Спасти Монако

Из-за весенних палов горят заживо беспомощные птенцы, детеныши лис и зайцев, бездомные на теплотрассах и пьяные, заснувшие в траве.

Несмотря на не отступающую зиму, в Псковской области пожароопасный сезон уже начался. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников 28 марта подписал соответствующий документ.

В прошлом году весна началась раньше, уже в начале апреля псковские пожарные потушили 38 поджогов на 30 гектарах земли. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 2017 году по всему региону их ведомство зафиксировало 240 палов травы на площади без малого 270 гектаров. В Гдовском районе огонь с поля добрался до постройки. Никто не пострадал, но материальный ущерб нанесен.

Только представьте, у нас выгорела территория, практически равная площади Монако и Ватикана вместе взятых! 270 гектаров — мертвой земли!

Кто-то решил, что выжигание прошлогодней травы — это хорошо: земля прогревается, удобряется золой, молодые растения растут быстрее, насекомые-вредители и паразиты погибают. Еще это якобы предотвращает лесные пожары. А что на самом деле?

— Почва становится мертвой, на ней все погибает, — говорят в МЧС. — Полезный перегной из прошлогодней травы и листьев сгорает, а образовавшаяся зола лежит на мертвой земле или смывается в ручьи и реки.