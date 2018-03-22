Заявки на ремонт дворов в первую очередь рассматривают те, где жители готовы приложить собственные усилия. Жильцы домов с уже красивыми дворами получат призы. Сроки капремонта и порядок работ можно передвинуть. Эксперты рассказали, что в вопросах благоустройства все зависит от самих жителей.
ОДНИМ ТЕЧЁТ, ДРУГИМ ПАХНЕТЗакон позволяет нам менять порядок ремонта элементов нашего дома и даже перенести срок ремонта на более ранний. Но это при условии, если собственники выступят единым фронтом.
— Собственники не могут договориться между собой, жильцы верхних этажей считают, что сначала нужно ремонтировать крышу, а жильцы нижних — подвал, одним течет, другим пахнет, — посетовал генеральный директор регионального оператора — Фонда капремонта Сергей Макарченко на пресс-конференции 14 марта. — У нас люди не могут даже собрать общее собрание и выбрать старшего по подъезду.
Некоторые до сих пор отказываются признавать необходимость платить за капремонт и игнорируют ежемесячные квитанции.
КСТАТИ
В пользу регионального оператора — Фонда капремонта уже вынесли 4198 судебных решений на сумму 17, 7 млн руб. Сейчас собираемость в Фонд капремонта составляет 73,7%, и это на 2% больше, чем в прошлом году.
План по капремонту многоквартирных домов в Псковской области на 2017 год выполнен на 65%.
Сергей Макарченко выразил надежду, что в ближайшем будущем собираемость платежей вырастет. После перебоев с начала года квитанции начала разносить «Почта России». До конца года пени должникам начислять не будут.
— Мы даем возможность погасить долги частями, — сказал он. — Призываю собственников открывать спецсчета, тогда будет возможность контролировать средства и распоряжаться ими по собственному усмотрению.
Если собственники все-таки сумеют договориться по принципиальным вопросам капремонта своего дома, к примеру, решить, что в первую очередь в ремонте нуждается канализация, а фасад еще может подождать пару лет, то сделать это нужно не позднее, чем за три месяца до начала ремонта. Принять решение должно общее собрание собственников.
Сроки ремонта перенести на более ранние сложно, но возможно. В этом случае нужно собрать специальную комиссию и убедить ее членов в безотлагательной необходимости ремонта.
— Положительное решение примут только в случае крайней необходимости, — предупреждает Сергей Макарченко. — У нас много домов в плохом состоянии.
В настоящее время в Управлении городского хозяйства администрации Пскова лежит более 100 заявок от жителей на ремонт их дворов, принятых в прошлом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». На ремонт 16 дворов сейчас готовят техническую документацию.
От кооперации жителей во многом зависит степень помощи властей в решении накопившихся проблем.
Фото Андрея Степанова
— Мы отремонтируем их в этом году, если позволит финансирование, — говорит начальник отдела инновационного развития в сфере городского хозяйства УГХ администрации Пскова Екатерина Вишнякова.
Есть еще 11 дворов из дополнительного списка, их тоже могут отремонтировать, если найдут средства.
— В первую очередь рассматривают те заявки, где ремонта не было больше 10 лет и где жители сами готовы внести свою лепту: убирать мусор, участвовать в озеленении, не мешать строителям транспортом, — сказала Екатерина Вишнякова.
Для подачи заявки на благоустройство двора необходимо решение общего собрания собственников, процент проголосовавших должен составлять не менее 2/3 от всех собственников.
С августа по октябрь поданные, но отклоненные заявки можно будет доработать.
Сейчас прием заявок на ремонт дворов прекращен. Когда его возобновят, неизвестно.
КСТАТИ
В этом году смотр-конкурс «Горжусь своим домом — своим двором» проводят по всей Псковской области. В конце августа организаторы подведут итоги, а лучшие практики по благоустройству возьмут на вооружение.
В Пскове более 1500 дворов. Неблагоустроенными признаны 900 дворов.
Двор считается благоустроенным, если в нем есть: парковка, освещение, зеленые насаждения, детская площадка, асфальт в хорошем состоянии.
Конкурс проводят в трех номинациях — «Лучший двор Псковщины», «Лучшее общественное пространство Псковщины», «Лучший приусадебный участок Псковщины» — и в три этапа. Первый этап — «Зимний двор» уже состоялся с 1 января по 28 февраля; второй этап — «К нам во двор пришла весна» проведут с 1 апреля по 31 мая; третий этап — «Мой цветущий двор» с 1 июня по 31 июля.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заявку с фотографиями и отчет о видах и объемах проведенных работ на придомовых территориях. Важно, что к конкурсу можно присоединиться на любом этапе.
— Победители регионального этапа получат подарки и смогут поучаствовать в аналогичном федеральном конкурсе, — сказал председатель «Союза собственников недвижимости Псковской области» Алексей Кириллов. — Но самым главным мотивирующим фактором является народное признание.
Положение о конкурсе можно найти на сайте «Союза», в группах социальных сетей «Фейсбук» и «ВКонтакте».
Оценивать работы по благоустройству дворов будет специальная комиссия. На конкурс уже поступило более 30 заявок.