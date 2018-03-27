Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Кто первый

Чуть более тысячи псковичей решили участь благоустройства трех общественных территорий в 200-тысячном Пскове

Текст:
Алёна Комарова
27 марта 2018 года, 09:46
Фото: Андрей Степанов
0

Пока дети лепили проекты благоустройства из папье-маше, взрослые выбирали территории, которых бюджетное внимание коснется в первую очередь. Обозреватель «Псковской правды» не просто наблюдала за процессом голосования, но и дважды приняла в нем участие.

В среду, 21 марта, жители Пскова выбрали дизайн-проекты общественных территорий в трех районах города: Аллеи ветеранов на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также Сквера искусств на «Четырех углах». Отдать свой голос за понравившуюся визуализацию с 11 до 20 часов могли все желающие от 14 лет. Голосовали по трем адресам: в Центральной городской библиотеке на улице Конной, 6, в центре «Подросток» на Звездной, 12 и в музыкальной школе № 5 на улице Коммунальной, 48. На каждую территорию представили два проекта. Точнее, две визуализации, в проект они превратятся только после соответствующего конкурса и публичных слушаний. В сети познакомиться с визуализациями заранее и высказать свое мнение, к сожалению, было невозможно. Только лично, а раз уж пришел — голосуй. Отдавали голос тайно, но по паспорту, одному человеку можно было проголосовать на всех участках. Мы воспользовались этой возможностью дважды, в третий раз стало просто лень возиться с бумагами.

Голосование было анонимным, но по паспорту. Свое мнение псковичи отправляли в те же урны, что несколькими днями ранее на выборах президента.
Фото Андрея Степанова

ЗА ИДЕЮ

Первым участком, который мы посетили, стала библиотека на Конной.

— Сейчас была жаркая дискуссия, вы чуть-чуть опоздали, — сообщили нам посетители. — Очень активно спорили.

Проекты действительно воспринимаются неоднозначно, некоторые места на представленных картинках даже сразу и не узнать, что присутствующие на участке не преминули отметить. Объекты вокруг территорий, которые предстоит благоустраивать, изображены весьма условно. К примеру, для Сквера искусств варианты отличаются друг от друга тем, что на одном фото только новые дорожки и газоны, а второй эскиз предполагает более существенные изменения, с новыми архитектурными и ландшафтными дополнениями.

— Мы сейчас голосуем за идею: оставляем все как есть, только ремонтируем дорожки, или мы хотим что-то современное, — поясняет общественник, помощник депутата Нина Каштанова, которая представилась еще и консультантом, помогающим разобраться голосующим в представленных материалах. — Все, что на картинках, не принципиально. Потом все это мы будем обсуждать, вносить изменения.


Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

СНЕГ НА КЛУМБАХ

— Мы хотим, чтобы в городе были изменения в лучшую сторону, чтобы были дорожки, тротуары, но чтобы благоустройство территории не заканчивалось только ими, — отметил, комментируя увиденное на стендах, представитель общественного движения «Убитые дороги» Максим Пушкин. — Хочется, чтобы территории были всем удобны: велосипедистам, роллерам, пожилым людям, мамам с детьми, инвалидам-колясочникам. Все эти проекты должны быть созданы специалистами, они понимают, как все должно быть сделано. Вот, например, Аллея ветеранов. Видим скамеечку без спинки. Вопрос: как пожилой человек будет сидеть на ней, плюс скамейка обращена спиной ко всей красоте. Какой в этом смысл, сидеть и смотреть на забор? Вопрос по освещению: на каких-то дорожках оно есть, на каких-то нет. Цветники: как они будут выглядеть и использоваться в зимний период? Будут складировать на них снег? Было предложение ставить в сквере на «Четырех углах» новогоднюю елку, а как в другое время эта зона будет выглядеть? Предлагалось, что здесь будут торговые точки. Для них должны быть предусмотрены коммуникации, хотя бы электричество. Иначе опять будут стоять тарахтящие генераторы, а люди будут спотыкаться о провода.

— То, что происходит сейчас, очень интересный момент, — говорит депутат Псковской городской Думы, председатель областной общественной организации инвалидов «Ковчег» Фёдор Постнов. — Я считаю, что обсуждение таких проектов не должно быть скоропалительным. Должны быть обсуждения и слушания по каждому отдельному моменту, в течение определенного срока. Должны быть привлечены все группы населения, потому что если мы будем делать только для одних, то куда деть других? Основная задача, чтобы сюда пошел человек. Каждое посаженное дерево должно иметь какой-то смысл. Если мы просто сделаем дорожки, то это

будет не структурно-функциональная зона, а будут просто пути передвижения.

