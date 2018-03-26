Предполетная подготовка

Прямое авиасообщение как минимум с обеими столицами – необходимое условие экономического развития региона. А еще было бы неплохо, чтобы у псковичей были рейсы в прибалтийские авиахабы, а также возможность недорого добраться до российского юга, рассуждает автор Псковского агентства информации. Понимание этого региональным властям пришло давно. Но воплотить в жизнь красивую концепцию в силу различных причин так и не удалось. Более того – из-за неэффективного руководства региональная авиакомпания в последние годы оказалась в центре множества скандалов и фактически на грани банкротства. Теперь за решение задачи взялся врио губернатора Михаил Ведерников. И первый серьезный шаг на этом пути уже сделан: благодаря его вмешательству «Псковавиа» сохранила летный сертификат.
В советские время, по воспоминаниям старожилов, местными пассажирскими авиаперевозками была охвачена чуть ли не вся территория Псковской области: самолеты запросто летали между райцентрами. А кроме того, ежедневные рейсы связывали Псков и Великие Луки с Москвой, Ленинградом, Тарту, Таллином, Минском, Киевом, Анапой, Петрозаводском и другими городами СССР.
В начале 1990-х годов эта «роскошь» региону стала недоступна (именно в эти годы Эльдар Рязанов сокрушался в интервью, что сюжет «Иронии судьбы» потерял актуальность, так как люди больше не могут позволить себе билет на самолет также запросто, как герои фильма), а парк самолетов местного авиапредприятия, преобразованного в ОАО «Псковавиа», сократился буквально до пары машин.
Компания вынуждена была отказаться от нерентабельных пассажирских перевозок и сосредоточилась на грузовых чартерных рейсах в Африку. А затем «фишкой» «Псковавиа» стала специфическая и деликатная работа: перевозка живой птицы для предприятий европейских стран.
Между тем, с начала 2000-х годов региональные власти предпринимали попытки наладить регулярное пассажирское авиасообщение между Псковом и, по крайней мере, Москвой. В июне 2002 года рейс Псков – Москва запустила авиакомпания «Евразия», но уже через три месяца полеты были прекращены из-за нерентабельности. Весной 2006 года такую же попытку предприняла государственная компания «Россия», но в этот раз и вовсе были выполнены три рейса. Наконец, в 2007 году авиасообщение с Москвой было организовано на средства региональной целевой программы по развитию авиационных услуг в Псковской области.
Местная администрация активно рекламировала и продвигала новый рейс. Но выполняющие его авиакомпании все равно менялись одна за другой. Сперва это был петербургский «Выборг» с ИЛ-114, затем - «Саратовские авиалинии» с ЯК-40, потом «ЮТэйр» с АН-24, позднее - «Атлант-Союз» с Embraer-120. Затем, после продолжительного перерыва, - «Регион-Авиа» с аналогичными машинами. Кроме того, осенью 2009 года в Псков попыталась прийти компания латвийская авиакомпания AirBaltic с рейсами в Ригу, но и ее работа длилась не долго. С 2010 года возить пассажиров между Псковом и Москвой стала «Псковавиа». А в 2012 году компания начала работать в других регионах СЗФО: выполнять пассажирские перевозки по маршрутам из Архангельска в Андерму, Мурманск, Нарьян-Мар, Усинск, а также на Лешуконское и Котлас.
В том числе и этот опыт подвиг областные власти к идее создания на базе «Псковавиа» «межрегионального авиапредприятия Северо-Западного федерального округа». Представители региональной администрации поясняли, что «объединение усилий регионов позволило бы форсировать развитие в СЗФО местного авиасообщения, сформировать общую маршрутную сеть с учетом пожеланий всех участников проекта». Финансирование же авиакомпании, по их планам, должно было осуществляться за счет специально разработанных под этот проект региональных целевых программ, согласованных по срокам и мероприятиям, а также на средства федерального бюджета.
В рамках реализации этот проекта в январе 2014 года ОАО «Псковавиа» было передано в стопроцентную собственность администрации Псковской области. Вскоре сменился гендиректор кампании: новым руководителем стал Виктор Мартыненко.
Ранее господин Мартыненко занимал должность коммерческого директора архангельской авиакомпании «Нордавиа» (на тот момент принадлежала компании «Норильский никель»). «Схантившие» топ-менеджера региональные власти, очевидно, рассчитывали, что человек с опытом работы в успешной региональной авиакомпании сможет привести к успеху и «Псковавиа».
Следующие несколько лет «Псковавиа», которая обзавелась штатным пресс-секретарем, регулярно становилась источником позитивных новостей, сообщая о росте количества перевезенных пассажиров, об открытии новых рейсов в Северо-Западном и Центральном федеральных округах и о планах по развитию межрегиональных и даже международных рейсов из Пскова.
Областные власти же периодически напоминали о планах превратить «Псковавиа» в межрегионального авиаперевозчика, а также выступали с инициативами вроде создания на базе компании «логистического хаба для «Почты России». Однако на этом позитивном фоне периодически появлялись сообщения о скандалах, связанных с деятельностью компании. И чем дальше – тем чаще.
Часть из них уходила корнями в историю «Псковавиа». Так, в 2016 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении коммерческого директора авиакомпании: речь шла о нецелевом расходовании 2 миллионов рублей еще в 2012 году (в конце 2017 года суд вынес по этому делу обвинительное заключение).
