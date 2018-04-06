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Общество

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

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Наталья Баранова
6 апреля 2018 года, 14:19
Фото: Андрей Степанов
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Спасатели проверили всего треть мест массового скопления людей, а уже нашли 354 нарушения правил пожарной безопасности.

ЗАВАЛЕНЫ ВЫХОДЫ

Профилактика и бдительность как никогда стали актуальны после трагедии в Кемерово. Там, напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли 64 человека, 41 из них – дети. Псковичи откликнулись на призыв Михаила Ведерникова сообщать на его страницу в «Инстаграм» о случаях нарушения противопожарной безопасности. С подобной просьбой в социальной сети врио губернатора обратился к жителям Псковской области 31 марта. Всего за несколько дней главе региона поступило больше двадцати сообщений.

Об этом Михаил Ведерников рассказал сам на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в администрации области 2 апреля.

- Чаще всего люди обращали внимание на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения, - сообщил Михаил Ведерников. - Люди довольно часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы.

Семь сообщений о нарушениях правил противопожарной безопасности поступило также непосредственно в МЧС.

Информацию по каждому сообщению обязательно проверят.

К 2 апреля областное управление МЧС проверило 46 торгово-развлекательных центров и других учреждений, где массово собираются люди, это примерно треть от запланированного. Спасатели выявили уже 354 нарушений противопожарной безопасности.

- На каждом из объектов мы провели инструктажи и 19 тренировок по эвакуации, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Всего в области собираются проверить соблюдение мер пожарной безопасности на 154 объектах. Полностью закончить все проверки планируют к 11 апреля. А отрабатывать практические мероприятия по пожаротушению будут до конца месяца.

С середины апреля начнут отрабатывать массовую эвакуацию школьников, студентов и преподавателей во всех учебных заведениях.

Практику тушения огня пожарные по всей области будут отрабатывать до конца апреля.
Фото Андрея Степанва

ЗАЖГЛА ТРАВУ И СГОРЕЛА

Также комиссия обсудила противопаводковые меры и готовность региона к пожароопасному периоду, связанному с палами травы.

Вскрытие рек и озер в этом году ожидают в первой-второй декаде апреля, и это соответствует норме. Все муниципалитеты к половодью готовы.

В случае необходимости Михаил Ведерников пообещал выделить деньги на ликвидацию заторов с помощью взрывов.

С 28 марта в регионе установлено начало пожароопасного сезона. В этот период всегда фиксируют резкий рост пожаров. С 2015 по 2017 год в Псковской области зарегистрировали 830 случаев пала сухой травы. Бывают случаи гибели, не только животных, но и людей. Так, жительница Печорского района жгла траву у себя на участке и погибла, потому что на ней загорелась одежда.

За пять лет в национальном парке «Себежский» случилось семь лесных пожаров, выгорело 22 гектара земли. Сейчас территорию патрулируют четыре мобильные группы, создали также четыре наблюдательных пункта.

В Стругокрасненском районе, где много лесов, проводят сходы граждан, все пожарные водоемы оборудовали подъездными путями.

В Гдовском районе большое количество заброшенных и заросших участков земель сельхозназначения. Сейчас наземные патрули ходят по 36 маршрутам, видеокамеры установили на вышках сотовой связи.

В Псковском гарнизоне есть целый отряд по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, который в том числе готов приступить к тушению пожаров.

В случае необходимости нашим пожарным помогут коллеги из Белоруссии, Эстонии и Латвии. Повсеместно жителей будут информировать через СМИ, листовки и баннеры о последствиях пала травы.

КСТАТИ

В лесах Псковской области установили 92 камеры, это позволяет держать под наблюдением 90 % их территории.

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