На митинг памяти погибших в Кемерово к памятнику княгине Ольге на Октябрьскую площадь Пскова шли целыми семьями, с детьми – родными, любимыми. Живыми. Целыми классами – как 5 «А» из поселка Трещевский, приехавший в «Зимнюю вишню» смотреть мультик. Шмыгали носами, вытирали слезы. Наверно, это от мороза и яркого солнца.

По долгу службы собрались полицейские, перед началом митинга территорию у памятника княгине Ольге обследовали с собакой. А вот представители МЧС пришли, надо думать, по зову сердца.

Еще на подходе к месту митинга о случившемся напоминал экран на площади Ленина. Обычно говорливый и надоедливый, в этот момент он молчал, показывая только картинку. Горящая свеча на черном фоне и надпись «Кемерово 25.03.2018». Такими картинками полны сейчас соцсети. Среди охватившего многих парализующего ужаса люди пытаются совершить хоть какое-то действие, хоть таким образом выразить сопереживание с трагедией на Кузбассе. На настоящую минуту известно о 64 погибших, большинство из которых дети. Если не сделать хоть что-то, можно по-настоящему сойти с ума от одной мысли о детях, запертых в кинотеатре, понимающих, что сейчас умрут, прощающихся с близкими в соцсетях. Для многих митинг памяти стал таким необходимым действием.

- Хочу выплеснуть эмоции, - говорит Алексей Николаев. Ему, преподающему психологию в ПсковГУ, и самому надо с кем-то поделиться. – Дети совсем беззащитные оказались за запертой дверью. Какое горе! И самое горькое, что ничего нельзя сделать.

«Помилуй нас, боже. Господи, помилуй», - запел православный священник. Митинг начался с короткой панихиды «за души успопших, в огне в Кемерово погибших».

Официальных речей не было вовсе. А вот слова поддержки – были.

- Мы, родители Пскова и области, скорбим вместе с родителями Кемерова. Ни одно наше слово не сотрет тот ужас, который они испытывают, - сказала замглавы Пскова Елена Полонская. - Люди погибли из-за халатности, и я прошу каждого из нас на своих рабочих местах прекратить халатно относиться к своим обязанностям.

- Теперь наши усилия должны быть направлены на то, чтобы не повторилась подобная трагедия. В том числе, мы должны приложить все усилия на своих рабочих местах. Трагедия в Кемерово потрясла каждого доброго россиянина, особенно женщин и матерей, - считает главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. – Горе всегда объединяет нашу страну.

- Наши сердца и мысли в эти дни вместе с теми, кто страдает за Кемерово, за взрослых и маленьких ангелов, - выразила общую мысль Наталья Никифорова, председатель регионального отделения «Союза женщин России». – Мы стоим плотным кольцом, образовался круг. В трагические минуты мы вместе. Хочется, чтобы этих минут было как можно меньше.

Минута молчания. Зажгли свечи. Возложили цветы. Их еще много здесь появится, официально день общенационального траура объявлен завтра, 28 марта. Митинг закончился. Наверняка, большинство его участников, придя домой, обняли родных.

Помилуй нас, боже.