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Общество

Спасти Монако

В Псковской области прошлой весной выгорела территория, равная по площади нескольким европейским государствам

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Алёна Комарова
4 апреля 2018 года, 09:43
Фото: Андрей Степанов
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Из-за весенних палов горят заживо беспомощные птенцы, детеныши лис и зайцев, бездомные на теплотрассах и пьяные, заснувшие в траве.

Несмотря на не отступающую зиму, в Псковской области пожароопасный сезон уже начался. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 28 марта подписал соответствующий документ.

В прошлом году весна началась раньше, уже в начале апреля псковские пожарные потушили 38 поджогов на 30 гектарах земли. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2017 году по всему региону их ведомство зафиксировало 240 палов травы на площади без малого 270 гектаров. В Гдовском районе огонь с поля добрался до постройки. Никто не пострадал, но материальный ущерб нанесен.

Только представьте, у нас выгорела территория, практически равная площади Монако и Ватикана вместе взятых! 270 гектаров — мертвой земли!

Кто-то решил, что выжигание прошлогодней травы — это хорошо: земля прогревается, удобряется золой, молодые растения растут быстрее, насекомые-вредители и паразиты погибают. Еще это якобы предотвращает лесные пожары. А что на самом деле?

— Почва становится мертвой, на ней все погибает, — говорят в МЧС. — Полезный перегной из прошлогодней травы и листьев сгорает, а образовавшаяся зола лежит на мертвой земле или смывается в ручьи и реки.

КСТАТИ

В прошлом году чрезвычайное ведомство зафиксировало 240 палов травы по всей области. 

Погибают молодые ростки травы и цветов, деревья, гибнут в гнездах яйца птиц или уже вылупившиеся беспомощные птенчики, горят заживо детеныши зайцев, лис, ежей и других диких животных, гибнут мыши, кроты, лягушки и ящерицы, полезные дождевые черви и микроорганизмы. А скольких насекомых уничтожает огонь! Если горит поле, на котором остались удобрения и ядохимикаты, образуются летучие токсичные органические и неорганические соединения, а горящая вдоль автодорог трава загрязняет воздух тяжелыми металлами. Нормальная жизнь на месте поджога восстанавливается через 5-6 лет, а то и никогда.

Нередки случаи, когда огонь с полей переползает на леса и постройки. В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области вспомнили несколько случаев, когда из-за пала травы погибли и пострадали люди:

— В одном из районов области мужчина без определенного места жительства обитал рядом с теплотрассой. Когда он спал, к нему подобрался огонь, человек сгорел. Когда человек спит, он может быстро потерять сознание от угарного дыма, задохнуться, а затем сгореть. Еще один житель Псковской области выпивал, отправился в соседнюю деревню, по дороге упал в траву, заснул и оказался в огне, получил серьезные ожоги.

Чтобы уберечь свои владения от огня, а также не стать причиной пожаров, регулярно убирайте сухую траву, щепу, опилки, обрезки дерева, валежник, мусор и другие горючие материалы. Не сжигайте траву и мусор, а если вы это все же начали делать, то обязательно контролируйте ситуацию. В местах отдыха тщательно тушите костры, спички, окурки, убирайте стеклянные бутылки, которые на солнце работают как увеличительные стекла и могут поджечь сухую траву или мох. Следите за горящим огнем. Сообщайте о возгораниях в службу спасения «112». 

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