Не богатства ради

Археологический центр объявил набор волонтеров для участия в работе экспедиции «Горожане-2018» для изучения торгово-ремесленного поселения эпохи викингов. Участие в ней не предполагает денежного вознаграждения за труд, тем не менее желающих посвятить свое свободное время археологическим раскопкам меньше год от года не становится. О том, кто эти люди и что заставляет их брать палатку и отправляться на поиски находок из прошлого, «Псковской правде» рассказал руководитель экспедиции, начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области Александр Михайлов.

А ЧТО ВЗАМЕН?

Экспедиция — это не лагерь трудового перевоспитания, не режимное учреждение. В любое время волонтер может покинуть лагерь. Но за 20 лет работы таких людей не было: всем находится работа, и «все проходит на одном дыхании». Александр Михайлов, начальник отдела полевых исследований Археологического центра Псковской области

Чем привлекает участие в экспедициях волонтеров, кроме желания помочь в хорошем деле? Возможно, кого-то — желанием сделать открытие. — Может получиться так: то, что будет найдено твоими руками, на первый взгляд невзрачный предмет, если не перевернет историческую науку, то даст неожиданный пласт информации, — говорит Александр Михайлов. Привлекателен и тот факт, что человек, интересующийся историей своего края, может в течение двух-трех недель общаться со специалистом-археологом. Также, помимо кропотливого труда на раскопках, участников экспедиции ждет культурная программа: экскурсии в Великие Луки и знакомство с памятниками культуры в округе деревни Горожане. — Я думаю, что, если доброволец второй или третий год подряд приезжает в экспедицию, он что-то получает взамен. Вряд ли нас окружают люди, которые едут, чтобы пострадать от тяжелых условий быта и труда.

НЕ СТРАШНО И НЕ ОПАСНО

Впрочем, условиям проживания и питания участников экспедиции уделяется достаточно внимания. Работа на объекте начинается именно с обустройства экспедиционного лагеря. — Одна из аксиом нашей экспедиции: в жизни и так хватает экстрима, чтобы его еще дополнительно плодить. Поэтому, с одной стороны, мы не можем предложить условия проживания трехзвездочного отеля, но вместе с тем быт устраиваем так, чтобы он был приемлемым для всех, начиная от приготовления пищи и заканчивая какими-то санитарно-гигиеническими удобствами, — говорит Александр Михайлов. Полевой туалет оборудуется так, чтобы в нем было «не страшно и не опасно находиться». В лагере устанавливаются умывальники. В этом году, возможно, будет и душ. Хотя в прошлом году ребята прекрасно обходились без него: — У нас есть замечательная река, почти горная, стремительная и чистая, хотя у нее неоднозначное название Смердень. Также есть банные дни. А трудностей с тем, чтобы нагреть воду и голову помыть (что девушкам особенно актуально), не возникает никогда. Обычно задолго до отъезда участникам экспедиции рассылается список необходимых вещей. Перечень универсален и подходит для любого турпохода: необходимое количество смен белья, теплые вещи, непродуваемые куртки. Обязательно — наличие головного убора и одежды с длинным рукавом, которая защитит от солнечных ожогов. Также стоит прихватить резиновые сапоги. Живут участники экспедиции в палатках. Кто-то приезжает со своим снаряжением, другим — палатки, спальники и коврики выдают организаторы. Пищу готовят на газовых плитах, «как в городской квартире». С утра — каши, чтобы заправиться перед рабочим днем. Днем — полноценный обед из трех блюд, затем ужин. Зачастую перекусы и чаепития проходят прямо на раскопе. А в лагере иногда пекутся блины и даже делаются полевые тортики! — Есть стереотип: если люди поехали в лес с палатками, значит, они едят макароны с тушенкой три раза в день, семь раз в неделю. Мои коллеги составляют меню на неделю, и оно не повторяется. В рационе много зелени и овощей, которые мы закупаем у местных жителей. За все время существования нашей экспедиции на питание никто не жаловался! Поскольку участники экспедиции — люди взрослые, после отбоя они могут не спать. Но обязаны соблюдать режим тишины, чтобы не мешать тем, кто отдыхает. При этом полевая романтика тоже есть. Наличие кухни не исключает вечернего костра с традиционными посиделками, байками, обсуждениями или песнями.

ДАВНЯЯ ШТУКА

В прошлом году на объекте работало порядка 20 человек. В этом году организаторы экспедиции рассчитывают, что участников будет больше — до 30 человек. Возможно, приедут поработать коллеги из Тартуского университета. Несмотря на то, что в требованиях к волонтерам стоит возраст от 18 лет, в этом году в полевом лагере могут появиться и более юные добровольцы. — Очень рассчитываю, что с нами будут работать старшеклассники из Насвинской средней школы, которая находится в 10 км от деревни Горожане. Они будут работать вместе с учителем. Мы считаем очень важным, чтобы как можно больше местных жителей знали о том богатстве, которое их окружает. По итогам экспедиций мы каждый год устраиваем встречу-беседу с местными жителями, показываем находки. Если жители окружающих деревень будут знать, что результаты работы археологов значимы для общей национальной культуры и истории, они не позволят любителям наживы прийти туда с лопатой и металлодетектором, уверены организаторы экспедиции. — Археологическое волонтерство — штука давняя: с советских времен многие экспедиции работают благодаря труду волонтеров, — отмечает наш собеседник. По его словам, всю полевую археологию в нашей стране можно разделить на две неравные части: охранная, когда археологи работают на объектах, которые будут уничтожены в ходе строительства здания или прокладки коммуникаций, и научная, когда археологи раскопками решают исследовательскую задачу. И если в первом случае источники финансирования понятны и очевидны — это договоры между заказчиком и подрядной организацией, то в случае научных работ ежегодно приходится искать средства и привлекать к работе добровольцев. По словам Александра Михайлова, имеющего 20-летний опыт работы в экспедициях, добровольцы — это не только студенты, хотя последние с удовольствием ездят в такие экспедиции. — Отдельную группу составляют археологические волонтеры, которые из года в год ездят в разные экспедиции, — им интересен сам процесс раскопок. Есть предприниматели. Мужчин и женщин примерно 50/50. Возрастной состав — тоже разный. В последнее время, когда говорят о волонтерстве, подразумевают, что это молодежь. Хотя в законе о добровольчестве про возраст не сказано ничего. И это совершенно правильно: нет никакой разницы — 18 лет человеку, 25 или 45. Если он хочет своим трудом помочь в чем-то значимом, значит, он делает хорошее дело.