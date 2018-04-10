Команда2018 вперёд!

Члены #Команда2018 смогут рассчитывать на получение грантов, поддерж­ку в реализации своих проектов и возможность стать общественным помощником губернатора.

В Пскове 9 апреля состоялась презентация проекта #Команда2018, объединяющего под единым брендом неравнодушных людей, у которых есть идеи по развитию региона. Инициатором проекта выступил врио губернатора Михаил Ведерников.

— Я поражен количеством присутствующих. Действительно, проект не ограничивается возрастом участников. Здесь собрались разные люди, которые объединены идеей — чтобы жизнь в Псковской области стала лучше, — приветствовал присутствующих инициатор встречи Михаил Ведерников. — Не важно, в какой сфере реализуются проекты. Главное, чтобы вы это делали искренне, от души и изо всех сил.

Врио губернатора представил первых участников #Команда2018 — гостей региона: знаменитого балетмейстера, руководителя «Имперского Русского Балета» Гедиминаса Таранду и четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Алексея Немова.

— Они неслучайно здесь. Мы знакомы уже много лет, и у нас есть несколько проектов, которыми мы можем гордиться. Вчера Алексей Немов был в Великих Луках и давал мастер-класс для молодых спортсменов, которые решили посвятить себя гимнастике. А Гедиминаса Таранду мы пригласили в Псковскую область, чтобы он провел мастер-класс для детей, которые занимаются балетом. У него всегда много идей!

Одна из таких идей — показать постановку балета «Щелкунчик». По словам Михаила Ведерникова, разговор об этом был неделю назад. А уже в эти выходные в Пскове прошел мастер-класс и состоялась премьера балета «Щелкунчик».

— Это не разовые мероприятия, — подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, совместно с известными представителями #Команда2018 в регионе будут и в дальнейшем реализовывать интерес­ные проекты: Алексей Немов с коллегами по спортивному цеху будет периодически приезжать и общаться с молодыми псковскими спортсменами, а Гедиминас Таранда планирует постановки в районах области.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что #Команда2018 — это не предвыборный проект: — Я считаю, что потенциал общественников очень велик и его обязательно нужно использовать. В прошлом году общественники Псковской области получили более 30 млн рублей на свои инициативы. Со своей стороны я обещаю личную поддержку вам и вашим проектам.

Для этого в регионе будет сформирован грантовый фонд и выбраны координаторы направлений проекта #Команда2018.

— Вместе открыто будем определять номинантов, которые получат эти гранты, — сообщил врио губернатора.

Гости предложили свою помощь и свои идеи псковским активистам.

— Мы двое суток в дороге думали, что сюда привезти и привнести, чтобы регион был еще более привлекательным, — сказал Алексей Немов.

Он отметил, что у псковских детей есть потенциал и надо его расширять.

— Я приехал сюда, чтобы быть полезным в том, что я понимаю действительно хорошо, — подчеркнул спортсмен.

Гедиминас Таранда сообщил, что привез в регион 24 проекта в самых различных сферах, на которые можно опереться.

— Здесь началась земля русская — и она должна процветать. Но это должны делать мы с вами! И молодежь, вы, должны идти в первых рядах! Берите инициативу в свои руки! — призвал он.

Визуализировать идею проекта и сделать платформу, на которой каждый может заявить о себе, помог­ли представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании. Председатель молпарламента Денис Матвеев поблагодарил Михаила Ведерникова за возможность первыми подключиться к работе проекта на самом старте.

— Мы гордимся тем, что сделали свой, надеюсь, лишь первый, вклад в проект #Команда2018 , — сказал Денис Матвеев. По его словам, технология проекта подразумевает три этапа.

Что получают участники проекта? Административную помощь в совершенствовании начатых или реализации новых проектов, поддержку врио губернатора для наиболее успешных проектов, возможность стать общественным помощником губернатора Псковской области и, конечно, информационную поддержку проекта.

— В #Команда2018 может войти любой человек, независимо от пола и возраста. Нужно поделиться своей идеей и получить поддержку на ее реализацию, — сказал Денис Матвеев.

Некоторые инициативы псковских активистов получили одобрение уже на старте. Так, псковскую студентку Глорию Теслю, презентовавшую два интересных проекта — «Внуки истории» и «Улицы Героев», Михаил Ведерников пригласил принять участие в оргкомитете по подготовке к празднованию Дня Победы.

Оба проекта — патриотической направленности. Цель первой инициа­тивы — сохранить память о ветеранах, снимая на видео рассказы их внуков и правнуков. Второй проект связан с информированием горожан об истории названий улиц Пскова. Ранее «Псковская правда» сообщала о проекте по уходу за заброшенными воинскими захоронениями, активным участником которого является Глория.

Также в рамках мероприятия было поддержано два спортивных проекта: «ПроСпорт: Кубок губернатора» и «Лига дворового футбола». Вступить в ряды #Команда2018 изъявили желание и представители регионального отделения «Союза пенсионеров России». О других интересных и полезных для региона инициативах псковичам еще предстоит узнать.

По итогам презентаций врио губернатора поблагодарил всех за активность.

— #Команда2018 — вперед! — резюмировал Михаил Ведерников.