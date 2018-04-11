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Общество

Нужно наводить порядок

Садоводам могут продлить налоговые каникулы вплоть до следующей оценки земли

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Алексей Кедров
11 апреля 2018 года, 08:30
Фото: Андрей Степанов
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Михаил Ведерников продолжает развязывать доставшиеся в наследство гордиевы узлы. Первое заседание рабочей группы по решению актуальных вопросов садоводческих товариществ врио губернатора Псковской области провел 2 апреля. Главной темой встречи стал самый наболевший вопрос о кадастровой стоимости земель садоводческих товариществ Псковской области — после недавней оценки налоги выросли и стали для многих неподъемными.

— Мы с вами должны определить, какие действия необходимо предпринять, чтобы продлить мораторий на оплату земельного налога для садоводов, а также решить, когда будет проведена новая оценка кадастровой стоимости земель. Вместе обсудить, какая организация должна это делать, чтобы не было перекосов. Я посмотрел, по некоторым участкам арендная плата за землю взлетела в 120 раз. Это абсолютно недопустимо, особенно если речь идет об участках, которыми люди пользуются в личных целях, — обозначил первоочередные задачи Михаил Ведерников и поручил членам рабочей группы точечно проработать этот вопрос.

До переоценки, которая в соответствии с законом будет произведена в 2020 году, в садоводствах следует провести инвентаризацию земель. Еще одним из возможных решений вопроса может стать продление налоговых каникул для садоводческих товариществ на 2019–2020 годы либо введение нулевой ставки земельного налога на садовые участки.

Председатель правления Ассоциации садоводов Псковской области Анатолий Бибаев отметил, что в некоторых садоводствах уже ведется работа по снижению площади земель общего пользования. Со своей стороны он обратил внимание врио губернатора на транспорт­ную доступность садоводческих товариществ: ко многим из них нет подъезда и не ходят автобусы.

Михаил Ведерников пообещал, что при распределении денег на ремонт сельских дорог будут учтены предложения садоводов. Кроме того, он выразил готовность направлять средства, предусмотренные в бюджете области на компенсацию части затрат садоводств на обеспечение пожарной безопасности и вывоз мусора, не в конце года, а по сформированным заявкам.

«Нужно наводить порядок», — заявил Михаил Ведерников, резюмируя выступления руководителей общественных организаций садоводов. Глава региона отметил, что органом исполнительной власти региона, отвечающим за дачные вопросы, станет областное Управление сельского хозяйства.

По итогам обсуждения Михаил Ведерников поставил главам муниципалитетов задачу провести анализ ситуации в подведомственных им садоводческих товариществах и представить на следующее заседание рабочей группы варианты решений.

Отметим, что 9 апреля по поручению Михаила Ведерникова прошло совещание в форме видео-конференц-связи по вопросу мониторинга стоимос­ти уплаты земельного налога в садоводческих некоммерческих товариществах. Итогом обсуждения стало поручение главам районов назначить лиц, ответственных за предоставление информации и координацию деятельности по вопросам садоводческих объединений. Кроме того, начальник Управления сельского хозяйства Псковской области Николай Романов поставил задачу проводить мониторинг уплаты земельного налога с земель общего пользования в СНТ и предоставлять информацию о состоянии, площади и инфраструктуре участков.  

ЦИФРЫ

В регионе имеется 484 садоводческих товарищества, из них работающих — 240. При этом многие участки не используются по назначению. Так, в 25 садоводствах, находящихся в ведении Пскова, имеется почти 11 тыс. земельных участков, а садоводов — чуть более 4 тыс. Таким образом, не используется более 6,6 тыс. участков.

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