В «Бессмертном полку» прибыло

Псковская область присоединилась к акции «Бессмертный полк» в 2014 году, и с тех пор тысячи человек проходят по улицам города маршем с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны. В прошлом году в акции участвовало более 7 тысяч человек. В этом году ожидается в два раза больше участников – около 15 тысяч. О том, что нужно сделать, чтобы пополнить ряды «Бессмертного полка», рассказали организаторы акции в Пскове - руководитель «Вечевого ордена», координатор проекта «Чтобы помнили» Ольга Родина и председатель всероссийского регионального движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина.

«Бессмертный полк» - это очень хорошая идея, которая помогла почувствовать свою собственную причастность к празднованию 9 Мая. По ее словам, причина популярности акции именно в этом: «каждый разыскивает и с удовольствием печатает фотографии своих дедушек и бабушек – участников войны».

Заранее в акции регистрироваться не нужно. Также для участников нет четких правил относительно того, как должны выглядеть портреты родственников. Это может быть просто распечатанная на ксероксе фотография или транспарант формата А3 с одним, двумя, тремя и четырьмя снимками.

- Запрещена любая реклама, - предупреждают организаторы. - Это народная акция. Некоторые люди просто распечатывают фото в формате А4 и идут.

«Волонтеры Победы» готовы помочь отсканировать фотографии всем, кто обратится к ним за помощью. А распечатать фото и изготовить штендеры участники акции могут как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами псковских фирм.

В отличие от прошлогодней акции, в этом году у участников «Бессмертного полка» будет только одна точка сбора – за Областным центром семьи. Сбор участников планируется с 10 часов. Движение колонны начнется примерно в 11 часов. Маршрут «Бессмертного полка» остается неизменным: от площади Ленина до Октябрьской площади, затем колонна пройдет по Октябрьскому проспекту и у Летнего сада свернет к Зеленому театру.

Как отметили организаторы, обычно ширины Октябрьского проспекта участникам хватает:

- По моему опыту, это самая спокойная акция. Внутри колонны люди перемещаются очень спокойно, участники акции - очень доброжелательные и вежливые, - отмечает Ольга Родина.