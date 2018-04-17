Диктант за решеткой

Среди желающих проверить свои знания по русскому языку были заключенные псковского СИЗО и туристы из Москвы.
Диктатором в псковском СИЗО стала корреспондент ГТРК «Псков», ведущая программ на «Радио Маяк - Псков» и «Радио России - Псков» Дина Дабришюте. Руководство СИЗО само выступило с подобной инициативой и связалось с организаторами. Написать «Тотальный диктант» захотели пятнадцать заключенных, разного возраста и пола, среди них был даже один несовершеннолетний.
- Раньше я всегда была среди тех, кто писал «Тотальный диктант». А в этот раз попробовала себя в новом качестве, - рассказала Дина Дабришюте «Псковской правде». – Меня очень тепло приняли, я легко установила контакт с аудиторией. Я год проработала в школе, ощущения у меня были примерно такие же, как от общения с семиклассниками. Диктовала в небольшой комнате отдыха, и не всем хватило места за столами, некоторые писали на коленках. Среди писавших диктант был один армянин, он сказал мне, что хотел понять, какой у него уровень русского языка.
Руководство СИЗО надеется, что акция простимулирует у заключенных интерес к чтению.
- Акция получила со стороны заключенных положительный отклик, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. - Они с интересом отнеслись к такому формату проверки своего уровня знаний и отметили, что текст диктанта был для них очень интересным.
Дина Дабришюте прочитала подследственным отрывок из еще не опубликованного романа Гузели Яхиной.
Фото пресс-службы УФСИН России по Псковской области
Три другие площадки, где псковичи писали диктант, были традиционными: две аудитории ПсковГУ и клуб «Тир».
Всего в этом году в Пскове тотальный диктант написали 237 человек.
- Наша аудитория в сравнении с прошлым годом повзрослела, в этот раз было меньше студентов, - говорит организатор акции в Пскове, руководитель региональной общественной организации «Вечевой орден» Ольга Родина. – Традиционно приходили целыми семьями. В этот раз были даже туристы из Москвы. Пришла компания человек десять, прямо с рюкзаками и фотоаппаратами, и сказали, что хотят написать диктант.
В этом году псковичи показали схожий с прошлогодним результат – получили 21 оценку «пять».
Сейчас диктанты проверяют преподаватели ПсковГУ. Свои результаты можно будет узнать с 18 апреля на сайте «Тотального диктанта» totaldict.ru в личном кабинете.
Напомним, автором текста диктанта в этом году является Гузель Яхина - российская писательница, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Участники «Тотального диктанта» первыми услышали отрывки из еще не опубликованного нового романа писательницы «Дети мои».
КСТАТИ
Тотальный диктант также писали жители Великих Лук и поселка Писковичи в Псковском районе.
Псковские заключенные – не единственные, кто пишет тотальный диктант за решеткой. Уже несколько лет свои знания по русскому языку проверяют заключенные одной из сибирских колоний.