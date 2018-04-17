Диктант за решеткой

Среди желающих проверить свои знания по русскому языку были заключенные псковского СИЗО и туристы из Москвы.

Диктатором в псковском СИЗО стала корреспондент ГТРК «Псков», ведущая программ на «Радио Маяк - Псков» и «Радио России - Псков» Дина Дабришюте. Руководство СИЗО само выступило с подобной инициативой и связалось с организаторами. Написать «Тотальный диктант» захотели пятнадцать заключенных, разного возраста и пола, среди них был даже один несовершеннолетний.

- Раньше я всегда была среди тех, кто писал «Тотальный диктант». А в этот раз попробовала себя в новом качестве, - рассказала Дина Дабришюте «Псковской правде». – Меня очень тепло приняли, я легко установила контакт с аудиторией. Я год проработала в школе, ощущения у меня были примерно такие же, как от общения с семиклассниками. Диктовала в небольшой комнате отдыха, и не всем хватило места за столами, некоторые писали на коленках. Среди писавших диктант был один армянин, он сказал мне, что хотел понять, какой у него уровень русского языка.

Руководство СИЗО надеется, что акция простимулирует у заключенных интерес к чтению.

- Акция получила со стороны заключенных положительный отклик, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области. - Они с интересом отнеслись к такому формату проверки своего уровня знаний и отметили, что текст диктанта был для них очень интересным.