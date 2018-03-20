Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Рецидивисты за рулём

Приговоренные за пьяную езду к обязательным работам попадаются снова

Текст:
Светлана Синцова
20 марта 2018 года, 13:51
Фото: Андрей Степанов
0

Кто может быть освобожден от уголовной ответственности, какие судебные заседания будут проводиться по видеосвязи и помогают ли общественные работы в исправлении нарушителей — о работе судов и новшествах в судебной системе журналистам рассказал председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев.

Суды Псковской области в истекшем году работали напряженно. Рассмотрено около 125 тысяч дел и материалов. Количество гражданских и административных дел возросло на 15 %. Наибольшая часть — иски по взысканиям задолженности за квартплату и коммунальные услуги (18 тысяч дел). Более 17 тысяч дел — по искам о взыскании сумм по договорам займа и по кредитным договорам. Причем с 2011 года количество таких дел увеличилось в 6 раз.

Валерий Кондратьев, председатель Псковского областного суда

Количество уголовных преступлений в прошлом году по сравнению с 2016 годом снизилось на 12 %. Одна из причин изменения этого показателя — принятый в 2016 году закон, который декриминализировал ряд уголовных деяний, таких как побои и злостное уклонение от уплаты алиментов. Эти дела перешли в разряд административных правонарушений, соответственно, в этой категории цифры статистики увеличились: порядка 260 человек были привлечены к административной ответственности за побои и более 400 — за уклонение от уплаты алиментов.

Также наблюдается тенденция снижения доли лиц, получивших наказание в виде лишения свободы. И соответственно возрастает число приговоренных к обязательным общественным работам.

— Правда, есть определенные проблемы при применении этого вида наказания. В 2017 году по статье 264 (повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) было привлечено к ответственности 425 человек. 85 % было назначено наказание в виде обязательных работ. Однако практика показывает, что среди этих лиц наблюдается большое количество рецидивных преступлений. Получается, что наказание не оказывает предупредительного воздействия.

Поэтому вопрос о том, как наказывать таких водителей, остается открытым. И даже высказываются предложения штрафовать нарушителей и налагать арест на автотранспорт.

Помимо текущей работы в прошлом году были сделаны дополнительные шаги по продолжению судебной реформы в стране. Валерий Кондратьев подробно рассказал о каждом нововведении.

В частности, Верховным судом внесен законопроект о введении так называемых уголовных проступков, предполагающий двухзвенную систему уголовно наказуемых деяний: уголовный проступок и преступление. Панируется, что уголовные преступления небольшой тяжести, за которые законодателем не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, перейдут в разряд уголовных проступков, и можно будет рассматривать вопрос об освобождении оступившихся от уголовной ответственности.

— Совет по развитию гражданского общества при президенте РФ выступил с инициативой, чтобы правило обязательного ведения аудиозаписи было распространено на уголовный и гражданский процесс. В настоящее время по значительному количеству уголовных и гражданских дел ведется аудиозапись процесса, она играет большую роль в плане соблюдения процессуальных норм, — пояснил Валерий Кондратьев. — В каждом суде имеется видео-конференц-связь, которая позволяет более оперативно рассматривать дела, потому что участникам процесса, проживающим в других регионах, достаточно прийти в суд по месту жительства.

Конференц-связь может быть установлена и с исправительными учреждениями. Это позволяет сократить сроки рассмотрения дел, поскольку нет необходимости в этапировании из отдаленных колоний.

— Постепенно вводится «электронное правосудие»: по почте поступают запросы, на которые даются ответы. Также можно подать и исковое заявление в электронном виде. Все это способствует открытости и прозрачности правосудия и получению гражданами оперативной информации о делах, которые находятся в производстве суда, — отметил Валерий Кондратьев. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
20 марта 08:02

Несмотря на слухи

ГРЭС в Дедовичах продолжит свою работу

Общество / Соцзащита
20 марта 10:23

Семейный приём

Чиновник каждый месяц лично навещает нуждающихся в помощи старушек

Общество
20 марта 09:28

Долги во благо

Миллионные алименты, спиленная болгаркой дверь, лайфхак по поиску потерянных платежей — приставы подвели итоги года
  • Начался новый этап реставрации Собора Рождества Богородицы Снетогорского монастыря
  • Евгения Костина из Великих Лук: В нашей медицине есть ещё грамотные и опытные врачи
  • Михаил Ведерников обсудил с вице-губернаторами актуальные вопросы социально-экономической повестки
  • Петербурженка: Низкий поклон псковским врачам за спасение моей доченьки
  • Из-за ремонта Кузнецкого моста через Пскову изменится движение транспорта
  • Конкурс юных поэтов-патриотов запустили на территории Псковской области
  • Тренер Алексей Орлов: В Улан-Удэ наши спортсменки чувствуют себя хорошо
  • В Пскове начнут сдавать ЕГЭ 21 марта с географии и информатики
  • Псков простился с руководителем ансамбля «Псковский Десант» Сергеем Кузьмой
  • Псковская дзюдоистка Александр Хомын привезла бронзу из Смоленска
  • Одиннадцатиклассники напишут Всероссийскую проверочную работу по иностранным языкам
  • Голосование за дизайны-проекты трёх общественных территорий Пскова начнётся 21 марта
  • Юлия Захарова и Каролина Мордовцева «наплавали» в Сыктывкаре на призовые места
  • За убийство дедовичского пенсионера трое парней отправились за решётку
  • Детский писатель Юрий Маслов-Острович встретится с псковскими школьниками
  • На лекарства для льготников Псковская область получит более 13 млн рублей
  • Благодаря прокуратуре девять псковских сирот получили квартиры
  • Медиахолдинг Псковской области выпустил «Паспорт туриста»

    • 19 марта

  • Команда великолукских лыжников вошла в десятку сильнейших вузов Росии
  • Плюсовая температура ожидается в Пскове 20 марта
  • Павел Грудинин назвал условие, при котором сбреет усы на глазах у журналиста
  • Владимир Путин встретился с проигравшими кандидатами в президенты
  • Автоледи из Великолукского района пойдёт под суд за травмы пассажира
  • В поликлиниках Псковской области выберут лучшую регистратуру
  • Михаил Ведерников: Выборы показали высокий уровень доверия псковичей к национальному лидеру
  • Молодой великолучанин, погостив у пенсионерки, обокрал её квартиру
  • С победой из Сыктывкара вернулись воспитанники псковского «Барса»
  • Полезный SMS-сервис для молодых родителей стал доступен псковичам
  • Пневматическую машинку пытался вынести великолучанин с места работы
  • Окончательно итоги выборов президента в Псковской области утвердят завтра

    • Новости

    Экономика / Туризм
    Алёна Комарова 19 марта 15:21

    Помощник туриста

    Где отдохнуть, перекусить, развлечься путешественнику, впервые попавшему в Псков

    Общество
    16 марта 14:53

    Чудо для садоводов

    Власти и дачники будут решать проблемы вместе

    Общество
    15 марта 17:10

    Наши люди

    В Пскове будут собирать деньги по английскому методу