Фёдор Постнов отметил, что после конкурса «надо собираться и что-то дорабатывать».

— Проголосовали заинтересованные лица, а народ простой не голосует, — сетует гардеробщица библиотеки Вера Ефимова и показывает ксерокопии листов с фамилиями жителей района, которые накануне рейтингового голосования собирали подписи за первоочередное благоустройство Сквера искусств. В списках более 600 подписей.

ПАМЯТНИК РАЗДОРА

— Воткнули «сахарницу», — архитектор Владимир Шуляковский комментирует проект благоустройства сквера на Запсковье, где присутствует памятник пограничникам. Проект монумента профессионалам не нравится, а вот пограничники бьются за него, как могут.

— У нас на Запсковье нет ни одного памятника, — замечает член Совета ветеранов пограничных войск, капитан 1-го ранга в отставке Владимир Иванов. — Псков — пограничный город, он всегда стоял на границе Руси, вот здесь на нашем монументе вокруг 5-метровой Покровской башни стоит семь фигур, символизирующих стражей границы разных эпох. Сразу будет аллея сделана, освещение, памятник ничего не закрывает.

По словам пограничника, «проект понравился городской комиссии с первого раза» и жители микрорайона в большинстве своем «за». Мол, «провели опрос».

— Это альбом с проектом памятника, пусть тут у вас полежит, вдруг кому-то интересно будет посмотреть, — мужчина украдкой кладет зеленый внушительный альбом на стол на участке для голосования на Запсковье. Но, похоже, что с памятником и так все приходящие голосовать знакомы.

— Мы хотим, чтобы у нас в сквере поставили памятник, — это говорит молодая мама Анна Иванова. — Наша область находится на границе, и именно эта служба очень важна. Когда мы ходим в парки, всегда рассказываем, где и какой памятник стоит, в честь кого названа улица. Дети должны знать наших героев, тем более папа у нас пограничник.

А вот для пенсионерки Зинаиды Студитских важно совсем другое:

— Мне хочется, чтобы на улицах были специальные тренажеры, чтобы заниматься можно было. Я очень много езжу, вижу, как в других городах и странах организовано пространство. Гуляют-то мамаши и бабушки, подростки, хочется, чтобы им было чем заняться на улице. Уличные тренажеры очень нужны. Посещать фитнес-центры дороговато. Я была в Южной Корее, там идешь — тренажер — покачал мышцы, дальше другой тренажер, покачал другие мышцы. И свежим воздухом подышала, и получила физическую тренировку.


Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

ПОДШЕФНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На Коммунальной, 48 пункт голосования расположен рядом с лицеем. На стендах с проектами прикреплены явно детские рисунки. Школьникам рассказали про конкурс проектов благоустройства и пригласили поучаствовать в голосовании.

— Мы предложили самим нарисовать проекты благоустройства территории Аллеи ветеранов, — рассказала член Молодежного парламента Валерия Иванова. — Кто-то сделал рисунки, кто–то поделки из пластилина, кто-то из папье-маше. Выберем лучших, хочется, чтобы дети привыкали участвовать в жизни общества.

Живущие рядом с Аллеей ветеранов псковичи просят придать ей вид, соответствующий названию.
Фото Андрея Степанова
На участке голосует группа старшеклассников.

— Хотелось бы, чтобы все проекты осуществились, чтобы все территории были благоустроены, — комментируют происходящее ребята.

— А еще, чтобы на Аллее ветеранов запретили выгул собак, потому что, куда ни глянь, везде экскременты, — говорит один.

— Я считаю, что надо контролировать употребление спиртных

напитков в этом месте, — замечает другой. — Хочется посидеть, а там все разбросано, стекла разбиты, мусор, после восьми часов вечера там собираются алкоголики, пьют боярышник. Хочется, чтобы здесь были какие-то знаки, образы, которые напоминали бы об истории.

— Хочу поддержать молодого человека, — вклинивается пскович Сергей Липей. — Если это Аллея ветеранов, то отношение должно быть уважительное, ассоциации определенные. Приходя на эту территорию, люди должны понимать, с чем связано ее название, кто такие ветераны.


Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

Фото предоставлено пресс-службой администрации Пскова

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ

Детям много не надо: «чтобы газоны были, дорожки ровные, памятников побольше», а вот профессионалы более требовательны.

