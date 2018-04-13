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Общество

В «Бессмертном полку» прибыло

Вдвое больше участников акции ожидают организаторы в этом году

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Светлана Синцова
13 апреля 2018 года, 12:47
Фото: Андрей Степанов
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Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны. В прошлом году в акции участвовало более 7 тысяч человек. В этом году ожидается в два раза больше участников – около 15 тысяч. О том, что нужно сделать, чтобы пополнить ряды «Бессмертного полка», рассказали организаторы акции в Пскове - руководитель «Вечевого ордена», координатор проекта «Чтобы помнили» Ольга Родина и председатель всероссийского регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«Бессмертный полк» - это очень хорошая идея, которая помогла почувствовать свою собственную причастность к празднованию 9 Мая. По ее словам, причина популярности акции именно в этом: «каждый разыскивает и с удовольствием печатает фотографии своих дедушек и бабушек – участников войны».

Ольга Родина
Заранее в акции регистрироваться не нужно. Также для участников нет четких правил относительно того, как должны выглядеть портреты родственников. Это может быть просто распечатанная на ксероксе фотография или транспарант формата А3 с одним, двумя, тремя и четырьмя снимками.

- Запрещена любая реклама, - предупреждают организаторы. - Это народная акция. Некоторые люди просто распечатывают фото в формате А4 и идут.

«Волонтеры Победы» готовы помочь отсканировать фотографии всем, кто обратится к ним за помощью. А распечатать фото и изготовить штендеры участники акции могут как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами псковских фирм.

В отличие от прошлогодней акции, в этом году у участников «Бессмертного полка» будет только одна точка сбора – за Областным центром семьи. Сбор участников планируется с 10 часов. Движение колонны начнется примерно в 11 часов. Маршрут «Бессмертного полка» остается неизменным: от площади Ленина до Октябрьской площади, затем колонна пройдет по Октябрьскому проспекту и у Летнего сада свернет к Зеленому театру.

Как отметили организаторы, обычно ширины Октябрьского проспекта участникам хватает:

- По моему опыту, это самая спокойная акция. Внутри колонны люди перемещаются очень спокойно, участники акции - очень доброжелательные и вежливые, - отмечает Ольга Родина.

В акции «Бессмертный полк» участвуют целыми семьями.
Фото Андрея Степанова
Также, по ее словам, у псковичей есть положительный опыт «корпоративного участия» в «Бессмертном полку». В качестве примера Ольга Родина привела псковскую школу №10, директор которой уже не первый год собирает большую колонну:

- В акции участвуют не только школьники, но и их родители. Все это потрясающе организовано. Поэтому у меня предложение к организациям - пополнить ряды «Бессмертного полка».

Еще одна возможность участия в акции – помочь в ее организации. То есть стать волонтером Победы. Как это сделать? Организаторы предлагают два варианта. Первый – зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. И второй, более простой путь, - найти в соцсетях Екатерину Родину и обратиться к ней напрямую. Для участия в мероприятии в качестве добровольного помощника необходимо пройти небольшую подготовку.

Мы проводим пару тренингов. Мероприятие масштабное, и нужно понимать, как вести себя с большим количеством людей. БОльшая часть волонтеров – это ребята, которые работают с нами не первый год. Но мы принимаем всех желающих.

Екатерина Родина
На сайте срок подачи заявки – до 1 мая. В соцсетях с организаторами можно связаться до 5 мая.

Среди волонтеров Победы – много студентов и старшеклассников. Отличить их от гостей праздника можно будет по внешнему виду.

- У наших волонтеров есть официальная форма: жилеты, футболки, большие бейджи с надписью «Бессмертный полк» и георгиевские ленты.

КСТАТИ

Акция «Георгиевская лента» стартует в Псковской области 24 апреля. О местах и времени вручения ленточек в Пскове и Великих Луках организаторы сообщат позже. Но уже точно известно, что получить ленту можно будет в клубе «Юный техник» (Псков, Коммунальная, 19) в течение рабочего дня. «Мы всем готовы вручить георгиевские ленточки», - заверила Ольга Родина. Также организаторы акции напомнили, что георгиевская лента – это знак отличия и носят ее на левой стороне груди.

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