Однако хватало и свежих инфоповодов. У авиакомпании росли долги, ее требовали признать банкротом контрагенты, неоднократно возбуждались дела по факту невыплаты заработной платы ее сотрудникам. Счетная палата Псковской области в 2016-2017 годах нашла в деятельности «Псковавиа» нарушений почти на 8,5 миллионов рублей. Речь, в частности, шла о том, что компания предоставляла недостоверную информацию о количестве мест в своих самолетах, которые летали по субсидируемым маршрутам.
Наконец, в начале 2017 года Росавиация предприняла внеплановую проверку работы «Псковавиа», ограничив на время ее проведения действие разрешения на выполнение полетов. И это, разумеется, не могло не добавить нервозности в ситуацию.
Собственно говоря, к осени 2017 года руководство компании уже вынуждено было констатировать: «На сегодняшний день в силу различных причин предприятие оказалось в кризисной ситуации. Авиакомпания имеет кредиторскую задолженность и рискует потерять сертификат эксплуатанта».
Судьба региональной авиакомпании стала одним из первоочередных экономических вопросов, доставшихся в наследство врио губернатора Михаилу Ведерникову. «Сохранение «Псковавиа» - для нас принципиально важный вопрос. Ситуация тяжелая, но не безвыходная. Для решения проблем мы должны выработать антикризисный план, и делать упор не только на развитие пассажирских, но и грузоперевозок», - констатировал глава региона, который уже через месяц после своего назначения на пост, в ноябре 2017 года, посетил псковский аэропорт и провел там совещание по дальнейшей судьбе авиакомпании.
О том, что происходило в следующие несколько месяцев, Михаил Ведерников кратко рассказал 6 марта на псковской конференции РСПП: «Компания сейчас, к сожалению, находится в предбанкротном состоянии и мы вынуждены делать ежемесячные финансовые «инъекции» для того, чтобы не наступила стадия банкротства. В то же время мы ведем активные переговоры с потенциальными инвесторами практически в ежедневном режиме. Есть две компании, которые высказали свою заинтересованность, я лично с ними сейчас веду переговоры, и надеюсь, что в течение некоторого времени мы договоримся, и они смогут зайти на рынок и возобновить авиасообщение».
15 марта врио губернатора перешел к активным действиям в публичном поле: дал поручение в кратчайшие сроки пересмотреть состав совета директоров ОАО «Псковавиа» и принять решения по оптимизации расходов авиапредприятия. Виктору Мартыненко он поставил задачу составить четкий план, направленный на повышение эффективности работы предприятия, и начать гасить долги перед работниками компании.
«Необходимо, чтобы эта сумма планово и системно уменьшалась. Ситуации, когда предприятие падает в долговую яму, растет задолженность по зарплате, а руководство компании регулярно получает хорошую зарплату и плюсом выписывает себе премии, мы больше не допустим», - подчеркнул Михаил Ведерников.
Уже на следующий день состоялось внеплановое заседание Совета директоров ОАО «Псковавиа». В новый состав управляющего органа компании вошли заместитель губернатора Александр Кузнецов, первый замруководителя областного финуправления Людмила Павлова, первый замруководителя аппарата администрации области - председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов, председатель Госкомитета по имущественным отношениям Лариса Васильева и председатель Госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.
По итогам заседания Александр Кузнецов встретился с сотрудниками компании и сообщил им: «Администрация Псковской области берет ситуацию на «Псковавиа» под полный контроль, и в ручном, ежедневном режиме будет контролировать хозяйственно-финансовую деятельность предприятия, в том числе выплату зарплаты». Вице-губернатор рассказал, что по решению Михаила Ведерникова из областного бюджета выделено 18 миллионов на погашение части задолженности «Псковавиа» за аренду самолетов, чтобы сохранить летный сертификат, и 19 миллионов на погашение долгов по заработной плате.
21 марта прошло первое заседание обновленного состава Совета директоров «Псковавиа». Вновь избранный его председателем Александр Кузнецов объявил, что авиакомпания переходит в режим максимальной экономии. «Необходимо (…) любые финансовые затраты согласовывать в ручном режиме с Советом директоров», - заявил он. Судя по всему, Виктор Мартыненко фактически утратил доверие региональных властей.
Так или иначе, но предпринятые меры возымели действие. 22 марта Михаил Ведерников сообщил в своем аккаунте в Instagram: «Cрок действия сертификата эксплуатанта «Псковавиа» продлен. Таков главный итог сегодняшней рабочей встречи в Москве с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта Александром Васильевичем Нерадько».
Летный сертификат, без которого двери «Псковавиа» можно было закрывать на замок, должен был быть отозван еще за несколько дней до этого. Однако глава Росавиации по сути «поверил на слово» псковскому губернатору, продемонстрировавшему, что ситуация сдвинулась с мертвой точки.
«Александр Васильевич нашу программу антикризисных мероприятий поддержал и дал несколько важных рекомендаций со своей стороны. Договорились и дальше работать вместе над сохранением «Псковавиа». А работа предстоит большая и сложная, но мы к ней готовы», - резюмировал Михаил Ведерников.
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23 марта стало известно, что летом 2018 года возобновятся полеты по маршруту «Псков - Симферополь». «Рейс в сторону юга, действительно, возобновляется. Об этом могу сказать однозначно. Информация о первых полётах и продаже билетов появится на следующей неделе. Завершаются переговоры с авиационными компаниями, которые готовы предоставить свои воздушные суда», - рассказал ПАИ Александр Кузнецов.
Это значит, что псковский аэропорт продолжает жить. А значит, и «Псковавиа» имеет все шансы вновь «встать на крыло», открыв востребованные рейсы и обзаведясь новыми воздушными судами. Главное для региональных властей сейчас – не упустить время и взять ситуацию в авиакомпании под плотный контроль. Но с этим как раз, похоже, все в порядке.