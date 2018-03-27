Кто первый

СНЕГ НА КЛУМБАХ

— Проголосовали заинтересованные лица, а народ простой не голосует, — сетует гардеробщица библиотеки Вера Ефимова и показывает ксерокопии листов с фамилиями жителей района, которые накануне рейтингового голосования собирали подписи за первоочередное благоустройство Сквера искусств. В списках более 600 подписей.

— То, что происходит сейчас, очень интересный момент, — говорит депутат Псковской городской Думы, председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Фёдор Постнов. — Я считаю, что обсуждение таких проектов не должно быть скоропалительным. Должны быть обсуждения и слушания по каждому отдельному моменту, в течение определенного срока. Должны быть привлечены все группы населения, потому что если мы будем делать только для одних, то куда деть других? Основная задача, чтобы сюда пошел человек. Каждое посаженное дерево должно иметь какой-то смысл. Если мы просто сделаем дорожки, то это

ПАМЯТНИК РАЗДОРА

— Воткнули «сахарницу», — архитектор Владимир Шуляковский комментирует проект благоустройства сквера на Запсковье, где присутствует памятник пограничникам. Проект монумента профессионалам не нравится, а вот пограничники бьются за него, как могут.

— У нас на Запсковье нет ни одного памятника, — замечает член Совета ветеранов пограничных войск, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Иванов. — Псков — пограничный город, он всегда стоял на границе Руси, вот здесь на нашем монументе вокруг 5-метровой Покровской башни стоит семь фигур, символизирующих стражей границы разных эпох. Сразу будет аллея сделана, освещение, памятник ничего не закрывает.

По словам пограничника, «проект понравился городской комиссии с первого раза» и жители микрорайона в большинстве своем «за». Мол, «провели опрос».

— Это альбом с проектом памятника, пусть тут у вас полежит, вдруг кому-то интересно будет посмотреть, — мужчина украдкой кладет зеленый внушительный альбом на стол на участке для голосования на Запсковье. Но, похоже, что с памятником и так все приходящие голосовать знакомы.

— Мы хотим, чтобы у нас в сквере поставили памятник, — это говорит молодая мама Анна Иванова. — Наша область находится на границе, и именно эта служба очень важна. Когда мы ходим в парки, всегда рассказываем, где и какой памятник стоит, в честь кого названа улица. Дети должны знать наших героев, тем более папа у нас пограничник.

А вот для пенсионерки Зинаиды Студитских важно совсем другое:

— Мне хочется, чтобы на улицах были специальные тренажеры, чтобы заниматься можно было. Я очень много езжу, вижу, как в других городах и странах организовано пространство. Гуляют-то мамаши и бабушки, подростки, хочется, чтобы им было чем заняться на улице. Уличные тренажеры очень нужны. Посещать фитнес-центры дороговато. Я была в Южной Корее, там идешь — тренажер — покачал мышцы, дальше другой тренажер, покачал другие мышцы. И свежим воздухом подышала, и получила физическую тренировку.