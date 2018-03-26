Контракт на уборку и текущее содержание дорог на Завеличье признан недействительным, через месяц состоится суд по аналогичному контракту на центр города. У обеих фирм одни учредители, контракты города с ними тянут почти на полмиллиарда рублей. Антимонопольщики не смогли доказать картельный сговор между фирмами и администрацией города, однако у фирм на момент заключения контракта не было необходимого опыта – зарегистрированы они были за 11 дней до конкурса – и этого хватило суду для расторжения договора. Город ждут новые аукционы, власти обещают не оставить областной центр без уборки в сезон пылевых бурь. Два контракта по итогам электронного аукциона были заключены на срок с 2 декабря 2016 года до 30 ноября 2019 года. ООО «УДС Псков» должно убирать грязь и снег с дорог в центре Пскова, проводить ямочный ремонт, стоимость контракта – 183 млн рублей. Аналогичный контракт заключен для дорог на Завеличье с ООО «Технодор» на сумму 265 млн рублей. Итого 448 млн рублей в одну кассу. Учредителями обеих фирм являются Рейн Кухи, Георгий Кухи и Александр Колпаков.

КРИТЕРИИ ЧЕСТНОСТИ

Арбитражный суд Псковской области 19 марта признал контракт с ООО «Технодор» недействительным, заключительное заседание по ООО «УДС Псков» должно состояться в апреле. Учитывая зеркальность ситуации, нетрудно предположить, каким будет второе решение. На подачу апелляционной жалобы у «Технодора» и у администрации города, выбиравшей победителя аукциона, есть месяц. - Но вдруг с первого раза все поймут, ведь времена изменились, - полагает руководитель псковского Управления Федеральной антимонопольной службы Ольга Милонаец. Именно ее ведомство обращалось в суд за расторжением контракта. До того, как времена изменились, была не вполне удачная попытка доказать картельный сговор между администрацией и двумя фирмами, выигравшими контракт. Весной прошлого года по заявлению депутата областного Собрания антимонопольщики возбудили дело. Картельный сговор – тяжелая статья закона «О защите конкуренции», что даже позволило провести в администрации города внезапную проверку. «Участники аукционов, признанные победителями, созданы в один день, расположены по одному адресу и ранее не принимали участия в подобных аукционах. Вместе с тем заказчику хватило оснований для признания их победителями», - еще год назад взывали антимонопольщики к здравому смыслу. Доказать картель не удалось.

- Выявили нарушения в документации, - рассказывает Ольга Милонаец, - в части неустановления дополнительных критериев. Данные работы должны исполнять квалифицированные организации, имеющие опыт выполненных контрактов, оборудование. А администрация посчитала, что их может выполнить любая организация, которая существует в РФ. Мы не нашли информации, которая бы доказывала, что администрация это сделала специально, а не по незнанию. Между тем закон гласит: если цена контракта превышает 10 миллионов рублей – а в данном случае речь идет почти о полумиллиарде – должны быть установлены критерии квалификации для потенциального победителя. То есть аукцион все равно был проведен не по правилам, что стало поводом для обращения в Арбитражный суд и в конечном счете основанием для расторжения контракта. Ольга Милонаец называет компании «фирмами-одиннадцатидневками», так как они были зарегистрированы за 11 дней до проведения аукциона. - Данные работы должны исполнять квалифицированные организации, имеющие опыт выполненных контрактов, оборудование, - говорит Ольга Милонаец.

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ СПОР

Тяжба в арбитраже длилась с декабря прошлого года. Под ее занавес проблемой внезапно озаботились городские депутаты. На мартовской сессии Псковской городской Думы прозвучало предложение расторгнуть контракты с обеими фирмами. Было отмечено, что снег на дорогах порой тает сам, противогололедные реагенты не закуплены. Вместе с тем к фирме, убирающей Запсковье, претензий нет. Звучали голоса и в защиту бизнесменов, мол, с нашими снегопадами можно придраться к уборке любой фирмой. Остановились на том, что деятельность компаний рассмотрят на заседании профильного думского комитета, куда пригласят руководителей компаний. Однако теперь надобность в проведении такого обсуждения отпала, если уж и идти руководству фирм-одиннадцатидневок в муниципалитет, то только за бумагами о расторжении контрактов. Предстоит новый аукцион. «Технодор» (и «УДС Псков», если суд примет аналогичное решение) уже не сможет в нем участвовать. Опыта-то нет. Нынешний контракт, по которому уже отработали половину срока и получили часть вознаграждения, в зачет не идет. В системе госзакупок для доказательства опыта необходимо, чтобы контракт был исполнен и завершен, чего нет в данном случае. Кстати, о деньгах. По решению арбитражного суда «Технодор» должен будет расстаться всего с 6 тысячами рублей – столько стоит оплата госпошлины. Никаких иных санкций ни на компанию, ни на чиновников, писавших условия госконтракта, не наложено. - Наша компетенция на этом исчерпана, - заявляет Ольга Милонаец. - Для нас было принципиально прекратить практику подобного отбора подрядчиков. Дороги должны содержать профессионалы. Странно, что это непонятно или в этом не были заинтересованы ранее.

ИСКЛЮЧЕНИЕ РИСКОВ