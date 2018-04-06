Отголоски Кемерово

Спасатели проверили всего треть мест массового скопления людей, а уже нашли 354 нарушения правил пожарной безопасности.

ЗАВАЛЕНЫ ВЫХОДЫ

Профилактика и бдительность как никогда стали актуальны после трагедии в Кемерово. Там, напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в результате пожара погибли 64 человека, 41 из них – дети. Псковичи откликнулись на призыв Михаила Ведерникова сообщать на его страницу в «Инстаграм» о случаях нарушения противопожарной безопасности. С подобной просьбой в социальной сети врио губернатора обратился к жителям Псковской области 31 марта. Всего за несколько дней главе региона поступило больше двадцати сообщений.

Об этом Михаил Ведерников рассказал сам на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в администрации области 2 апреля.

- Чаще всего люди обращали внимание на закрытые двери, неработающие пожарные сигнализации, заваленные выходы и другие нарушения, - сообщил Михаил Ведерников. - Люди довольно часто жалуются не на развлекательные учреждения, а на школы и больницы.

Семь сообщений о нарушениях правил противопожарной безопасности поступило также непосредственно в МЧС.

Информацию по каждому сообщению обязательно проверят.

К 2 апреля областное управление МЧС проверило 46 торгово-развлекательных центров и других учреждений, где массово собираются люди, это примерно треть от запланированного. Спасатели выявили уже 354 нарушений противопожарной безопасности.

- На каждом из объектов мы провели инструктажи и 19 тренировок по эвакуации, - рассказал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов.

Всего в области собираются проверить соблюдение мер пожарной безопасности на 154 объектах. Полностью закончить все проверки планируют к 11 апреля. А отрабатывать практические мероприятия по пожаротушению будут до конца месяца.

С середины апреля начнут отрабатывать массовую эвакуацию школьников, студентов и преподавателей во всех учебных заведениях.