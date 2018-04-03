Все двери будут открыты

В Кемерово 25 марта произошла страшная трагедия, унесшая жизни 64 человек, 41 из которых — дети. Скорбь по погибшим на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» объединила людей во всех уголках нашей страны и заставила снова искать ответы на вечные вопросы «кто виноват» и «что делать», а также заняться более прозаическими вопросами — еще раз проверить противопожарную инфраструктуру. Во вторник, 27 марта, по всей стране прошли митинги памяти погибших в Кемерово. Псков не стал исключением. К памятнику княгине Ольге на Октябрьскую площадь Пскова шли целыми семьями, целыми классами — как 5 «А» из поселка Трещевский, который приехал в «Зимнюю вишню» смотреть мультик. Официальных речей не было, митинг начался с короткой панихиды «за души усопших, в огне в Кемерово погибших», а потом были слова поддержки от горожан.

Теперь наши усилия должны быть направлены на то, чтобы не повторилась подобная трагедия. В том числе мы должны приложить все усилия на своих рабочих местах. Трагедия в Кемерово потрясла каждого доброго россиянина, особенно женщин и матерей. Горе всегда объединяет нашу страну. Галина Неваленная, главный врач Псковской городской поликлиники

КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ТРК

Если у наших древних предков были все основания считать пожары «гневом божьим», то нам, современным людям, очевидно, что главная причина всепожирающего огня —человеческая халатность или злой умысел. Поджог, неисправность проводки, некачественные, опасные отделочные материалы, нарушение техники безопасности и еще множество других причин. На фоне кемеровской трагедии поднялось море вопросов о пожарной безопасности торговых центров по всей России. Сколько таких «Зимних вишен» «выросло» в последние годы по всей стране, на бывших заводах, фабриках, в ангарах и недостроенных когда-то коробках? Есть торговые центры и в Пскове.



В Кемерово еще разбирали завалы, отыскивая всех погибших, еще не прилетел туда президент, а в Пскове уже в понедельник, 26 марта, врио губернатора области Михаил Ведерников распорядился о дополнительных проверках торговых центров, школ и социальных учреждений. По просьбе главы региона к спасателям подключилась областная прокуратура. По информации спасателей, на 30 марта в области провели 21 проверку. Особое внимание уделяли работоспособности систем пожарной автоматики, внутреннему противопожарному водопроводу, первичным средствам пожаротушения, а также проверяли состояние эвакуационных путей и выходов. На здании гипермаркета «Империал» в Пскове провели плановое пожарно-тактическое занятие: по тактическому замыслу, в игровой комнате на втором этаже здания возник пожар.

У нас всегда все в порядке, пережили уже не одну проверку. В помещениях торгового центра есть огнетушители и другое противопожарное оборудование. Кроме того, каждый сотрудник предприятия регулярно проходит противопожарный инструктаж. Николай Рассадин, директор «Империала»

В зимний период времени мы делаем проход в здание зигзагообразным. Но в случае срабатывания пожарной сигнализации все двери будут открыты: и пожарно-эвакуационные выходы, и обычные выходы, — заверил Николай Рассадин. — Для каждого сотрудника, который работает на предприятии, прописываются инструкции: как действовать в той или иной ситуации, кто занимается пожаротушением и кто — эвакуацией граждан. Великолукский торговый центр «Апельсин» готов к проведению внеплановых проверок пожарной безопасности, заявил «Псковской правде» генеральный директор компании Виталий Яковлев: — От проверок нам никуда не деться. Она будет далеко не первой и, я полагаю, не последней. У нас все в порядке, что в принципе и показывали уже прошедшие проверки. А то, что произошло в Кемерово, — ужасно.

«АКВАПОЛИС» и «ПИК 60»

Арт-директор ТРК «Акваполис» Николай Королев 27 марта опубликовал в соцсетях фото— и видеоотчеты о соблюдении правил противопожарной безопасности в «Акваполисе» и «ПИК 60», которые принадлежат одной компании.

В торговом комплексе «ПИК 60» имеется охранно-пожарная сигнализация, автоматическая система пожаротушения, станция повышения давления, пожарные краны, огнетушители, система дымоудаления, система оповещения и эвакуации людей при пожаре. Также на этажах размещены планы эвакуации людей при пожаре с направлениями движений в сторону эвакуационных выходов. Николай Королёв на своей странице ВКонтакте

Он также описал состояние пожарной безопасности в развлекательном комплексе «Акваполис»: «Для безопасности людей смонтирована система охранно-пожарной сигнализации, автоматическая система пожаротушения, системы оповещения и эвакуации людей при пожаре, а также система дымоудаления. Комплекс оснащен станцией пожаротушения; тушение огня в комплексе осуществляется спринклерной системой пожаротушения. Имеются пожарные краны и огнетушители ОП-4. Также на этажах размещены планы эвакуации людей при пожаре с направлениями движений в сторону эвакуационных выходов». Отдельный видеоотчет арт-директор посвятил кинотеатру «Мираж Синема», расположенному на верхнем этаже «Акваполиса».

ШКОЛЫ И ИНТЕРНАТЫ

Под ударом огня могут оказаться не только торговые центры, но также образовательные и социальные учреждения. Ежегодно перед новым учебным годом школы проходят приемку, в которой участвуют сотрудники управления образования, отдела надзорной деятельности Госпожнадзора, санитарного надзора, управления Роспотребнадзора, УФСБ, представители городского Совета родительской общественности, комиссии по делам несовершеннолетних УМВД.

Основная задача, которая стоит перед всеми заинтересованными организациями, это соблюдение всех мер, которые позволят сделать образовательный процесс безопасным. Мы должны убедиться в том, что все системы исправно работают и функционируют, что персонал и сотрудники образовательных учреждений обучены правильно реагировать и действовать в условиях чрезвычайной ситуации, что соответствующие тренировки проведены и все системы апробированы. Александр Седунов, начальник областного управления образования

Проверки социальных учреждений области на предмет пожарной безопасности проводятся регулярно. В среднем один раз в три месяца мы проверяем наши психоневрологические и дома-интернаты. Наша сверхзадача — обеспечить безопасность людей, которые зачастую в интернатах находятся в беспомощном состоянии. На сегодня у нас есть один дом-интернат для престарелых и инвалидов с печным отоплением, но его постояльцы скоро переедут в более современные и комфортные условия. Армен Мнацаканян, руководитель регионального управления соцзащиты населения

Самая главная проблема на сегодняшний день — курение в этих учреждениях, отметил Армен Мнацаканян. Также, по его словам, в соцучреждениях области проводятся практические тренировки совместно с представителями ГУ МЧС по области. Хочется надеяться, что «у семи нянек дитя без глазу» не останется и трагедия, подобная кемеровской, больше никогда не повторится. Ни в Пскове, ни где-либо еще.