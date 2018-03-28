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Общество

Не стать Буратино

Директор Пушкиногорской школы-интерната оказался «под забором»

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Александр Машкарин
28 марта 2018 года, 12:56
Фото: из открытых источников
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В середине февраля Пушкинские Горы на день приковали к себе внимание средств массовой информации. Сперва по социальным сетям, а потом и в СМИ разошлась информация о том, что вокруг Пушкиногорской школы-интерната возведен забор из горбыля. Или проще говоря — из не струганных деревянных досок. Такой весь корявый и несуразный. На фото двое весело улыбающихся людей перерезали красную ленточку в калитке забора: директор школы-интерната Аркадий Васильев и председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова.

Вместе с ними весело позубоскалило, чего уж там, много народа. Еще бы! Такой перфоманс забахали, столько внимания привлекли! Павленский в Париже нервно курил.


Фото Псковского областного совета профессиональных союзов
Особо в корнях этой истории никто разбираться не стал: такого рода хайпы этого не предполагают, а то ведь не смешно будет.

А история простая. В 2011 году суд предписал установить вокруг учреждения забор. Обычное требование безопасности. Однако денег на это долгое время не выделялись. Так долго, что судебные приставы стояли на пороге школы с исполнительным листом и требовали забор.

С приходом нового главы региона Михаила Ведерникова в бюджете были выделены 2 млн рублей на установку забора. Знали об этом в региональном управлении образования, знали и в Пушкиногорской школе-интернате, знал и ее директор Аркадий Васильев.

Понятно, что между выделением средств и установкой забора есть существенный временной люфт: во-первых, эти деньги должны физически появиться, а в начале бюджетного года происходит это не сразу, а, во-вторых, конкурсные процедуры тоже никто не отменял.

Тут можно, конечно, вспомнить судебных приставов: они-то ждать не станут!

Однако в случае форс-мажорных обстоятельств в Аркадия Васильева были как минимум две инстанции: управление образования области и лично глава региона.

Практика первых же месяцев работы Михаила Ведерникова показала, что он в состоянии результативно вести переговоры с руководством федеральных структур по самым проблемным вопросам. Так это, например, произошло с Федеральной налоговой службой по делу «Псковавиа». Так это могло быть и с забором вокруг школы.

Забор из горбыля показался Аркадию Васильеву более приемлемым выходом. Мы не знаем, кто придумал эту идею первым, он сам или председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова. Почерк акции указывает на последнюю. И тут профсоюзной деятельнице надо отдать должное: комбинация была проведена мастерская. В случае чего Ульяна Михайлова ничем не рисковала. Ей, нашей лисе Алисе всего-то для этого был нужен глупенький Буратино. Подсказала ему идею, даже, похоже, с поставщиками горбыля помогла, организовала внимание СМИ. А дальше — дело сторона, стой в сторонке и наблюдай.

Веселье отгремело, горбатый, в занозах, забор стоял. Но стоять ему оставалось недолго. 

Оказалось, что шутки в службе судебных приставов не поняли: и такой забор «в зачет» Васильеву ими засчитан не был.

Шутка показалось не смешной и жителям Пушкинских Гор. Сперва недоуменные звонки по поводу корявого забора поступили главе региона Михаилу Ведерникову на горячую линию связи с псковичами в редакции «Псковской правды». А затем люди пришли к вриогубернатора на личный прием граждан.

Михаил Ведерников прокомментировать ситуацию попросил Аркадия Васильева. И строительство забора, и перерезание ленточки тот объяснил «эмоциональным решением».

- Вы работает в системе образования, и нужно отдавать себе отчет в том, что люди квалифицируют ваши действия как позицию управления образования и администрации области в целом. Неужели вы действительно верили в то, что надзорные органы примут этот забор из горбыля? - задавал Ведерников риторические вопросы Васильеву. - Во всем должен быть здравый смысл, а вы устроили фарс с перерезанием красной ленточки.

Между тем, забор из горбыля демонтируется, конкурс на нормальное ограждение объявлен и на участие в нем уже заявились восемь компаний. А действия Аркадия Васильева теперь будет проверять прокуратура.

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