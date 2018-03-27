Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

«Гидрошалман» сгорел

Плавучее кафе не встанет летом на Великой

Текст:
Юлия Шарипова
27 марта 2018 года, 10:45
Фото: Андрей Степанов
0

Реинкарнация может случиться к Ганзе.

Некий сварщик разрешил дилемму прошлого теплого сезона. Во время ремонтных работ сильно погорело кафе-дебаркадер «Чайка» и в нынешнем сезоне не вернется на прежнее место. О пожаре в кафе, отбуксированном на зимнюю стоянку, 20 марта сообщило Псковское агентство информации. Огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, когда «Чайку» готовили к новому сезону. После кемеровской трагедии неволей напрашиваются аналогии — слава богу, этот пожар произошел не в летний день в центре Пскова в кафе, полном народу.

Напомним, относительно этого кафе в прошлом году в обществе разгорелась дискуссия. Заведение, которое пользователи соцсетей окрестили «гидрошалманом», появилось прошлой весной на берегу реки Великой в районе областной больницы. То есть совсем рядом от Кремля, Покровской башни, Мирожского монастыря и других шедевров, в том числе тех, что власти пытаются включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Недоумение псковичей вызвал тот факт, что внешний облик кафе лишь отдаленно напоминал проект, согласованный в компетентных органах, также занимающихся охраной культурного наследия. Легкая конструкция, словно с европейской открытки, в физическом воплощении обернулась тяжеловесным монстром со следами коррозии на бортах.

После ее появления на водах Великой в апреле прошлого года оба архитектора, участвовавшие в создании проекта, отказались от авторства.

«Внешний облик плавучего сооружения, появившегося этой весной на реке Великой, несомненно, не соответствует ранее согласованному проекту», — такой ответ на свой запрос «Псковская правда» получила из Госкомитета по охране объектов культурного наследия за подписью его председателя Елены Яковлевой.

После запроса издания чиновники провели встречу с собственником кафе. И ему было указано «на необходимость выполнения следующих работ: установить маркизы (навесные системы, изящно защищающие от солнца или дождя. — Прим.) на малых понтонах; привести в соответствие ограждение лестничного марша; обновить покраску нижней части дебаркадера; над перекрытием верхней палубы установить декоративный фонарь; заменить глухое ограждение палубы со стороны реки на прозрачное ограждение, как предусмотрено проектом». Все это было выполнено, кроме последнего пункта, — реализовать проект до конца собственник пообещал к следующему сезону. Возможно, пожар явился следствием попытки выполнить обещание.

Такой проект представили на согласование экспертам в вопросах культурного наследия.
Фото Дарьи Хватковой
После вмешательства «Псковской правды» кафе чуть улучшило внешний вид.
Фото Дарьи Хватковой
Как бы там ни было, в этом году «Чайка» на Великую не прилетит. Но, как заявил ее собственник журналистам, он займется восстановлением сооружения. Таким образом, «гидрошалман» может вернуться в центр Пскова аккурат к Ганзейским дням. Будем надеяться, что кафе окажется европейским хотя бы по форме. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Семья
27 марта 14:47

Мамин СМС-помощник

Ведущие педиатры, акушеры-гинекологи и неонатологи страны помогут псковским роженицам по мобильной связи

Общество
27 марта 09:46

Кто первый

Чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства трех общественных территорий в 200-тысячном Пскове

Общество
26 марта 17:29

Предполетная подготовка

Компания «Псковавиа» получила новый шанс «встать на крыло»
  • Александр Седунов: Наша задача  сделать образовательный процесс безопасным
  • Жанна Малышева желает театральным деятелям новых ярких постановок, оптимизма и крепкого здоровья
  • Сегодня в центре Пскова зажгут свечи в память о погибших в Кемерово
  • В пасхальные праздники псковичам будет проще добраться до кладбища (РАСПИСАНИЕ)
  • Впервые на юридическом факультете ПсковГУ запускают программу переподготовки
  • 28 марта в России объявили днём общенационального траура
  • Псковички Карина Иванова и Татьяна Козырева поедут боксировать в Магадан
  • Владельцев ТЦ Пскова призвали проверить пожарную безопасность после трагедии в Кемерово
  • Юрфак ПсковГУ пользуется спросом у выпускников школ региона
  • Великолучанка разменяла купюру из «банка приколов» настоящими деньгами
  • Первую партию псковских призывников отправят в армию 15 апреля
  • Бесплатную экскурсию по новым жилым комплексам устроят псковичам 31 марта
  • На матч Россия — Бразилия свозили воспитанников псковской «Стрелы»
  • Места сезонной торговли в Пскове распределят с помощью конкурса
  • Более 60% читателей «Псковской правды» считают небезопасными городские ТЦ
  • Путин встретился с кемеровчанами, которые не верят официальным данным о жертвах
  • Качок из Пскова попался на контрабанде анаболиков
  • Белорусские дипломаты поблагодарили Михаила Ведерникова за помощь после ДТП

    • 26 марта

  • Самых метких игроков в дартс определили в Пскове
  • Руководство «ТЦ Апельсин»: Это будет не первая и не последняя проверка
  • В юбилейном турнире памяти Александра Невского примут участие гимнастки из Прибалтики
  • Польские бизнесмены изучили инвестиционные возможности Псковской области
  • Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности
  • В Пскове магазин газового оборудования переехал в дом №20 по Рижскому проспекту
  • Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента
  • После трагедии в Кемерово в Псковской области проверят торговые центры и школы
  • Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?
  • Почти все туристы, пострадавшие в ДТП под Псковом, выписаны из больниц
  • МЧС призывает псковских родителей не расслабляться на весенних каникулах
  • Разрушенную крепость в Острове превратят в парк с дорожками и скамейками

    • Новости

    Происшествия / ЧП
    Алексей Кедров 27 марта 10:02

    Кемерово

    Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

    Общество
    26 марта 09:18

    Не зачет

    После расторжения контракта с фирмой-одиннадцатидневкой власти обещают не оставить город грязным

    Общество / Коммуналка
    22 марта 12:30

    Вынос мусора

    Почему вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды Михаила Ведерникова?