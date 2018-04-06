Отголоски Кемерово

Спасатели проверили всего треть мест массового скопления людей, а уже нашли 354 нарушения правил пожарной безопасности.
Спасатели проверили всего треть мест массового скопления людей, а уже нашли 354 нарушения правил пожарной безопасности.
Об этом Михаил Ведерников рассказал сам на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в администрации области 2 апреля.
- Чаще всего люди обращали внимание на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения, - сообщил Михаил Ведерников. - Люди довольно часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы.
Семь сообщений о нарушениях правил противопожарной безопасности поступило также непосредственно в МЧС.
Информацию по каждому сообщению обязательно проверят.
К 2 апреля областное управление МЧС проверило 46 торгово-развлекательных центров и других учреждений, где массово собираются люди, это примерно треть от запланированного. Спасатели выявили уже 354 нарушений противопожарной безопасности.
- На каждом из объектов мы провели инструктажи и 19 тренировок по эвакуации, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.
Всего в области собираются проверить соблюдение мер пожарной безопасности на 154 объектах. Полностью закончить все проверки планируют к 11 апреля. А отрабатывать практические мероприятия по пожаротушению будут до конца месяца.
С середины апреля начнут отрабатывать массовую эвакуацию школьников, студентов и преподавателей во всех учебных заведениях.
Вскрытие рек и озер в этом году ожидают в первой-второй декаде апреля, и это соответствует норме. Все муниципалитеты к половодью готовы.
В случае необходимости Михаил Ведерников пообещал выделить деньги на ликвидацию заторов с помощью взрывов.
С 28 марта в регионе установлено начало пожароопасного сезона. В этот период всегда фиксируют резкий рост пожаров. С 2015 по 2017 год в Псковской области зарегистрировали 830 случаев пала сухой травы. Бывают случаи гибели, не только животных, но и людей. Так, жительница Печорского района жгла траву у себя на участке и погибла, потому что на ней загорелась одежда.
За пять лет в национальном парке «Себежский» случилось семь лесных пожаров, выгорело 22 гектара земли. Сейчас территорию патрулируют четыре мобильные группы, создали также четыре наблюдательных пункта.
В Стругокрасненском районе, где много лесов, проводят сходы граждан, все пожарные водоемы оборудовали подъездными путями.
В Гдовском районе большое количество заброшенных и заросших участков земель сельхозназначения. Сейчас наземные патрули ходят по 36 маршрутам, видеокамеры установили на вышках сотовой связи.
В Псковском гарнизоне есть целый отряд по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, который в том числе готов приступить к тушению пожаров.
В случае необходимости нашим пожарным помогут коллеги из Белоруссии, Эстонии и Латвии. Повсеместно жителей будут информировать через СМИ, листовки и баннеры о последствиях пала травы.
В лесах Псковской области установили 92 камеры, это позволяет держать под наблюдением 90 % их территории.