников уточнил, для какого количества местных жителей нужен поезд, и получил ответ главы района Ларисы Сидорук, что таких «порядка 100 человек в неделю».

Глава региона поручил своему заместителю Александру Кузнецову провести переговоры с Октябрьской железной дорогой на предмет продления поезда Санкт-Петербург — Псков до Пыталово. Также он поручил проработать возможность организации пассажирских перевозок автобусами «Псковпассажиравтотранс» для того, чтобы льготники могли пользоваться своими правами. Стена с автографами Вот уже 30 лет в центре специального образования работает школьный музей космонавтики, который с 1995 года имеет статус «народного». Основал музей учитель технологии и труда Николай Егоров, который коллекционировал тематические значки и почтовые марки, вместе с учениками собирал модели существующих и будущих космических кораблей. В течение жизни Николай Егоров вел переписку с космонавтами и их родственниками, инженерами и конструкторами, которые пополняли коллекцию музея своими личными вещами, фотографиями и документами. Сейчас музей носит имя одного из пионеров современной космонавтики Ари Штернфельда, очень точно рассчитавшего траекторию космического полета Юрия Гагарина. Кроме того, в течение жизни Штернфельд потерял слух, и эта история сблизила его со школой-интернатом. В школе есть автограф Юрия Гагарина, который музею передал житель Пскова, собственноручно подписанное заявление космонавта о поступлении в Саратовский индустриальный техникум и другие экспонаты.

Михаил Ведерников побывал в музее накануне Дня космонавтики и в честь 30-летия музея вручил сертификат на покупку мультимедийного оборудования, поблагодарив сотрудников музея за трепетное отношение к истории, приобщение детей к миру космоса. - Сейчас у нас насчитывается 13,5 тысячи экспонатов, 6 тысяч из них – подлинники, - сообщил Геннадий Комар. – Мы давно вынашивали идею приобретения такого оборудования. У нас есть большая стена с автографами космонавтов. Хочется ее сделать более живой и интерактивной. Мы оцифруем фото и будем использовать в электронной презентации. Можно сделать много презентаций и более живо и современно рассказывать об истории космонавтики. По сертификату музей приобретет проектор. - Экран и ноутбук у нас есть, и само мультимедийное оборудование в школе давно имеется, но все используется в образовательном процессе, а пора заняться и музеем, - отметил Геннадий Комар. Кроме того, мультимедийное оборудование позволит показать музейные сокровища школьникам в других школах и районах. Стены отдают влагу Еще одним пунктом посещения стал новый районный Дом культуры в Пыталово, который разместился в здании бывшего кинотеатра. Его отремонтировали недавно, чтобы привести заброшенное строение в порядок, из федерального и регионального бюджетов выделили почти 10 млн рублей. Как рассказала Михаилу Ведерникову глава района Лариса Сидорук, ДК не работал 11 лет и в скором времени откроет свои двери для посетителей. Во время осмотра помещений внимание Михаила Ведерникова привлекли мокрые пятна на стенах. Лариса Сидорук объяснила, что бетонные стены пустовавшего более 20 лет здания напитались влагой, которую теперь отдают. - Сейчас стены активно просушиваются, и, когда вся влага выйдет, подрядчик покрасит стены в рамках гарантийных обязательств, — заверила она. Михаил Ведерников поручил держать этот вопрос на личном контроле и доложить ему о результате. Также врио губернатора осмотрел концертный зал, где смонтировали новую сцену и установили новые кресла. Зал сможет принять 194 зрителя. Жители района давно мечтают о кинотеатре, который можно оборудовать в новом зале. Администрация района уже подала заявку в Фонд кино на участие в программе по созданию кинотеатров в малых городах, но решение вопроса задерживается из-за отсутствия звукоизоляции. На ее оборудование необходимо около 650 тысяч рублей. Михаил Ведерников пообещал проработать этот вопрос и предложил главе района подготовить в его адрес соответствующую заявку. Нечаянная радость Побывал врио губернатора региона Михаил Ведерников в Линовской средней школе. Деревня Линово Пыталовского района расположена практически на границе в Евросоюзом и даже когда-то входила в состав Латвийской республики. Посещение этой школы не планировалось, но после того, как глава района Лариса Сидорук проинформировала главу региона о неудовлетворительном состоянии учебного заведения, которому уже более 80 лет, Михаил Ведерников решил его осмотреть. Школа давно просит не то что ремонта, а нового здания. В ней нет спортзала, нормальных санузлов, требуется замена кровли и полов в нескольких классах. - Проект новой школы был разработан еще в 2009-2010 годах, - рассказала директор школы Светлана Снегова. – Но он оказался очень дорогостоящим и поэтому остался нереализованным. Для строительства нового здания только выбрали и оформили земельный участок. Михаил Ведерников отметил, что эту работу нужно продолжать, и поручил начальнику регионального управления образования Александру Седунову вместе с директором школы выбрать типовой проект из реестра Минстроя и провести работы по его привязке к местности. - Сейчас мы уже выбрали два готовых проекта школ, которые работают в Вологде и Нижнем Новгороде, - рассказала «Псковской правде» Светлана Снегова. – Замгубернатора предложил нам съездить в эти города и «живьем» посмотреть выбранные школы. После этого областные власти направят заявку в Минобрнауки РФ на включение в федеральную программу. - В следующем году мы новую школу точно не построим, это горизонт как минимум двух-трех лет. Поэтому, чтобы не терять время, пока идут работы по подготовке проекта и заявки, в школе нужно сделать текущий ремонт, - предложил Михаил Ведерников. - Я, конечно, понимаю, что это нерационально, - поделилась директор школы. – Но мы должны как-то жить все это время. Школа средняя, ее нельзя закрыть, надо делать ремонт. Проблем много, есть предписания пожнадзора по защите от молний. Будем готовить смету необходимых работ. В Линовской школе учится 154 ребенка и работает 19 преподавателей, что для деревенской школы немало. Несмотря на возрастные проблемы здания, школа выглядит ухоженной. Чего стоит одна лепнина, которой щедро украсили здание лет 30 назад.