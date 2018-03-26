Предполетная подготовка

Прямое авиасообщение как минимум с обеими столицами – необходимое условие экономического развития региона. А еще было бы неплохо, чтобы у псковичей были рейсы в прибалтийские авиахабы, а также возможность недорого добраться до российского юга, рассуждает автор Псковского агентства информации. Понимание этого региональным властям пришло давно. Но воплотить в жизнь красивую концепцию в силу различных причин так и не удалось. Более того – из-за неэффективного руководства региональная авиакомпания в последние годы оказалась в центре множества скандалов и фактически на грани банкротства. Теперь за решение задачи взялся врио губернатора Михаил Ведерников. И первый серьезный шаг на этом пути уже сделан: благодаря его вмешательству «Псковавиа» сохранила летный сертификат.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ

В советские время, по воспоминаниям старожилов, местными пассажирскими авиаперевозками была охвачена чуть ли не вся территория Псковской области: самолеты запросто летали между райцентрами. А кроме того, ежедневные рейсы связывали Псков и Великие Луки с Москвой, Ленинградом, Тарту, Таллином, Минском, Киевом, Анапой, Петрозаводском и другими городами СССР. В начале 1990-х годов эта «роскошь» региону стала недоступна (именно в эти годы Эльдар Рязанов сокрушался в интервью, что сюжет «Иронии судьбы» потерял актуальность, так как люди больше не могут позволить себе билет на самолет также запросто, как герои фильма), а парк самолетов местного авиапредприятия, преобразованного в ОАО «Псковавиа», сократился буквально до пары машин. Компания вынуждена была отказаться от нерентабельных пассажирских перевозок и сосредоточилась на грузовых чартерных рейсах в Африку. А затем «фишкой» «Псковавиа» стала специфическая и деликатная работа: перевозка живой птицы для предприятий европейских стран. Между тем, с начала 2000-х годов региональные власти предпринимали попытки наладить регулярное пассажирское авиасообщение между Псковом и, по крайней мере, Москвой. В июне 2002 года рейс Псков – Москва запустила авиакомпания «Евразия», но уже через три месяца полеты были прекращены из-за нерентабельности. Весной 2006 года такую же попытку предприняла государственная компания «Россия», но в этот раз и вовсе были выполнены три рейса. Наконец, в 2007 году авиасообщение с Москвой было организовано на средства региональной целевой программы по развитию авиационных услуг в Псковской области. Местная администрация активно рекламировала и продвигала новый рейс. Но выполняющие его авиакомпании все равно менялись одна за другой. Сперва это был петербургский «Выборг» с ИЛ-114, затем - «Саратовские авиалинии» с ЯК-40, потом «ЮТэйр» с АН-24, позднее - «Атлант-Союз» с Embraer-120. Затем, после продолжительного перерыва, - «Регион-Авиа» с аналогичными машинами. Кроме того, осенью 2009 года в Псков попыталась прийти компания латвийская авиакомпания AirBaltic с рейсами в Ригу, но и ее работа длилась не долго. С 2010 года возить пассажиров между Псковом и Москвой стала «Псковавиа». А в 2012 году компания начала работать в других регионах СЗФО: выполнять пассажирские перевозки по маршрутам из Архангельска в Андерму, Мурманск, Нарьян-Мар, Усинск, а также на Лешуконское и Котлас. В том числе и этот опыт подвиг областные власти к идее создания на базе «Псковавиа» «межрегионального авиапредприятия Северо-Западного федерального округа». Представители региональной администрации поясняли, что «объединение усилий регионов позволило бы форсировать развитие в СЗФО местного авиасообщения, сформировать общую маршрутную сеть с учетом пожеланий всех участников проекта». Финансирование же авиакомпании, по их планам, должно было осуществляться за счет специально разработанных под этот проект региональных целевых программ, согласованных по срокам и мероприятиям, а также на средства федерального бюджета. В рамках реализации этот проекта в январе 2014 года ОАО «Псковавиа» было передано в стопроцентную собственность администрации Псковской области. Вскоре сменился гендиректор кампании: новым руководителем стал Виктор Мартыненко. Ранее господин Мартыненко занимал должность коммерческого директора архангельской авиакомпании «Нордавиа» (на тот момент принадлежала компании «Норильский никель»). «Схантившие» топ-менеджера региональные власти, очевидно, рассчитывали, что человек с опытом работы в успешной региональной авиакомпании сможет привести к успеху и «Псковавиа».

В ГЛУБОКОМ КРИЗИСЕ

Следующие несколько лет «Псковавиа», которая обзавелась штатным пресс-секретарем, регулярно становилась источником позитивных новостей, сообщая о росте количества перевезенных пассажиров, об открытии новых рейсов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах и о планах по развитию межрегиональных и даже международных рейсов из Пскова. Областные власти же периодически напоминали о планах превратить «Псковавиа» в межрегионального авиаперевозчика, а также выступали с инициативами вроде создания на базе компании «логистического хаба для «Почты России». Однако на этом позитивном фоне периодически появлялись сообщения о скандалах, связанных с деятельностью компании. И чем дальше – тем чаще. Часть из них уходила корнями в историю «Псковавиа». Так, в 2016 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении коммерческого директора авиакомпании: речь шла о нецелевом расходовании 2 миллионов рублей еще в 2012 году (в конце 2017 года суд вынес по этому делу обвинительное заключение). Однако хватало и свежих инфоповодов. У авиакомпании росли долги, ее требовали признать банкротом контрагенты, неоднократно возбуждались дела по факту невыплаты заработной платы ее сотрудникам. Счетная палата Псковской области в 2016-2017 годах нашла в деятельности «Псковавиа» нарушений почти на 8,5 миллионов рублей. Речь, в частности, шла о том, что компания предоставляла недостоверную информацию о количестве мест в своих самолетах, которые летали по субсидируемым маршрутам. Наконец, в начале 2017 года Росавиация предприняла внеплановую проверку работы «Псковавиа», ограничив на время ее проведения действие разрешения на выполнение полетов. И это, разумеется, не могло не добавить нервозности в ситуацию. Собственно говоря, к осени 2017 года руководство компании уже вынуждено было констатировать: «На сегодняшний день в силу различных причин предприятие оказалось в кризисной ситуации. Авиакомпания имеет кредиторскую задолженность и рискует потерять сертификат эксплуатанта». Судьба региональной авиакомпании стала одним из первоочередных экономических вопросов, доставшихся в наследство врио губернатора Михаилу Ведерникову. «Сохранение «Псковавиа» - для нас принципиально важный вопрос. Ситуация тяжелая, но не безвыходная. Для решения проблем мы должны выработать антикризисный план, и делать упор не только на развитие пассажирских, но и грузоперевозок», - констатировал глава региона, который уже через месяц после своего назначения на пост, в ноябре 2017 года, посетил псковский аэропорт и провел там совещание по дальнейшей судьбе авиакомпании. О том, что происходило в следующие несколько месяцев, Михаил Ведерников кратко рассказал 6 марта на псковской конференции РСПП: «Компания сейчас, к сожалению, находится в предбанкротном состоянии и мы вынуждены делать ежемесячные финансовые «инъекции» для того, чтобы не наступила стадия банкротства. В то же время мы ведем активные переговоры с потенциальными инвесторами практически в ежедневном режиме. Есть две компании, которые высказали свою заинтересованность, я лично с ними сейчас веду переговоры, и надеюсь, что в течение некоторого времени мы договоримся, и они смогут зайти на рынок и возобновить авиасообщение».

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