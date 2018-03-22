Около 300 обращений от жителей области поступило в редакцию «Псковской правды» на прямую линию с врио губернатора Михаилом Ведерниковым, состоявшуюся 2 марта. Почти десяток обращений касался единственной муниципальной бани в Печорах, которая закрылась в ноябре прошлого года. Пока чиновники разбираются, жители города моются из чайников и кастрюль. — У нас старый дом на 18 квартир, нет горячей воды, ванны нет, — сообщила по телефону жительница Печор Александра Курчавая. — Обращались в администрацию, прошли по всем инстанциям, а ответ так и не получили. Будет стыд, если мы обратимся к президенту. — Говорят, что бывший глава района Васильев баню продал и теперь она в частной собственности, — поделилась бедой Любовь Семёнова. — Я социальный работник. У меня на попечении бабушки, им негде мыться. Нам временно предложили пользоваться баней на стадионе, но туда подъезда нет, а самим старушкам не подойти. Да и что это такое? В целом городе нет бани! — Обращались к новому главе района Сопотову, он послал нас в баню, в частную, 700 рублей за час помывки, — сетует Валентина Полякова. — Мы старые люди, за час не можем справиться, да и очень дорого это для нас. Три месяца кое-как голову из чайника моем. Дома нет никаких условий. Идут разговоры, что ее вообще закроют и построят дом. Кто заботится о людях? Никому мы не нужны! Еще несколько подобных звонков получила редакция от печерян, которые в XXI веке не хотят «коростой покрываться» без гигиенических условий на границе с Евросоюзом.

НЕВЕСЁЛАЯ КОНЦЕССИЯ

Как выяснила «Псковская правда», баню в Печорах на самом деле не продали, а передали в управление ООО «Пересвет Печоры» по концессионному соглашению в 2016 году. — Инициатива была моя, — рассказал изданию генеральный директор компании Дмитрий Гинц. — Обратился в администрацию района за справками. По представленной статистической информации, в бане совершалось около 10 000 помывок в год при условии, что баня находилась в аварийном состоянии. Цифра внушительная. Я решил, что попробую вложиться. Концессионное соглашение между администрацией Печорского района и ООО «Пересвет Печоры» заключили на 49 лет, в течение этого срока компания обязуется вложить в реконструкцию бани 35 млн рублей (1 млн рублей в 2016 году), а муниципалитет взял на себя, помимо прочего, обязательство финансировать газификацию бани. По словам Дмитрия Гинца, на тот момент городская баня была закрыта по предписанию СЭС. В здании 30-х годов постройки оба отделения бани находились в аварийном состоянии: черная плесень повсюду, частично разрушены плиты перекрытия; неисправны радиаторы и печи; неработающие души; изношенная сантехника и столярка. В оконных проемах не было стекол, гардероб, холл, помывочные и раздевалки мужского отделения не отапливались уже несколько лет. Температура горячей воды не превышала 20 градусов. Перед концессионерами встала дилемма — закрыть баню на капитальный ремонт или латать имеющиеся дыры, то есть заниматься локальным ремонтом, не закрывая баню. — Это все равно что машину на ходу ремонтировать, — сетует директор.

ПЛОМБЫ НА ПЛОМБЫ

Почти год баня работала под управлением общества. В итоге, по словам Дмитрия Гинца, в прошлом году ему пришлось потратить на баню 4 млн 700 тысяч рублей. Эти деньги ушли на покупку дров и отопление, оплату воды, электричества, косметический ремонт. В этом году необходимо в реконструкцию бани вложить еще до 4 млн рублей, одна смета на замену котла и системы отопления и водоснабжения тянет на 2,5 млн рублей. — В октябре прошлого года начали происходить странные для меня события, — вспоминает директор «Пересвета». — Из бани стали пропадать то дрова, то уголь, то еще что-то. Я всех уволил, оставив одного добросовестного парня — кочегара. После это начались проверки печорских «Тепловых сетей». Причем в такое время, когда меня нет. Приходили несколько раз, штрафовали на 30 тысяч рублей, ставили какие-то пломбы, потом пломбы на пломбы... После очередной аварии концессионер принял решение с 15 ноября закрыть баню. По данным 2017 года, в Печорах проживает 10 034 человека. — Я пошел к главе района, — рассказывает Дмитрий Гинц. — Есть ли в городе хоть один человек, кроме меня, который вложил почти 5 миллионов рублей в муниципальную собственность, спросил я у него и предложил завести уголовное дело, раз я ворую воду и что-то делаю не так. Какой мне смысл вложить пять миллионов в баню, чтобы воровать потом воду на две-три тысячи в месяц?

По словам гендиректора компании, при заключении соглашения концессионер исходил из данных, представленных МП «Тепловые сети», которое раньше эксплуатировало баню. Из этих данных следовало, что в год печеряне моются в бане около 10 000 раз. Фактически оказалось, что эта цифра была завышена почти в 3 раза. — Баня работала четыре дня в неделю. Четверг, пятница — социальные дни, билет стоил 100 рублей, в эти дни народу было больше, — продолжает Дмитрий Гинц. — В субботу, воскресенье — билет 250 рублей, приходили мыться человек 12. Самое большое количество посетителей пришло перед новым, 2017 годом — 32 человека. За все время работы общая выручка составила чуть больше 800 тысяч рублей. В течение года мы мыли горожан за свой счет, но наши ресурсы истощились, а администрация района свои обязательства по соглашению не выполняет. По словам директора компании, есть три варианта выхода из сложившейся ситуации. Глава района Дмитрий Сопотов и даже федеральный инспектор Андрей Калинин (представляющий в регионе полпредство президента Российской Федерации в СЗФО) с ними знакомы. Концессионер вместе с жителями Печор ждет решения проблемы. «Псковская правда» направила запрос главе района Дмитрию Сопотову с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. На момент сдачи номера в типографию ответа мы не получили.