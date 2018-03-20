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Общество

Совершенно новая!

Жителям Печор дверь в подъезд поставили через два дня после прямой линии с Михаилом Ведерниковым в редакции «Псковской правды»

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Ольга Нефёдова
20 марта 2018 года, 10:14
Фото: из открытых источников
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Читатели сообщают о решении проблем, о которых рассказывали главе региона на прямой линии в редакции «Псковской правды».

Несколько лет ждали жители дома № 8 на ул. Мелиораторов в Печорах установки подъездной двери. А появилась она через пару дней после обращения жильцов на прямую линию с Ведерниковым. Совпадение?

«Просим помощи и содействия в установке входной двери во втором подъезде нашего дома. Неоднократно с 2016 года обращались в разные инстанции, — сообщила жительница дома Валентина Ивановна. — Просили помощи и непосредственно у руководителя УК «Жилфондсервис» Волкова. Так, после неоднократных звонков старую дверь сняли и поставили еще более старую, но меньших размеров, из-за чего образовалась ужасная щель. В феврале было морозно, в подъезде холод стоял невообразимый. На вопрос, как же нам теперь жить, заместитель директора пообещал подыскать новую дверь, но, видимо, все еще не нашел».

Позвонить главе региона (согласитесь, масштаб проблемы совершенно иного уровня) жители дома решили от отчаяния. До этого они уже несколько раз обращались за помощью в муниципальные органы власти.

«Бывший глава района Юрий Конченко для решения проблемы посоветовал нам обращаться в суд. Теперь вот направили обращение на имя нынешнего главы Дмитрия Сопотова, ждем ответа. Но как долго нам еще ждать и кто нам поможет?» — сетовала Валентина Ивановна.

После звонка на прямую линию проблема с мертвой точки сдвинулась в момент. Михаил Ведерников пришел в редакцию 2 марта, а уже 4 марта дверь в подъезде поставили.

— Дверь стоит. Совершенно новая, — отрапортовали в УК «Жилфондсервис». — Жители, да, обращались. Но вы же понимаете, на все требуется время. Мы дверь закупили, включили установку в план-график производственных работ и в первых числах марта поставили.

— Действительно, дверь поставили, — подтвердила «Псковской правде» Валентина Ивановна. — Спасибо большое за содействие «Псковской правде» и огромная благодарность от всего подъезда Михаилу Ведерникову! 

КСТАТИ

Михаил Ведерников во время прямой линии пообещал ответить на все вопросы, поступившие в редакцию «Псковской правды».

— Все вопросы структурируют, и я их распишу заместителям по направлениям, чтобы они проработали каждую проблему, — заверил глава региона.

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