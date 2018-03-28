Псковский гуманитарный лицей принимал у себя делегацию из 30 голландских детей. Международный проект обмена школьниками существует с 2000 года. Спонсором обмена является голландская сторона, школа SSgN города Неймегена — побратима Пскова. Каждые три года она получает грант на школьный обмен по этой программе. В гости друг к другу ездят школьники восьми стран, в числе которых Испания, Венгрия, Польша, Словакия, Турция. — За 18 лет мы ни разу не прервали этот проект, — рассказала руководитель обмена с российской стороны, учитель английского языка Галина Тэнгель. — Когда ввели санкции против нашей страны, было очень сложно набрать детей, приехало по обмену 12 человек, но потом все наладилось. Мы простые люди, голландцы понимают, что все происходит на политическом уровне. Мы вне политики, мы не обсуждаем политику. Мы не входим в Евросоюз, но они нас очень ценят, каждый август я получаю письма с вопросом «поедем ли мы». Для них это совершенно другая культура и уникальный шанс увидеть жизнь в России изнутри.

ГОЛЛАНДСКАЯ «КУРОЧКА РЯБА»



Нынешняя программа международного обмена называется «Найди свой голос». — Голос каждого человека очень важен. Для подростка это очень важно, — пояснила идею названия Галина Тэнгель. Для обмена с Россией название получилось более чем символичное, голландские дети приехали сразу после наших президентских выборов. — Первый вопрос, который задали школьники: вы за кого голосовали? — рассказала учитель Ольга Матросова. — Они очень интересуются нашими выборами. — Многие спрашивали о нашем отношении к президенту Владимиру Путину, — дополняет директор Гуманитарного лицея Светлана Лагашкина. — Наши дети открыты, говорили так, как есть, тем более что некоторые одиннадцатиклассники уже сами голосовали. Школьники из Нидерландов пробыли в Пскове неделю. За это время они посетили уроки иностранного языка, сходили на экскурсию в Кремль, сделали традиционную фотографию возле Ольгинской часовни, побывали в Поганкиных палатах, в Изборске, Псково-Печерском монастыре, посетили мэрию. Старшеклассники учились делать русскую куколку-оберег, декупаж яиц, на уроках музыки пели «Калинку-малинку» и поставили спектакль по русской народной сказке «Курочка Ряба». Постановка простых сказок на русском языке тоже давняя традиция, как рассказали учителя, детям очень нравится учить и произносить с интонацией тексты. Один из псковских клубов реконструкции показал ребятам урок «живой истории». Голландцы познакомились с костюмами русской боярыни XIII века, сшитыми руками реконструкторов с соблюдением всех исторических деталей и нюансов. Школьники попробовали изготовить по старинной технологии веревку на деревянной вилке, а мужчины-реконструкторы продемонстрировали детям обмундирование средневековых рыцарей. Ребята примерили на себя тяжеленные железные доспехи воинов-крестоносцев.

ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

Как отметили наши учителя, голландские подростки более раскованные и свободные, наши дети, по мнению голландцев, слишком «правильные». Иностранные школьники обратили внимание, что дети в начальной школе лицея носят школьную форму. А школьные электронные дневники вызвали изумление. Все голландцы жили в семьях учеников Гуманитарного лицея. Это лучший способ посмотреть жизнь другой страны «изнутри». — Им нравится в наших семьях, — рассказала Ольга Матросова. — Дети познакомились с русскими блюдами, ели все, очень понравилась наша сметана, по сравнению с голландской она более кислая. Попробовали пельмени, плов, блины, все прошло на «ура». Некоторые реалии нашей жизни оказались иностранцам совсем непонятными. — Ребята сказали, что у нас очень жарко в квартирах и при этом все время открыты форточки. Зачем вы топите улицу? — приводит учитель вопрос одного из гостей. — Для них +18 — нормальная температура в помещении. В целом голландские подростки не сильно отличаются от русских. Мы познакомились с Элейном. Ему 15 лет, после окончания школы он хочет создавать фильмы, в свободное время играет в хоккей и гуляет по городу, в Псков приехал впервые. — Рад, что оказался в самой большой стране мира, — говорит мальчик на английском языке, а переводят старшеклассники Гуманитарного лицея. — Хотел бы приехать еще, увидеть Санкт-Петербург и Москву. Элейн в семье попробовал разные блюда, особенно понравились блины со сметаной. Снег на улицах парнишку не удивил, а вот виды Изборска произвели сильное впечатление. Голландец заверил, что в принимающей семье хорошо и комфортно. — Они очень гостеприимные, — сказал школьник и добавил, что «это был очень интересный опыт». — То, что пишут там в СМИ, и то, что они видят здесь, — это совершенно разные истории, — уверена директор школы Светлана Лагашкина. — Они приезжают и сравнивают то, что слышат и то, что видят. Видят доброе отношение, видят наше гостеприимство. И нам это общение дает многое, в их семьях нас так же хорошо встречают. Директор школы отметила, что «поддерживает этот обмен обеими руками». Псковские школьники в рамках международного обмена побывали в Нидерландах в начале февраля.