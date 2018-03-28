Спасибо за клуб

В конце прошлого года читательница Надежда Ершова обратилась в «Псковскую правду» и рассказала, что ремонт Дома культуры в селе Велье Пушкиногорского района остановился на год после двух месяцев работы. Подрядчик разорился, центр притяжения культурной жизни на селе оказался в разгромленном виде.
В начале января врио губернатора Михаил Ведерников выделил из областного бюджета на завершение ремонта 400 тысяч рублей, еще 130 тысяч добавил район. Работы завершили быстро, и вот в редакцию пришло новое письмо от Надежды Ершовой:
«Очень важное событие в жизни жителей села Велье произошло 7 марта. Открылся после ремонта Дом культуры, наш клуб.
Через вашу газету хочу выразить огромную благодарность:
— Вашему изданию, за молниеносную реакцию на мое обращение. Мой крик души, просьбу о помощи по ремонту клуба в Велье я написала 29 октября, а уже 15 ноября материал был проверен, опубликован — и работа пошла!
— Администрации Псковской области за столь быстро выделенные материальные средства на ремонт, за прекрасную организацию замечательного концерта учащихся лицея искусств на открытии клуба. Спасибо артистам! Таких концертов селяне уже давно и не видывали! Даже мест в зале не хватило!
— Администрации Пушкиногорского района за дополнительно выделенные материальные средства на ремонт.
— Главе администрации Велейского поселения Светлане Евгеньевне и заведующей СДК Марии Ивановне за активное участие в этом важном и нужном деле.
Клуб ожил, жив, будет и дальше объединять и развивать людей, радовать их и тем укреплять Россию!
Спасибо всем!!!»