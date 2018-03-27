«Гидрошалман» сгорел

Реинкарнация может случиться к Ганзе.

Некий сварщик разрешил дилемму прошлого теплого сезона. Во время ремонтных работ сильно погорело кафе-дебаркадер «Чайка» и в нынешнем сезоне не вернется на прежнее место. О пожаре в кафе, отбуксированном на зимнюю стоянку, 20 марта сообщило Псковское агентство информации. Огонь вспыхнул из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ, когда «Чайку» готовили к новому сезону. После кемеровской трагедии неволей напрашиваются аналогии — слава богу, этот пожар произошел не в летний день в центре Пскова в кафе, полном народу.

Напомним, относительно этого кафе в прошлом году в обществе разгорелась дискуссия. Заведение, которое пользователи соцсетей окрестили «гидрошалманом», появилось прошлой весной на берегу реки Великой в районе областной больницы. То есть совсем рядом от Кремля, Покровской башни, Мирожского монастыря и других шедевров, в том числе тех, что власти пытаются включить в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Недоумение псковичей вызвал тот факт, что внешний облик кафе лишь отдаленно напоминал проект, согласованный в компетентных органах, также занимающихся охраной культурного наследия. Легкая конструкция, словно с европейской открытки, в физическом воплощении обернулась тяжеловесным монстром со следами коррозии на бортах.

После ее появления на водах Великой в апреле прошлого года оба архитектора, участвовавшие в создании проекта, отказались от авторства.

«Внешний облик плавучего сооружения, появившегося этой весной на реке Великой, несомненно, не соответствует ранее согласованному проекту», — такой ответ на свой запрос «Псковская правда» получила из Госкомитета по охране объектов культурного наследия за подписью его председателя Елены Яковлевой.

После запроса издания чиновники провели встречу с собственником кафе. И ему было указано «на необходимость выполнения следующих работ: установить маркизы (навесные системы, изящно защищающие от солнца или дождя. — Прим.) на малых понтонах; привести в соответствие ограждение лестничного марша; обновить покраску нижней части дебаркадера; над перекрытием верхней палубы установить декоративный фонарь; заменить глухое ограждение палубы со стороны реки на прозрачное ограждение, как предусмотрено проектом». Все это было выполнено, кроме последнего пункта, — реализовать проект до конца собственник пообещал к следующему сезону. Возможно, пожар явился следствием попытки выполнить обещание.