— Идея хороша в любом случае, у нас есть что благоустроить, есть над чем работать, — прокомментировал процесс выбора известный архитектор и дизайнер Сергей Станкевич. — Мне непонятно, почему в городе нет единой программы, не с точки зрения финансирования, а с точки зрения разработки проектов. Нет общей концепции не то что по городу, а даже по району. Все идеи и работы разрозненны: что-то делает Управление городского хозяйства, что-то строители, организации, друг с другом никак не связанные, что-то делается локально, на собранные людьми деньги. В целом для меня эти проекты — косметический ремонт. Если мы это сделаем, то сделаем надолго. Нужен ли нам косметический ремонт надолго? Потом в ближайшие лет 10-20 никто ни копейки не потратит на эти территории. Такие проекты должны разрабатываться не инициативными группами, а профессионалами, и начинать надо с какой-то концепции. 

ВАЖНО

Итоги голосования 22 марта подвела комиссия, которая контролирует исполнение программы «Формирование современной городской среды». По ее подсчетам, к урнам для рейтингового голосования пришли 1133 человека. Лидером голосования стал парк вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов — одна из двух визуализаций его благоустройства набрала 698 голосов, опередив Аллею ветеранов на 88 голосов. На третьем месте — Сквер искусств на «Четырех углах», который получил всего 345 голосов. Таким образом, сквер на Запсковье отремонтируют по программе в первую очередь.

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
26 марта 17:29

Предполетная подготовка

Компания «Псковавиа» получила новый шанс «встать на крыло»

Общество
26 марта 09:18

Не зачет

После расторжения контракта с фирмой-одиннадцатидневкой власти обещают не оставить город грязным

Общество / Коммуналка
22 марта 12:30

Вынос мусора

Почему вопрос создания полигона ТКО в Псковской области стал одним из главных для команды Михаила Ведерникова?
  • Более 60% читателей «Псковской правды» считают небезопасными городские ТЦ
  • Путин встретился с кемеровчанами, которые не верят официальным данным о жертвах
  • Качок из Пскова попался на контрабанде анаболиков
  • Белорусские дипломаты поблагодарили Михаила Ведерникова за помощь после ДТП

    • 26 марта

  • Самых метких игроков в дартс определили в Пскове
  • Руководство «ТЦ Апельсин»: Это будет не первая и не последняя проверка
  • В юбилейном турнире памяти Александра Невского примут участие гимнастки из Прибалтики
  • Польские бизнесмены изучили инвестиционные возможности Псковской области
  • Николай Рассадин: «Империал» готов к проведению внеплановой проверки пожарной безопасности
  • В Пскове магазин газового оборудования переехал в дом №20 по Рижскому проспекту
  • Александр Антипьев посвятил себя служению людям – депутаты регионального парламента
  • После трагедии в Кемерово в Псковской области проверят торговые центры и школы
  • Онлайн-опрос: Безопасны ли торговые комплексы в Пскове?
  • Почти все туристы, пострадавшие в ДТП под Псковом, выписаны из больниц
  • МЧС призывает псковских родителей не расслабляться на весенних каникулах
  • Разрушенную крепость в Острове превратят в парк с дорожками и скамейками
  • Турнир по лего-конструированию «РОБО-2018» запустили в Пскове (ПРОГРАММА)
  • Старшеклассники из Пскова смогли перевоплотиться в бойцов Росгвардии
  • Уже год ищут Владимира Уткина, таинственно пропавшего в Великих Луках (ФОТО)
  • Пьяный скутерист-рецидивист колесил по вечернему Пскову
  • 15 тысяч выпускников сдадут досрочные ЕГЭ по химии и истории
  • Хмурая погода ожидает псковичей в последний понедельник марта
  • Контролерам хотят дать право требовать документы у «зайцев»
  • Псковичам, желающим работать в полиции, предлагают сразу несколько вакансий
  • По факту крупного ДТП с детьми в Псковской области возбудили уголовное дело
  • Михаил Ведерников о трагедии в Кемерово: Искренне скорбим вместе с вами
  • За присвоение 6 миллионов рублей жительница Великих Лук отправится под суд

    • 25 марта

  • Полицейские рекомендуют псковичам при интернет-покупках не реагировать на заниженные цены
  • Консульство Латвии приглашает псковичей на музыкальный вечер
  • Михаил Ведерников поздравил работников культуры с профессиональным праздником

    • Новости

    Происшествия / ЧП
    Алексей Кедров 27 марта 10:02

    Кемерово

    Путин приехал в «город ангелов» и провел совещание о ликвидации пожара в ТЦ

    Общество
    20 марта 10:14

    Совершенно новая!

    Жителям Печор дверь в подъезд поставили через два дня после прямой линии с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

    Общество
    23 марта 09:50

    Своя ноша

    Что нужно сделать, чтобы гордиться своим двором, и как собственники могут повлиять на процесс капремонта